Από τα σαλιγκάρια στο TikTok: Πώς η K-beauty κατέκτησε τον κόσμο (και τα μπάνια μας)

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, η ιδέα να απλώνεις στο πρόσωπό σου ορό με βλέννα σαλιγκαριού θα ακουγόταν… αστείο. Σήμερα είναι παγκόσμιο trend. Το viral serum με snail mucin, που απογείωσε τη μικρή νοτιοκορεατική εταιρεία CosRX, έγινε σύμβολο της έκρηξης της K-beauty και άνοιξε τον δρόμο για την εξαγορά της από τον κολοσσό Amorepacific.

Η επιτυχία του «κολλώδους» ορού δεν είναι τυχαία. Είναι το απόσταγμα μιας βιομηχανίας που ξέρει να παίζει άριστα το παιχνίδι των social media. Η K-beauty είναι σήμερα ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της Νότιας Κορέας, με την εγχώρια αγορά να αποτιμάται σε περίπου 13 δισ. δολάρια το 2024 και πολλά προϊόντα να «τρέχουν» με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης.

Από τη Σεούλ στα ράφια του κόσμου

Η κορεατική περιποίηση δέρματος δεν έμεινε στα σύνορα της χώρας. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η Νότια Κορέα ξεπέρασε τη Γαλλία και έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας καλλυντικών παγκοσμίως, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ. Σήμερα, brands K-beauty έχουν ολόκληρα stands σε κολοσσούς όπως Sephora, Boots και Walmart.

Το TikTok ως μηχανή παραγωγής τάσεων

Αρκεί μια αναζήτηση στο TikTok ή στο Instagram για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της επιρροής. Influencers με εκατομμύρια followers αναλύουν συστατικά, κάνουν unboxings και «Get Ready With Me» βίντεο, χτίζοντας ολόκληρες αφηγήσεις γύρω από έννοιες όπως το «glass skin», οι sheet masks και –φυσικά– το snail mucin. Όπως παραδέχονται και οι ίδιοι οι άνθρωποι του χώρου, ο ανταγωνισμός είναι ακραίος και η αγορά υπερκορεσμένη.

Καινοτομία χωρίς φρένο – αλλά με κόστος

Στην καρδιά της επιτυχίας βρίσκεται η αδιάκοπη καινοτομία. Σύμφωνα με το BBC νέες φόρμουλες λανσάρονται κάθε λίγους μήνες, με στόχο να γεννήσουν το επόμενο viral obsession. Δεκαβήματες ρουτίνες, sleeping masks και συστατικά που κάποτε προκαλούσαν αμηχανία –ακόμη και σπέρμα σολομού– σήμερα θεωρούνται mainstream.

Όμως πίσω από τη λάμψη υπάρχουν και σκιές. Ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την πίεση που ασκούν τα πρότυπα ομορφιάς, ειδικά στους νέους, αλλά και για το άγχος και την υπερκατανάλωση που τροφοδοτεί η συνεχής έκθεση σε beauty περιεχόμενο.

Με απλά λόγια η K-beauty είναι ένα success story παγκόσμιας εμβέλειας. Και όσο τα trends γεννιούνται στο TikTok με ταχύτητα φωτός, τα σαλιγκάρια δύσκολα θα επιστρέψουν… στον κήπο.