Διέσχυσε κολυμπώντας τη Βαλτική Θάλασσα: Το απίστευτο κατόρθωμα του Πολωνού υπεραθλητή

Υπάρχουν αθλητικές προκλήσεις που απαιτούν δύναμη, αντοχή και αποφασιστικότητα, όμως αυτό που κατάφερε ο Μπαρτλομίεϊ Κούμπκοφσκι ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Ο Πολωνός κολυμβητής μεγάλων αποστάσεων έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που διέσχισε κολυμπώντας τη Βαλτική Θάλασσα, καλύπτοντας περισσότερα από 160 χιλιόμετρα σε περίπου 55 ώρες, χωρίς να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί ή να αγγίξει το βοηθητικό σκάφος που τον συνόδευε.

Μετά την πέμπτη προσπάθειά του, ο Κούμπκοφσκι κατάφερε τελικά να ολοκληρώσει την ιστορική του αποστολή, φτάνοντας στην παραλία του Ντζίβνοου, στη Δυτική Πομερανία της Πολωνίας, όπου τον υποδέχθηκαν πλήθη υποστηρικτών.

55 ώρες χωρίς ύπνο και ξεκούραση

Ο αθλητής απέπλευσε από τη Σουηδία την Παρασκευή και έφτασε στην πολωνική ακτή την Κυριακή, περίπου στις 8 το βράδυ, έχοντας κολυμπήσει ασταμάτητα για περίπου 55 ώρες.

Μόλις έφτασε στην ακτή, ο Κούμπκοφσκι παραδέχθηκε πως ήταν τόσο εξαντλημένος, ώστε «ακόμα δεν ξέρει» πώς κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή.

Για να θεωρηθεί επιτυχημένη η πρόκληση, έπρεπε να φτάσει στην ακτή και να σταθεί όρθιος χωρίς βοήθεια, κάτι που κατάφερε έπειτα από μια αδιάκοπη προσπάθεια σχεδόν δυόμισι ημερών.

Όπως ανέφερε ο Marcin Cieślak του Purely Athletic, ο κολυμβητής δεν άγγιξε ούτε μία φορά το βοηθητικό σκάφος, δεν κοιμήθηκε και δεν έκανε διάλειμμα. Η παρατεταμένη στέρηση ύπνου είχε, μάλιστα, σοβαρές επιπτώσεις, καθώς τη δεύτερη ημέρα ο αθλητής βίωσε παραισθήσεις και έχασε την επαφή του με την πραγματικότητα.

Η επαγγελματική προετοιμασία του, ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστούν οι επιπτώσεις και να μπορέσει να συνεχίσει μέχρι τον τερματισμό.

POLAK PRZEPŁYNĄŁ BAŁTYK WPŁAW! 🇵🇱🌊

Bartłomiej Kubkowski dokonał rzeczy historycznej. Jako pierwszy człowiek pokonał wpław ponad 160 kilometrów ze Szwecji do Polski. Płynął niemal 55 godzin bez snu i bez dotykania łodzi asekuracyjnej.



To była jego piąta próba. Rok temu zabrakło… pic.twitter.com/9PkfM38mOx — Pani Prezes 👠 (@PaniNaSzpilkach) August 2, 2026

Η πέμπτη προσπάθεια ήταν και η τυχερή

Ο Κούμπκοφσκι προσπαθεί να διασχίσει κολυμπώντας τη Βαλτική Θάλασσα από το 2022. Στην πρώτη του απόπειρα κατάφερε να καλύψει 115 χιλιόμετρα, ενώ στις επόμενες προσπάθειες πλησίαζε ολοένα και περισσότερο τον στόχο του.

Το 2025 έφτασε πιο κοντά από ποτέ, κολυμπώντας 159 χιλιόμετρα. Τότε, όμως, η προσπάθειά του διακόπηκε μόλις 11 χιλιόμετρα πριν από τη γραμμή του τερματισμού, καθώς έχασε τις αισθήσεις του.

Αυτή τη φορά, η εμπειρία και η εξαιρετική συγκέντρωσή του αποδείχθηκαν καθοριστικές. Σύμφωνα με τον Cieślak, όλη η προετοιμασία του αθλητή ήταν προσανατολισμένη σε αυτή την αποστολή και περιλάμβανε σκληρή προπόνηση, νυχτερινές κολυμβήσεις, πολύωρες προπονήσεις στην πισίνα και ειδική πνευματική προετοιμασία.

Στο πλευρό του καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας βρισκόταν ομάδα που είχε αναλάβει την πλοήγηση, τη διατροφή και την ασφάλειά του.

Ο Κούμπκοφσκι αφιέρωσε το ιστορικό του επίτευγμα στο Ίδρυμα Μαχητών κατά του Καρκίνου, για το οποίο πραγματοποιήθηκε και σχετική συλλογή χρημάτων.

Ο Πολωνός αθλητής είναι, μεταξύ άλλων, κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ στην 24ωρη κολύμβηση και δημιουργός του εγχειρήματος Ultra Baltic Swim.