Από τα smartphones μέχρι τα μαχητικά αεροσκάφη: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις σπάνιες γαίες

Έχεις ακούσει τον όρο «σπάνιες γαίες»; Κάπου, κάποτε μπορεί να τον έχεις ακούσει. Ας δούμε με λίγα λόγια τι είναι οι σπάνιες γαίες και πώς επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.

Πρόκειται για στρατηγικά μέταλλα που είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία και περιλαμβάνουν το νικέλιο, το μαγγάνιο και το κοβάλτιο. Οι σπάνιες γαίες είναι μια συγκεκριμένη, εξαιρετικά χρήσιμη κατηγορία στρατηγικών μετάλλων, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μαγνητών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τις βιομηχανίες άμυνας, καθώς και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η εξασφάλιση των αποθεμάτων και της παραγωγής σπάνιων γαιών έχει καταστεί σημείο καμπής στην παγκόσμια διπλωματία και το εμπόριο.

Όπως σημειώνει σε συνοπτική ανάλυσή του ο Guardian, οι σπάνιες γαίες είναι μια ομάδα 17 βαρέων μετάλλων που βρίσκονται σε αφθονία σε ολόκληρο τον φλοιό της Γης. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εκτίμησε ότι το 2024 υπήρχαν 110 εκατομμύρια τόνοι αποθέσεων παγκοσμίως. Αυτό περιλαμβάνει 44 εκατομμύρια στην Κίνα, που είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο. Το Βιετνάμ, η Βραζιλία, η Ρωσία και η Ινδία διαθέτουν επίσης σημαντικά αποθέματα.

Στην κατηγορία των σπάνιων γαιών υπάγονται τα ακόλουθα χημικά στοιχεία που μόνο για λόγους ευκολίας υποδιαιρούνται σε τρεις υποομάδες:

1η Υποομάδα: λανθάνιο, δημήτριο, πρασεοδύμιο, νεοδύμιο, προμήθειο και σαμάριο. Κύριες πηγές των στοιχείων αυτής της υποομάδας είναι τα ορυκτά μοναζίτης, τσερίτης και αλλανίτης.

2η Υποομάδα: ευρώπιο, γαδολίνιο και τέρβιο. Κύριες πηγές των στοιχείων αυτής της υποομάδας είναι τα ορυκτά σαμαρσκίτης και μερικά είδη ξενοτίμου.

3η Υποομάδα: δυσπρόσιο, όλμιο, ύττριο, έρβιο, θούλιο, υτέρβιο και λουτέτσιο. Κύριες πηγές των στοιχείων αυτής της υποομάδας είναι τα ορυκτά γαδολινίτης, ξενότιμο, ευξενίτης και φεργκιουσονίτης.

Υψηλό κόστος παραγωγής

Ωστόσο, η εξόρυξή τους απαιτεί τη χρήση βαρέων χημικών ουσιών, που έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή τοξικών αποβλήτων και έχουν προκαλέσει αρκετές περιβαλλοντικές καταστροφές. Τα κόστη παραγωγής είναι επίσης υψηλά.

Οι σπάνιες γαίες είναι σημαντικές επειδή βρίσκονται σε μια μεγάλη ποικιλία καθημερινών και υψηλής τεχνολογίας συσκευών, από λαμπτήρες έως κατευθυνόμενα βλήματα. Το ευρώπιο είναι ζωτικής σημασίας για τις τηλεοπτικές οθόνες, ενώ το δημήτριο χρησιμοποιείται για το γυάλισμα γυαλιού και την εξευγενισμό πετρελαίου. Όλα έχουν μοναδικές ιδιότητες που είναι σε μεγάλο βαθμό αναντικατάστατες ή μπορούν να αντικατασταθούν μόνο με απαγορευτικό κόστος.

Εδώ και δεκαετίες, η Κίνα επενδύει μαζικά σε δραστηριότητες εξευγενισμού των αποθεμάτων της. Η Κίνα έχει επίσης καταθέσει τεράστιο αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για την παραγωγή σπάνιων γαιών και, ως αποτέλεσμα, πολλές εταιρείες στέλνουν τα μεταλλεύματά τους στην Κίνα για εξευγενισμό, ενισχύοντας την εξάρτηση του κόσμου από το Πεκίνο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικρίνει τις αυξανόμενες περιοριστικές πολιτικές της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών ως απειλή για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Κίνα βρήκε το «αδύναμο σημείο» του Τραμπ;

Με ανακοίνωση που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, αναστάτωσε την εύθραυστη «εκεχειρία» με τις ΗΠΑ σε θέματα δασμών. Η ανακοίνωση περιείχε λεπτομερείς πληροφορίες για νέους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, σε μια κίνηση που ενισχύει τον έλεγχο του Πεκίνου στην παγκόσμια προμήθεια των κρίσιμων ορυκτών και υπενθύμισε στον Ντόναλντ Τραμπ πόσο μεγάλη επιρροή έχει η Κίνα στον εμπορικό πόλεμο.

Όπως επισημαίνει το BBC, η Κίνα έχει σχεδόν το μονοπώλιο στην επεξεργασία σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή όλων των προϊόντων, από smartphone έως μαχητικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι ξένες εταιρείες χρειάζονται πλέον την έγκριση της κινεζικής κυβέρνησης για να εξάγουν προϊόντα που περιέχουν ακόμη και μια μικρή ποσότητα σπάνιων γαιών και πρέπει να δηλώνουν την προβλεπόμενη χρήση τους.

Σε απάντηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει επιπλέον δασμό 100% στα κινεζικά προϊόντα και να θέσει ελέγχους στις εξαγωγές βασικού λογισμικού.

«Είναι η Κίνα εναντίον του κόσμου. Έχουν στρέψει ένα μπαζούκα στις αλυσίδες εφοδιασμού και τη βιομηχανική βάση ολόκληρου του ελεύθερου κόσμου, και δεν θα το επιτρέψουμε», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ. Την Πέμπτη, η Κίνα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «προκάλεσαν σκόπιμα περιττές παρεξηγήσεις και πανικό» σχετικά με τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες.

Τα στρατηγικά μεταλλα είναι τόσο σημαντικά για την παραγωγή μιας ολόκληρης σειράς τεχνολογιών, που για παράδειγμα, ένα μόνο μαχητικό αεροσκάφος F-35 χρειάζεται περισσότερα από 400 κιλά (881,8 λίβρες) σπάνιων γαιών για τις αόρατες επικαλύψεις, τους κινητήρες, τα ραντάρ και άλλα εξαρτήματά του.