Από την Άννα Σορόκιν στην Πέι Τσούνγκ - Όταν οι influencers εκβιάζουν για ακριβή ζωή

Οι influencers έχουν γίνει μια μηχανή παραγωγής χρήματος για τους ίδιους, αλλά και ένα αποτελεσματικό εργαλείο μάρκετινγκ για εταιρείες και διαφημιστικές. Μια ανάρτηση για ένα συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να εκτοξεύσει τις πωλήσεις ή η επισήμανση ότι ένας επιδραστικός influencer τρώει στο τάδε ή το δείνα εστιατόριο μπορεί να σημάνει αυξημένες κρατήσεις και εκτόξευση του τζίρου.

Σάλος προκλήθηκε από την είδηση ότι μια 34χρονη κινέζα εξαπατούσε πολυτελή εστιατόρια της Νέας Υόρκης παριστάνοντας τη food influencer, ενώ στην πραγματικότητα έτρωγε χωρίς να πληρώνει. Η ιστορία της Πέι Τσούνγκ δεν είναι η μόνη. Λίγα χρόνια πριν τους κοσμικούς κύκλους των ΗΠΑ είχε συγκλονίσει η ιστορία της μιας άλλης απατεώνισσας της Άννα Ντέλβεϊ που το πραγματικό της όνομα ήταν Άννα Σορόκιν.

Η δήθεν influencer που δεν πλήρωνε το φαγητό της

Η Πέι Τσούνγκ, η 34χρονη με καταγωγή από την Κίνα έγινε το πρόσωπο των ημερών στη Νέα Υόρκη, όταν συνελήφθη. Εμφανιζόταν με επαγγελματικό εξοπλισμό, φωτογράφιζε τα πιάτα κορυφαίων εστιατορίων όπως το Peter Luger και το βραβευμένο με αστέρι Michelin Francie και στη συνέχεια δημοσίευε στο Instagram ενθουσιώδεις κριτικές για το φαγητό—χωρίς ποτέ να πληρώσει τον λογαριασμό.

Σύμφωνα με τη New York Post, διαμένει σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στο Williamsburg και διατηρεί προφίλ με περισσότερους από 13.000 followers.

Στο εστιατόριο Francie, στις 22 Οκτωβρίου, φέρεται να παρήγγειλε foie gras, carpaccio, bucatini, αρνί και επιδόρπιο συνολικής αξίας 188 δολαρίων. Όταν της ζητήθηκε να πληρώσει, πρότεινε να «ανταλλάξει» το γεύμα με δημοσιεύσεις και φωτογραφίες.

Όλες οι κάρτες της απορρίφθηκαν, ενώ η ίδια υποστήριξε ότι περίμενε χρήματα από την οικογένειά της.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, η Πέι Τσούνγκ επέστρεψε αρκετές φορές -παρά το ανεξόφλητο χρέος- μέχρι που στις 7 Νοεμβρίου κατανάλωσε επιπλέον φαγητό αξίας 83 δολαρίων και συνελήφθη επί τόπου. Οι αστυνομικοί, όπως είπε ο ίδιος, τη γνώριζαν ήδη από προηγούμενα περιστατικά.

Σεξ αντί φαγητού

Ανάλογες καταγγελίες υπάρχουν από άλλο εστιατόριο, όπου φέρεται να άφησε απλήρωτο λογαριασμό 146 δολαρίων στις 27 Οκτωβρίου, ενώ σύμφωνα με τη διεύθυνση του εστιατορίου βρέθηκε να κρύβεται στην τουαλέτα.

Μάλιστα, ένας μάνατζερ υποστηρίζει ότι προσπάθησε να πληρώσει με «άλλο τρόπο», προτείνοντας σε σερβιτόρο να εξοφλήσει εκείνος τον λογαριασμό και να τον αποζημιώσει αυτή αφήνοντας σεξουαλικό υπονοούμενο.

Την ίδια πρακτική ακολούθησε και σε άλλα εστιατόρια του Williamsburg. Στις 6 Νοεμβρίου φέρεται να άφησε απλήρωτο λογαριασμό 97 δολαρίων στο Lavender Lake, ενώ στις 11 Νοεμβρίου επανέλαβε το ίδιο στο Motorino Pizza με λογαριασμό 135 δολαρίων. Και στις δύο περιπτώσεις συνελήφθη με κατηγορίες για κλοπή υπηρεσιών.

Στο προσωπικό της blog, πάντως, η εικόνα είναι διαφορετική. Η Πέι Τσούνγκ περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τα πιάτα που φέρεται να μην πλήρωσε — από μπριζόλες στο Peter Luger μέχρι γλυκά σε άλλες επιχειρήσεις.

«Το κρέας λιώνει σαν μετάξι», γράφει σε μία από τις πρόσφατες αναρτήσεις της.

Οι υποθέσεις της βρίσκονται πλέον στη δικαιοσύνη, ενώ οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων δηλώνουν ότι το φαινόμενο εξελίχθηκε σχεδόν σαν σκηνή από ταινία.

Όπως είπε ο Winterman από το Francie, η σύλληψη της 34χρονης μπροστά στους πελάτες έγινε μέσα σε απόλυτη ψυχραιμία: «Ήταν η πιο Νεοϋορκέζικη στιγμή. Ο κόσμος συνέχισε απλώς το δείπνο του».

Η πρώτη διδάξασα

Η υπόθεση της Πέι Τσουνγκ δεν είναι μοναδική. Πριν από αρκετά χρόνια είχε προκληθεί παγκόσμιος σάλος από τις αποκαλύψεις για τη δράση της Άννα Σορόκιν, που ήταν γνωστή στους κοσμικούς κύκλους της Νέας Υόρκης ως Άννα Ντέλβεϊ.

Η Άννα Σορόκιν, γεννημένη στη Ρωσία, μετακόμισε στη Γερμανία και αργότερα στη Νέα Υόρκη, όπου υιοθέτησε την ψεύτικη ταυτότητα της πλούσιας Γερμανίδας κληρονόμου, Άννα Ντέλβεϊ. Επί τέσσερα χρόνια (2013-2017), εξαπάτησε την ελίτ της Νέας Υόρκης, τράπεζες και ξενοδοχεία, ζώντας μια πολυτελή ζωή με πανάκριβα ξενοδοχεία, ταξίδια και φιλοδωρήματα, χωρίς να έχει χρήματα.

Πλαστογραφώντας έγγραφα, επιδίωξε να εξασφαλίσει ένα μεγάλο δάνειο για να ιδρύσει ένα κλαμπ τέχνης, το «Anna Delvey Foundation». Καταδικάστηκε για διακεκριμένες κλοπές και απάτη το 2017. Η ιστορία της έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσω της σειράς του Netflix, «Inventing Anna».

Εκβιασμός από «influencers» στην Κρήτη

Δεν είναι όμως μόνο η Νέα Υόρκη ο παράδεισος των απατεώνων που παριστάνουν τους influencers και απαιτούν φαγητό ή δωρεάν διαμονή έναντι διαφήμισης. Σε ένα απίστευτο περιστατικό στον δήμο Αποκόρωνα της Κρήτης τον περασμένο Αύγουστο, μία γυναίκα από την Τσεχία και ένας άνδρας από το Κουβέιτ, που αυτοαποκαλούνταν «influencers», επιχείρησαν να εκβιάσουν ιδιοκτήτη τουριστικού καταλύματος.

Λίγο πριν αναχωρήσουν, αρνήθηκαν να πληρώσουν τη διαμονή τους και απαίτησαν 700 ευρώ από τον ιδιοκτήτη, απειλώντας τον με δυσφήμηση στους χιλιάδες followers τους.

Ο ιδιοκτήτης και η διαχειρίστρια κατήγγειλαν το περιστατικό στην Τουριστική Αστυνομία Χανίων. Η αστυνομία οργάνωσε επιχείρηση, χρησιμοποιώντας προσημειωμένα χαρτονομίσματα για την καταβολή του ποσού. Μόλις το ζευγάρι παρέλαβε τα χρήματα, οι αστυνομικοί επενέβησαν. Οι «influencers» αντιστάθηκαν στη σύλληψη, βιντεοσκοπώντας τους αστυνομικούς, αλλά τελικά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.