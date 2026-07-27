Από τη μεγάλη οθόνη στο μουσείο: Σπάνια εκθέματα των Star Wars σε έναν χώρο αφιερωμένο στον Λούκας

Ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα του δημιουργού του Star Wars, Τζορτζ Λούκας, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό. Το Lucas Museum of Narrative Art, το οποίο θα εγκαινιαστεί στις 22 Σεπτεμβρίου, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν μοναδικό χώρο αφιερωμένο στην αφηγηματική τέχνη, φιλοξενώντας περισσότερα από 1.300 εκθέματα σε 33 αίθουσες, συνολικής έκτασης άνω των 9.200 τετραγωνικών μέτρων.

Από τα σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου θα είναι σπάνιο υλικό παραγωγής της Lucasfilm, με αντικείμενα από το Star Wars που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό.

«Είμαστε το σπίτι των Αρχείων του Λούκας και του υλικού παραγωγής της Lucasfilm. Θα έχουμε μια έκθεση για το Star Wars που περιλαμβάνει πραγματικά ξεχωριστά αντικείμενα, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ στο παρελθόν», δήλωσε ο επιμελητής του μουσείου, Ράιαν Λίνκοφ.

Μια συλλογή που χτίστηκε επί δεκαετίες

Σύμφωνα με το France24, το μουσείο αποτελεί πρωτοβουλία του Τζορτζ Λούκας και της συζύγου του, της επιχειρηματία Μέλοντι Χόμπσον, και θα στεγάσει αντικείμενα, έργα τέχνης και ιστορικά τεκμήρια που ο διάσημος σκηνοθέτης συγκέντρωνε για δεκαετίες.

Η συλλογή περιλαμβάνει εικονογραφήσεις σημαντικών καλλιτεχνών όπως οι Νόρμαν Ρόκγουελ, Τζέσι Γουίλκοξ Σμιθ και Ν. C. Γουάιεθ, καθώς και έργα των Φρίντα Κάλο, Τζέικομπ Λόρενς, Τσαρλς Γουάιτ και Ρόμπερτ Κόουλσκοτ.

Παράλληλα, ιδιαίτερη θέση θα έχουν δημιουργίες κορυφαίων σχεδιαστών κόμικς, όπως οι Γουίνσορ ΜακΚέι, Τζακ Κίρμπι και Φρανκ Φραζέτα.

First look at George Lucas’ new Los Angeles museum. Life size Star Wars spacecraft will soon be on display for visitors. pic.twitter.com/U1lTJzsI11 — Sci-Fi Archives (@SciFiArchives) June 2, 2026

Όπως εξήγησε ο Λίνκοφ, στόχος του μουσείου είναι να αναδείξει μορφές τέχνης που συχνά μένουν εκτός των παραδοσιακών μουσείων.

«Πρόκειται για ένα είδος τέχνης που σπάνια έχει θεσμική στέγη. Δεν υπάρχουν πολλά μουσεία που να συλλέγουν ή να εκθέτουν τέτοιου είδους έργα. Οι εκθέσεις μας θα βασίζονται σε υλικό πραγματικά σπάνιο», σημείωσε.

Το «δεύτερο μεγάλο έργο» του Τζορτζ Λούκας

Ο Λίνκοφ χαρακτήρισε το μουσείο ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο, πάνω στο οποίο ο Τζορτζ Λούκας εργάζεται εδώ και δεκαετίες, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε και η πανδημία.

Όπως ανέφερε, η Μέλοντι Χόμπσον έχει παρομοιάσει την πορεία του δημιουργού με έναν καλλιτέχνη που έχει δύο μεγάλες δημιουργικές περιόδους.

«Η Μέλοντι έχει πει ότι όλοι έχουμε δύο μεγάλα τραγούδια στη ζωή μας. Το πρώτο του Τζορτζ ήταν το Star Wars και το δεύτερο είναι αυτό το μουσείο. Είναι ένα δώρο προς ολόκληρο τον κόσμο που θα μείνει για πολλές γενιές», είπε χαρακτηριστικά.

Παρότι είναι πλέον 82 ετών, ο Τζορτζ Λούκας εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του έργου.

«Θα δείτε έργα που γνωρίζετε, αλλά με άλλο μάτι»

Το μουσείο παρουσιάστηκε και στο φετινό Comic-Con του Σαν Ντιέγκο, όπου συμμετείχαν προσωπικότητες όπως η ηθοποιός Κίκε Πάλμερ και ο πρόεδρος της DC Comics, Τζιμ Λι.

Ο τελευταίος τόνισε πως οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν μια διαφορετική διάσταση της τέχνης που τους συντροφεύει καθημερινά.

«Θα δείτε έργα που αναγνωρίζετε από διαφημίσεις, κόμικς και άλλες εικόνες που σας συνοδεύουν σε όλη σας τη ζωή. Όμως θα τα δείτε με έναν διαφορετικό τρόπο, που ελπίζω να σας φωτίσει και να σας εμπνεύσει. Είναι εκπληκτική τέχνη και βρισκόμαστε πραγματικά τυχεροί που την έχουμε γύρω μας», δήλωσε.