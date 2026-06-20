Η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου, σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, χαμόγελα και θερμό χειροκρότημα. Η Βάσια Παναγοπούλου, που υπογράφει τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι μόνο για τη νέα της θεατρική δουλειά, αλλά και για την ιδιαίτερα ανανεωμένη εμφάνισή της.

Το «Πετάει Πετάει» βασίζεται στο θρυλικό γαλλικό έργο «Boeing Boeing» του Marc Camoletti, μία από τις πιο γνωστές και πολυπαιγμένες φάρσες παγκοσμίως. Στη νέα ελληνική εκδοχή του, η παράσταση αποκτά γρήγορο ρυθμό, έντονο ταμπεραμέντο και συνεχείς ανατροπές, κρατώντας το κοινό σε διαρκή εγρήγορση.

Η ιστορία ακολουθεί τον Μάνο, έναν γοητευτικό αρχιτέκτονα που θεωρεί πως έχει οργανώσει τέλεια την προσωπική του ζωή, διατηρώντας παράλληλες σχέσεις με τρεις αεροσυνοδούς. Όλα όμως ανατρέπονται όταν οι αλλαγές στα προγράμματα των πτήσεων φέρνουν τις τρεις γυναίκες ταυτόχρονα στο ίδιο σπίτι.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ένας καταιγισμός παρεξηγήσεων, ψεμάτων, αυτοσχεδιασμών και ξεκαρδιστικών καταστάσεων, με τον παιδικό φίλο του Μάνου από την Κρήτη, τον Σήφη, αλλά και την πανέξυπνη οικονόμο Κούλα να προσπαθούν να σώσουν μια κατάσταση που μοιάζει αδύνατο να ελεγχθεί.

Στη σκηνή πρωταγωνιστούν οι Θανάσης Βισκαδουράκης, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Δήμητρα Κολλά, Ειρήνη Τάσσου, Κατερίνα Μπαξεβανάκη και Δήμητρα Δερζέκου, δημιουργώντας ένα σύνολο με έντονη ενέργεια και κωμικό ρυθμό.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία ηθοποιών που το τηλεοπτικό κοινό έχει συνδέσει με τη «Γη της Ελιάς», γεγονός που έδωσε στην πρεμιέρα έναν ακόμη πιο ξεχωριστό χαρακτήρα. Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» για να στηρίξουν τη Βάσια Παναγοπούλου ήταν ο Κούλλης Νικολάου, η Ιφιγένεια Τζόλα, ο Μίλτος Χαρόβας και ο Κώστας Φραγκολιάς.

Η βραδιά είχε έντονο θεατρικό αλλά και τηλεοπτικό ενδιαφέρον, καθώς αρκετά πρόσωπα που συνεργάστηκαν ή συνδέθηκαν με τη μεγάλη επιτυχία του MEGA βρέθηκαν στο ίδιο σημείο, λίγο πριν το οριστικό φινάλε της σειράς.

Το κοινό γέμισε το Θέατρο Αλέα και από τα πρώτα λεπτά παραδόθηκε στον ρυθμό της παράστασης. Τα γέλια ήταν συνεχή, οι αντιδράσεις αυθόρμητες και το χειροκρότημα στο φινάλε επιβεβαίωσε ότι το «Πετάει Πετάει» έχει όλα τα στοιχεία μιας επιτυχημένης καλοκαιρινής κωμωδίας.

Η Βάσια Παναγοπούλου επέλεξε να στήσει μια παράσταση που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά να υπηρετήσει με ακρίβεια αυτό που υπόσχεται: καθαρόαιμο γέλιο, γρήγορες ατάκες, ανατροπές και μια απολαυστική θεατρική εμπειρία.

Με δυνατή σκηνική ομάδα, γνώριμα πρόσωπα και άρωμα από τη «Γη της Ελιάς», το «Πετάει Πετάει» δείχνει πως έχει ήδη ανοίξει τα φτερά του για μια ιδιαίτερα επιτυχημένη καλοκαιρινή πορεία.