Από τι κινδυνεύουν όσοι ανεβάζουν βίντεο και φωτογραφίες από τον πόλεμο στις χώρες του Κόλπου

Την 19η ημέρα από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης κατά του Ιράν, τρεις Γάλλοι πολίτες συνελήφθησαν στο Ντουμπάι με την κατηγορία πως δημοσιοποίησαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εικόνες των επιθέσεων. Εκμεταλλευόμενοι την προστασία του γαλλικού προξενείου, αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι μετά από μερικές ημέρες κράτησης από τις αρχές.

Δεν συμβαίνει το ίδιο με τους πολίτες των χωρών του Κόλπου, ωστόσο, οι οποίοι κινδυνεύουν να διωχθούν με σοβαρές κατηγορίες στο ενδεχόμενο δημοσιοποίησης βίντεο και φωτογραφιών. Από την έναρξη των εχθροπραξιών, οι κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες του Κόλπου έχουν αυστηροποιήσει τον έλεγχο στην διακίνηση των πληροφοριών περιορίζοντας την δημοσιοποίηση στοιχείων αυστηρά στις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Παρά το ότι υπάρχουν διαφορές στις κυρώσεις μεταξύ των χωρών, η λογική είναι κοινή. Η λογοκρισία στην ροή πληροφοριών κατά την διάρκεια πολέμου έχει τρεις βασικούς σκοπούς.

Ο πρώτος είναι η προστασία της χώρας από την διαρροή εικόνων οι οποίες μπορεί να έχουν στρατηγικό ενδιαφέρον για τον εχθρό: ένα βίντεο από κινητό τηλέφωνο που διαμοιράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ευαίσθητων θέσεων ή στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ο δεύτερος σκοπός είναι η καταπολέμηση της διάδοσης ψευδών ειδήσεων και η προστασία της δημόσιας τάξης.

Τέλος, για ορισμένες χώρες των οποίων η ανάπτυξη βασίζεται στην εικόνα της σταθερότητας και της ασφάλειας, τα μέτρα αποσκοπούν στην συντήρηση αυτού του αφηγήματος: η κυκλοφορία εικόνων από πυραύλους ή συντρίμμια από πτώση drones σε αστικό περιβάλλον συνιστούν βαρύ πλήγμα για την εικόνα της ευημερίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι χώρες του Κόλπου εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα ελέγχου των πληροφοριών και πλαίσιο αυστηρών κυρώσεων με μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι αρχές των Εμιράτων απαγορεύουν την διάδοση «φημών, ψευδών ειδήσεων ή περιεχομένου αντίθετου με τις επίσημες ανακοινώσεις ή που αποσκοπεί στο να διασπείρει τον πανικό και να βλάψει την ασφάλεια και την δημόσια τάξη» με ποινή που προβλέπει πρόστιμο ύψους από 10.000 ως 20.000 ντιράμ, δηλαδή μεταξύ 25.000 και 50.000 ευρώ. Όποιος χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να δημοσιοποιήσει ή να αναδημοσιεύσει ψευδείς πληροφορίες αντίθετες με τις επίσημες ανακοινώσεις κινδυνεύει με έναν χρόνο φυλάκιση. Επιπλέον, οποιοσδήποτε μεταδίδει πληροφορίες που διασπείρουν πανικό, βλάπτει την δημόσια τάξη ή την οικονομική ασφάλεια όσο η χώρα βιώνει κρίση, μπορεί να φυλακιστεί για δύο χρόνια.

Η Γενική Εισαγγελία έχει ανακοινώσει από την έναρξη του πολέμου πως απαγορεύεται η μαγνητοσκόπηση και δημοσιοποίηση βίντεο ή φωτογραφιών από πλήγματα βαλλιστικών πυραύλων ή τα επακόλουθα των καταστροφών προκειμένου να διαφυλαχθεί η εθνική ασφάλεια. Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες θα υφίστανται τις συνέπειες, πράγμα που αποδεικνύεται από την σύλληψη τουλάχιστον 60 ατόμων από την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Κατάρ

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ απαγορεύονται όλες οι φωτογραφίες ή τα βίντεο που σχετίζονται με τα στρατιωτικά πεδία. Η ποινή που προβλέπεται για την διασπορά ψευδών ειδήσεων είναι σαφώς αυστηρότερη από τα Εμιράτα, στα 5 χρόνια, σε συνδυασμό με πρόστιμο ύψους 100.000 ριάλ, δηλαδή 23.000 ευρώ ενώ οι ποινές μπορούν να διπλασιαστούν στην διάρκεια πολέμου. Περισσότερα από 300 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί για αναρτήσεις ή διαμοιρασμό εικόνων αλλά και παραπλανητικές ειδήσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σαουδική Αραβία

Στη Σαουδική Αραβία, το υπουργείο Εσωτερικών έχει απαγορεύσει στον πληθυσμό την αναμετάδοση φημών ή βίντεο που προέρχονται από άγνωστες πηγές. Η μαγνητοσκόπηση ή διάδοση εικόνων που σχετίζονται με επιθέσεις ή περιστατικά ασφαλείας επισείει κατηγορίες για «διατάραξη της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας της χώρας». Η παραβίαση των κανόνων τιμωρείται με φυλάκιση από 5 έως 10 χρόνια και πρόστιμο που μπορεί να φθάσει έως 5 εκατομμύρια ριάλ Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή 1,33 εκατομμύρια ευρώ.

Ομάν

Η εισαγγελία του Ομάν με ανακοίνωση στο Χ οποία ζητά από τους πολίτες και τους επισκέπτες της χώρας να μην μαγνητοσκοπούν, δημοσιεύουν ή να μοιράζονται βίντεο, φωτογραφίες από στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή πληροφορίες σχετικά με επιθέσεις που μπορούν να πλήξουν την δημόσια ασφάλεια ή να σπείρουν τον πανικό στον πληθυσμό. Οι αρχές ενημερώνουν πως «παρατηρείται αύξηση σε αναρτήσεις και συζητήσεις που παραβιάζουν το νόμο» και προειδοποιούν πως η διασπορά φημών ή ανεξακρίβωτων πληροφοριών οδηγεί σε δίωξη υπό το ποινικό δίκαιο του Ομάν. Ο νόμος για την κυβερνοασφάλεια προβλέπει ποινές 6 μηνών έως 3 χρόνων και πρόστιμο ως 3000 OMR, περίπου 7200 ευρώ ενώ ο νόμος για τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει σε ποινές έως 3 χρόνια και πρόστιμο ως 200.000 OMR ή 470.000 ευρώ.

Μπαχρέιν

Η Γενική Διοίκηση των Αμυντικών Δυνάμεων του Μπαχρέιν δημοσίευσε γενική απαγόρευση «λήψης φωτογραφιών, μαγνητοσκόπησης, δημοσίευσης ή διαμοιρασμού οποιασδήποτε εικόνας, βίντεο, ηχητικών ή πληροφοριών» σχετικών με στρατιωτικές επιχειρήσεις, τοποθεσίες ανάπτυξης στρατού, μετακινήσεις στρατιωτικών μονάδων, οχημάτων, εξοπλισμού ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Στις 6 Μαρτίου το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την σύλληψη 4 ατόμων που μαγνητοσκοπούσαν και μετέδιδαν περιεχόμενο σχετικό με ιρανική επίθεση και οι οποίοι διώκονται σύμφωνα με την στρατιωτική νομοθεσία και τον ποινικό κώδικα του Μπαχρέιν.