Από τη φρίκη στην ελπίδα: Επιβλητικό άγαλμα του Ιησού Χριστού «ανασταίνει» Λίβανο και Συρία

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε μια περίοδο έντονων συγκρούσεων και εντάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, πολλοί συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή την ελπίδα και την αισιοδοξία και να αναζητούν την ειρήνη μέσα από την πίστη τους στον Χριστό. Πρόσφατα, ένα εντυπωσιακό -τεραστίων διαστάσεων- άγαλμα του Ιησού Χριστού ύψους 16 μέτρων τοποθετήθηκε στα σύνορα Συρίας–Λιβάνου, τραβώντας την προσοχή τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής.

Με το «βλέμμα» προς την κοιλάδα Μπεκάα

Το εντυπωσιακό άγαλμα του Ιησού Χριστού δεσπόζει στο αποκαλούμενο Βουνό του Σταυρού στην περιοχή Αλ Κάα στα σύνορα της Συρίας με τον Λίβανο και έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να «κοιτάζει» προς την κοιλάδα Μπεκάα.

Στην ίδια περιοχή είχαν σημειωθεί το 2016 σφοδροί βομβαρδισμοί από το Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού δήμου, το άγαλμα δημιουργήθηκε χάρη στη δωρεά του κατοίκου Φάντι Ελίας Αουάντ. Σκοπός του ήταν να αποτελέσει διαρκές σύμβολο πίστης και αντοχής για μια κοινότητα που έχει βιώσει μεγάλες δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια.

«Από εκεί που κάποτε υπήρχε φόβος και αίμα, τώρα υπάρχει ένα σύμβολο αγάπης και ελπίδας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του συριακού δήμου, υπογραμμίζοντας το μήνυμα ειρήνης που συνοδεύει την πρωτοβουλία.

