Χωρίς ουσιαστικές διπλωματικές εξελίξεις ολοκληρώθηκε η ιστορική τριμερής συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν της Κίνας. Παρά τις θερμές χειραψίες, τις φιλοφρονήσεις και τις δηλώσεις περί ευθύνης των μεγάλων δυνάμεων για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης, η σύνοδος δεν οδήγησε σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα μεγάλα ανοιχτά μέτωπα.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το CNN, ο βασικός στόχος δεν ήταν απαραίτητα η επίτευξη διπλωματικών τομών, αλλά η ίδια η πραγματοποίηση της συνάντησης και η εικόνα που αυτή εξέπεμψε σε διεθνές επίπεδο.

Στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα, την Ουκρανία και το Ιράν, δεν καταγράφηκε κάποια ουσιαστική μετατόπιση. Ενδεικτικό είναι ότι στην κοινή «Διακήρυξη για την Ειρήνη» δεν περιλαμβάνεται συγκεκριμένη αναφορά σε επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία ή για την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Οι τρεις ηγέτες συναντήθηκαν σε έναν κρατικό ξενώνα στα περίχωρα της Σεντζέν, γύρω από ένα μεγάλο κυκλικό τραπέζι. Στις εναρκτήριες τοποθετήσεις τους αναφέρθηκαν στην ευθύνη που έχουν οι ισχυρότερες χώρες να συμβάλουν στη σταθερότητα ενός περίπλοκου διεθνούς περιβάλλοντος.«Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όταν οι μεγάλες δυνάμεις βρίσκονται σε ειρήνη, ο κόσμος είναι ασφαλής. Όταν οι μεγάλες δυνάμεις συγκρούονται, ο κόσμος βυθίζεται στο χάος», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Πρόεδρος Τραμπ κατά τη συμμετοχή του σε τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στη Βίλα Κίλιν στη Σενζέν της Κίνας/ Reuters.

Από τη Γιάλτα του 1945 στη Σεντζέν του 2026

Η εικόνα των τριών ηγετών γύρω από το ίδιο τραπέζι επαναφέρει αναπόφευκτα στη μνήμη τη Διάσκεψη της Γιάλτας, τον Φεβρουάριο του 1945. Τότε, καθώς ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος πλησίαζε στο τέλος του, οι ηγέτες των τριών μεγάλων συμμαχικών δυνάμεων συναντήθηκαν για να συζητήσουν τη μορφή του μεταπολεμικού κόσμου.

Διάσκεψη της Γιάλτας: Τσώρτσιλ, Ρούσβελτ, Στάλιν/ Φωτό Wikipedia.

Από τις 4 έως τις 11 Φεβρουαρίου 1945, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Φραγκλίνος Ρούζβελτ, ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης Ιωσήφ Στάλιν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ συναντήθηκαν στη Γιάλτα της Κριμαίας, στο μέγαρο του κτήματος Λιβάντια, κοντά στην ομώνυμη πόλη. Ήταν η δεύτερη συνάντηση κορυφής των «Τριών Μεγάλων», μετά τη Διάσκεψη της Τεχεράνης, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1943.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η μεταπολεμική πολιτική για τις χώρες που είχαν καταληφθεί από τη ναζιστική Γερμανία, η τύχη των κρατών που είχαν συμμαχήσει μαζί της και η διαμόρφωση της νέας διεθνούς τάξης.

Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα κρίσιμες. Ο Κόκκινος Στρατός είχε προσεγγίσει σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από το Βερολίνο, ενώ η κατάρρευση της ναζιστικής Γερμανίας θεωρούνταν πλέον θέμα χρόνου. Η Βρετανία επιδίωκε να περιορίσει τη μεταπολεμική επέκταση της σοβιετικής επιρροής, ενώ οι ΗΠΑ είχαν στραμμένη την προσοχή τους και στον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας, επιδιώκοντας τη συμμετοχή της Σοβιετικής Ένωσης στις επιχειρήσεις στον Ειρηνικό.

Στη Γιάλτα συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, η προώθηση της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ συζητήθηκαν οι όροι της μεταπολεμικής διαχείρισης της Γερμανίας και η εξάλειψη του γερμανικού μιλιταρισμού και ναζισμού. Η πρόταση για τον διαμελισμό της Γερμανίας δεν υιοθετήθηκε με τη μορφή που είχε αρχικά τεθεί στη διάσκεψη.

Η σύγκριση με τη Σεντζέν, ωστόσο, έχει σαφή όρια. Το 1945 οι τρεις ηγέτες εκπροσωπούσαν τις νικήτριες δυνάμεις ενός παγκόσμιου πολέμου και συζητούσαν την αναδιοργάνωση του κόσμου μετά την ήττα του ναζισμού. Το 2026, οι συνομιλίες αφορούν μια διεθνή πραγματικότητα με διαφορετικές ισορροπίες, πολλαπλά κέντρα ισχύος και πολέμους που παραμένουν σε εξέλιξη. Η απουσία της Ουκρανίας από το τραπέζι, πάντως, τροφοδότησε τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο αποφάσεων που θα επηρεάσουν άμεσα χώρες χωρίς τη δική τους συμμετοχή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Το διπλωματικό κέρδος του Πούτιν

Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η συνάντηση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να προβάλει τη Ρωσία ως ισότιμο συνομιλητή των ισχυρότερων οικονομικών και στρατιωτικών δυνάμεων του πλανήτη.

Η παρουσία του στο ίδιο τραπέζι με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Κινέζο ηγέτη προσέφερε στον Ρώσο πρόεδρο μια εικόνα διεθνούς αναγνώρισης, παρά τη διεθνή απομόνωση που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η συμβολική αυτή διάσταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου. Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, η κοινή διακήρυξη των τριών ηγετών περιλάμβανε, μάλιστα, αιχμές κατά του Δικαστηρίου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μιλά σε συνέντευξη Τύπου/ Reuters.

Τι κέρδισε ο Τραμπ από τη συνάντηση

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η τριμερής συνάντηση προσέφερε τη δυνατότητα να εμφανιστεί ως ηγέτης που μπορεί να συνομιλεί απευθείας με τους δύο ισχυρότερους γεωπολιτικούς αντιπάλους των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στη συνάντηση έχοντας υποστεί σημαντικές πολιτικές απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ στο εσωτερικό της χώρας εντείνονται οι αντιδράσεις για την εξωτερική πολιτική και τη συμμετοχή των ΗΠΑ στις πολεμικές συγκρούσεις.

Η κοινή παρουσία του με τον Πούτιν και τον Σι, αλλά και η υπογραφή μιας διακήρυξης με αναφορές στην ειρήνη, την αποτροπή του πυρηνικού κινδύνου και την ενεργειακή ασφάλεια, του έδωσαν τη δυνατότητα να παρουσιάσει τη συνάντηση ως απόδειξη της διπλωματικής του επιρροής.

Το κατά πόσο αυτή η εικόνα θα έχει πολιτικό αντίκτυπο στο εσωτερικό των ΗΠΑ παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

«Καμία ειρήνη δεν σφυρηλατήθηκε ποτέ με την απόρριψη ευκαιριών για διάλογο και επαφή», δήλωσε ο Τραμπ στην έναρξη της συνάντησης. «Επιλέγουμε μια διαφορετική πορεία», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρετάει καθώς επιβιβάζεται στο Air Force One καθ’ οδόν προς την Ουάσινγκτον/ Reuters.

Ποιος ήταν τελικά ο στόχος της συνόδου;

Η διάρκεια της συνάντησης, μόλις 81 λεπτά, δεν επέτρεψε να αντιμετωπιστούν οι βαθιές διαφωνίες ανάμεσα στις τρεις χώρες για τους πολέμους, την οικονομία και την τεχνολογία.

Οι επιδιώξεις των ηγετών ήταν εξαρχής διαφορετικές. Η ιδέα της συνόδου είχε προωθηθεί αρχικά από τον Πούτιν, με στόχο να συζητηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία χωρίς την παρουσία της ίδιας της Ουκρανίας στο τραπέζι. Η προοπτική αυτή είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Κίεβο και είχε οδηγήσει σε συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας.

Αρχικά, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι η Ουκρανία δεν θα αποτελούσε αντικείμενο της ατζέντας. Ο Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε ότι θα έθετε το ζήτημα, εκφράζοντας την ελπίδα πως τόσο ο Πούτιν όσο και η ουκρανική πλευρά επιθυμούν να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε, από την πλευρά του Αμερικανού προέδρου, το ζήτημα του ελέγχου των πυρηνικών όπλων. Ο Τραμπ επιδιώκει τη διαπραγμάτευση μιας νέας συμφωνίας για την πυρηνική ασφάλεια με τη Ρωσία και την Κίνα, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος.

«Όταν αποκτήσεις πυρηνικά όπλα, είναι πολύ δύσκολο να τα αποχωριστείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σι εμφανίζεται απρόθυμος να συμμετάσχει σε μια συμφωνία με δύο χώρες που διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια από την Κίνα. Σύμφωνα, μάλιστα, με Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε αρχικά εκφράσει επιφυλάξεις για τη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνόδου που θα μπορούσε να επισκιάσει τις εργασίες της συνόδου κορυφής του APEC.

Οι προσωπικές σχέσεις και οι πραγματικές διαφωνίες

Παρά τις διαφορετικές επιδιώξεις, οι τρεις ηγέτες αξιοποίησαν τη συνάντηση για να προβάλουν την εικόνα μιας προσωπικής σχέσης που μπορεί να διευκολύνει τη διεθνή συνεννόηση.

Ο Τραμπ έχει επενδύσει τα τελευταία δύο χρόνια στην καλλιέργεια προσωπικών δεσμών τόσο με τον Σι όσο και με τον Πούτιν, χρησιμοποιώντας φιλοφρονήσεις και εντυπωσιακές συναντήσεις κορυφής. Σε προηγούμενες επαφές τους έχει αποκαλέσει και τους δύο «φίλους» του.

Ωστόσο, οι προσωπικές σχέσεις δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στα επίμαχα ζητήματα. Η συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα δεν έφερε τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ οι εμπορικές διαφωνίες και οι εντάσεις για τις σπάνιες γαίες εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας.

Την ίδια ώρα, η σχέση του Σι με τον Πούτιν παραμένει στενή. Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί πολλές φορές, ενώ πριν από πέντε χρόνια είχαν περιγράψει τη συνεργασία των χωρών τους ως σχέση «χωρίς όρια». Μετά τη νέα διμερή συνάντησή τους στην Κίνα, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τη σχέση τους «ακλόνητη σαν βράχο μέσα στους ανέμους και τις βροχές».

Οι δύο ηγέτες συμμερίζονται την εκτίμηση ότι η παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων μεταβάλλεται υπέρ της Ανατολής, ενώ η δυτική επιρροή υποχωρεί. Η κοινή παρουσία τους με τον Τραμπ προσφέρει, σύμφωνα με την ανάλυση, ένα ακόμη ισχυρό συμβολικό επιχείρημα υπέρ αυτής της αντίληψης.

Ουκρανία και Ιράν: Χωρίς απτά αποτελέσματα

Τα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα παρέμειναν στο επίκεντρο των ευρύτερων προβληματισμών, χωρίς όμως να προκύψει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τον τερματισμό τους.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η σύγκρουση στο Ιράν έχουν επιβαρύνει τους στρατιωτικούς και οικονομικούς πόρους, ενώ έχουν προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και αύξηση των τιμών.

Ο Τραμπ ήλπιζε να συζητήσει και τα δύο ζητήματα με τον Σι και τον Πούτιν, οι οποίοι διατηρούν σχέσεις με την Τεχεράνη. Ωστόσο, δεν προχώρησε σε δημόσια έκκληση προς τη Μόσχα ή το Πεκίνο να διακόψουν τους δεσμούς τους με το Ιράν.

Παράλληλα, η χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αυξήσεις στις τιμές που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν, δημιουργεί μια επιπλέον διάσταση στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει δυσαρέσκεια για τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων. Ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος αρχικά εκτιμούσε ότι θα διαρκέσει έξι εβδομάδες, παραμένει ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ενώ ο ίδιος εξετάζει το ενδεχόμενο νέου εντατικού κύκλου στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το κατά πόσο ο Σι και ο Πούτιν μπορούν ή επιθυμούν να συμβάλουν στον τερματισμό των συγκρούσεων παραμένει ασαφές. Επιπλέον, η απουσία της Ουκρανίας και του Ιράν από το τραπέζι των συνομιλιών περιορίζει τις δυνατότητες μιας άμεσης συμφωνίας.

Παρά την απουσία συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση της συνάντησης.

«Πολλοί δεν ήταν σίγουροι αν θα προκύψει κάτι. Νομίζω ότι κάτι θα προκύψει», δήλωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η τριμερής επαφή μπορεί να αποδώσει καρπούς στο μέλλον.