Η επίθεση στη ρωσική κορβέτα Merkuriy και στο φορτηγό πλοίο MV Angara στη Λιβύη επαναφέρει στο προσκήνιο την παρουσία ουκρανικών μη επανδρωμένων σκαφών στη Μεσόγειο.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την χώρα μας, καθώς έξι μήνες νωρίτερα ένα ουκρανικής προέλευσης ναυτικό drone είχε εντοπιστεί σε θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα, μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η Αθήνα είχε τότε προχωρήσει σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην παρουσία του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι η μεταφορά στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο δημιουργεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, τη ναυσιπλοΐα και την οικονομία.

Πλέον, από την Κρήτη και τη Μάλτα μέχρι τη Λευκάδα και τη Βεγγάζη, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η θαλάσσια διάσταση του ουκρανορωσικού πολέμου έχει αποκτήσει ευρύτερη γεωγραφική έκταση, επαναφέροντας το ερώτημα που είχε τεθεί την περασμένη Άνοιξη: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η επιχειρησιακή δράση της Ουκρανίας στη Μεσόγειο και ποιοι μηχανισμοί υπάρχουν για να αποτραπεί η μετατροπή της σε ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης;

Η επίθεση στη Βεγγάζη

Τα ουκρανικά ναυτικά drones πραγματοποίησαν επίθεση στη ναυτική βάση της Βεγγάζης, με στόχο τη ρωσική κορβέτα Merkuriy, ενώ στην επιχείρηση επλήγη επίσης το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV Angara, το οποίο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού και την υποστήριξη των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Την ευθύνη της επιχείρησης ανέλαβε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η οποία, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν επτά ουκρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα ναυτικά σκάφη. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα USV μεταφέρθηκαν στην περιοχή με ένα μεγαλύτερο πλοίο-φορέα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως πλατφόρμα για την καθέλκυσή τους πριν από την επίθεση.

Η ταυτοποίηση του τύπου των drones έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο εξειδικευμένος αναλυτής ναυτικών συστημάτων H. I. Sutton, του Covert Shores, εξέτασε φωτογραφίες και βίντεο από την επίθεση και εκτίμησε ότι ένα από τα σκάφη που καταγράφηκαν ανήκει στην οικογένεια Sargan-3000, γνωστή επίσης ως Sea Wolf και Sea Baby II στην υπηρεσία της ουκρανικής SBU.

Πρόκειται για διαφορετική οικογένεια συστημάτων από το Kozak Mamai που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα τον περασμένο Μάιο, γεγονός που δείχνει ότι το Κίεβο διαθέτει περισσότερες από μία κατηγορίες ναυτικών μη επανδρωμένων συστημάτων, με διαφορετικές διαμορφώσεις και δυνατότητες, που μπορούν να επιχειρούν στη Μεσόγειο.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της επιχείρησης δεν αφορά μόνο τα ίδια τα drones, αλλά τον τρόπο με τον οποίο έφτασαν στην περιοχή της Λιβύης. Η SBU αναφέρει μεταφέρθηκαν με πλοίο-φορέα και στη συνέχεια καθελκύστηκαν στην περιοχή από την οποία εκτελέστηκε η επίθεση. Με αυτόν τον τρόπο, η Ουκρανία μπορεί να επεκτείνει την ακτίνα δράσης των ναυτικών drones της χωρίς να απαιτείται να διανύσουν ολόκληρη τη διαδρομή από ουκρανικές βάσεις.

Η συγκεκριμένη μέθοδος δημιουργεί ένα διαφορετικό επιχειρησιακό περιβάλλον στη Μεσόγειο. Εμπορικά ή άλλα πλοία μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσα μεταφοράς μη επανδρωμένων σκαφών, καθιστώντας δυσκολότερο τον εντοπισμό της αφετηρίας μιας επιχείρησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν συνδυαστεί με αυτό της Λευκάδας. Τότε, οι ελληνικές αρχές είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο το ουκρανικό USV να είχε ξεκινήσει από πλοίο που έπλεε στη Μεσόγειο. Η υπόθεση αυτή επανέρχεται πλέον στο προσκήνιο, χωρίς ωστόσο σε καμία περίπτωση τα δύο περιστατικά να συνδέονται επιχειρησιακά.

Ο «σκιώδης στόλος» της Ρωσίας

Ο λεγόμενος «σκιώδης στόλος» αποτελείται από πλοία, κυρίως δεξαμενόπλοια, τα οποία χρησιμοποιεί η Μόσχα για τη μεταφορά πετρελαίου και ενεργειακών προϊόντων, επιχειρώντας να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις. Συχνά πρόκειται για παλαιότερα πλοία, με σύνθετες ιδιοκτησιακές δομές, αλλαγές σημαίας και πρακτικές που δυσχεραίνουν την παρακολούθηση της πραγματικής δραστηριότητάς τους.

Για παράδειγμα, τον Δεκέμβριο του 2025, η ουκρανική SBU επιβεβαίωσε μέσω πηγής της την επίθεση με εναέρια drones στο δεξαμενόπλοιο Qendil, με σημαία Ομάν, σε διεθνή ύδατα της ανατολικής Μεσογείου, νοτιοανατολικά της Κρήτης. Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, το πλοίο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και την παράκαμψη των κυρώσεων. Το δεξαμενόπλοιο ήταν άδειο όταν δέχθηκε την επίθεση και υπέστη σοβαρές ζημιές.

Τον Μάρτιο του 2026, το ρωσικό LNG carrier Arctic Metagaz τυλίχθηκε στις φλόγες σε διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Μάλτας, μεταξύ Μάλτας και Λιβύης. Το πλοίο είχε συνδεθεί με τον ρωσικό «σκιώδη στόλο». Η Ρωσία απέδωσε την επίθεση σε ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη που, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών, εξαπολύθηκαν από τις λιβυκές ακτές, ενώ η Ουκρανία δεν ανέλαβε δημόσια την ευθύνη για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Το πρόβλημα της θαλάσσιας επιτήρησης

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στον FLASH, η Ελλάδα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο μέσων επιτήρησης που της επιτρέπει να παρακολουθεί τη θαλάσσια κυκλοφορία και να διαμορφώνει εικόνα για τις κινήσεις πλοίων στην περιοχή ενδιαφέροντός της. Ωστόσο, η επιχειρησιακή τακτική που περιέγραψε η ουκρανική SBU δημιουργεί μια διαφορετική πρόκληση.

Η μεταφορά μη επανδρωμένων ναυτικών σκαφών με εμπορικά πλοία, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως μητρικές πλατφόρμες και να τα καθελκύσουν όταν προσεγγίσουν την περιοχή του στόχου, δυσχεραίνει τον έλεγχο. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν πως δεν είναι ούτε πρακτικά εφικτό ούτε επιχειρησιακά ρεαλιστικό να ελέγχεται κάθε εμπορικό πλοίο που διασχίζει τη Μεσόγειο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μεταφέρει τέτοια συστήματα.

Και εδώ αποκτά ιδιαίτερη σημασία ο ευρωπαϊκός και νατοϊκός συντονισμός. Δηλαδή, η ανταλλαγή πληροφοριών, η διασταύρωση στοιχείων για ύποπτα πλοία και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων θαλάσσιας επιτήρησης που μπορούν να συμβάλουν στον έγκαιρο εντοπισμό τέτοιων δραστηριοτήτων.