Από την Επανάσταση στη Μεταπολίτευση: Οι αναθεωρήσεις στο Σύνταγμα που καθόρισαν τη σύγχρονη Ελλάδα

Το Σύνταγμα δεν είναι απλώς ένα νομικό κείμενο. Είναι ο καθρέφτης της πολιτικής, κοινωνικής και ιστορικής διαδρομής ενός κράτους.

Στην Ελλάδα, η συνταγματική παράδοση ξεκινά μέσα στη φωτιά της Επανάστασης του 1821 και φτάνει έως τις σύγχρονες αναθεωρήσεις που επιχειρούν να προσαρμόσουν τους θεσμούς στις απαιτήσεις της εποχής.

Από το πρώτο «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος» στην Επίδαυρο έως τις αλλαγές του 2019 και τη νέα συζήτηση που έχει ανοίξει για το μέλλον του Καταστατικού Χάρτη της χώρας, η ιστορία των ελληνικών Συνταγμάτων είναι στην ουσία η ιστορία της ίδιας της ελληνικής δημοκρατίας.

Τα πρώτα συνταγματικά βήματα μέσα στην Επανάσταση



Η ανάγκη πολιτικής οργάνωσης εμφανίστηκε ήδη από τους πρώτους μήνες της Ελληνικής Επανάστασης. Τοπικά πολιτεύματα και διοικητικοί οργανισμοί δημιουργήθηκαν σε διάφορες περιοχές του επαναστατημένου ελληνικού χώρου, θέτοντας τα θεμέλια της αυτοδιοίκησης και της λαϊκής εκπροσώπησης.

Η μεγάλη τομή ήρθε τον Ιανουάριο του 1822, όταν η Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου ψήφισε το πρώτο ελληνικό Σύνταγμα, το «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος». Για πρώτη φορά διατυπώθηκαν σε εθνικό επίπεδο οι αρχές της αντιπροσώπευσης και της διάκρισης των εξουσιών.

Το Σύνταγμα αυτό αναθεωρήθηκε στο Άστρος το 1823, ενώ το πιο προωθημένο και φιλελεύθερο κείμενο της επαναστατικής περιόδου θεωρείται το Σύνταγμα της Τροιζήνας του 1827. Εκεί διατυπώθηκε για πρώτη φορά με σαφήνεια η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας: όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Έθνος και υπάρχουν υπέρ αυτού.

syntagmawatch.gr

Από τον Όθωνα στη συνταγματική μοναρχία



Μετά την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, η απόλυτη μοναρχία του Όθωνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 οδήγησε στην παραχώρηση του Συντάγματος του 1844, του πρώτου Συντάγματος του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

Το νέο πολίτευμα καθιέρωσε τη συνταγματική μοναρχία, αναγνώρισε βασικά ατομικά δικαιώματα και εισήγαγε μορφές κοινοβουλευτικής λειτουργίας, αν και ο βασιλιάς διατηρούσε ιδιαίτερα ισχυρές αρμοδιότητες.

Το Σύνταγμα του 1864 και η γέννηση του κοινοβουλευτισμού

Η έξωση του Όθωνα το 1862 σηματοδότησε μια νέα εποχή. Το Σύνταγμα του 1864 επανέφερε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, καθιέρωσε τη μονομελή Βουλή και διεύρυνε τα πολιτικά δικαιώματα.

Ακόμη σημαντικότερη ήταν η καθιέρωση, έστω και άτυπα, της Αρχής της Δεδηλωμένης το 1875 από τον Χαρίλαο Τρικούπη. Από εκείνο το σημείο και μετά, η κυβέρνηση όφειλε να διαθέτει την εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, θεμελιώνοντας ουσιαστικά το κοινοβουλευτικό σύστημα που γνωρίζουμε σήμερα.

syntagmawatch.gr

Οι μεταρρυθμίσεις του 1911 και η εποχή των ανατροπών



Η αναθεώρηση του 1911, υπό την πολιτική επιρροή του Ελευθερίου Βενιζέλου, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες στην ελληνική συνταγματική ιστορία.

Ενίσχυσε τα ατομικά δικαιώματα, τη δικαστική ανεξαρτησία, τη δημόσια διοίκηση και την υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ επιχείρησε να εκσυγχρονίσει συνολικά τη λειτουργία του κράτους.

Οι δραματικές εξελίξεις που ακολούθησαν – Εθνικός Διχασμός, Μικρασιατική Καταστροφή και πολιτικές αναταράξεις – οδήγησαν τελικά στην ανακήρυξη της Αβασίλευτης Δημοκρατίας το 1924.

syntagmawatch.gr

Το Σύνταγμα του 1927 και η πρώτη Προεδρία της Δημοκρατίας



Το Σύνταγμα του 1927 αποτέλεσε το θεσμικό θεμέλιο της Αβασίλευτης Δημοκρατίας.

Για πρώτη φορά καθιερώθηκε ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας ως ανώτατου άρχοντα, ενώ εισήχθησαν σημαντικές καινοτομίες, όπως η συνταγματική κατοχύρωση κοινωνικών δικαιωμάτων, η προστασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και η αναγνώριση των πολιτικών κομμάτων ως οργανικών στοιχείων του πολιτεύματος.

Παρά τις καινοτομίες του, το πολιτικό περιβάλλον της εποχής δεν επέτρεψε τη μακροχρόνια σταθεροποίησή του.

Το Σύνταγμα του 1952 και η μεταπολεμική Ελλάδα



Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την Κατοχή και τον Εμφύλιο, η Ελλάδα εισήλθε σε μια νέα περίοδο κοινοβουλευτικής ζωής.

Το Σύνταγμα του 1952 διατήρησε τη βασιλευόμενη δημοκρατία, αλλά περιλάμβανε μία ιστορική καινοτομία: την πλήρη πολιτική συμμετοχή των γυναικών, οι οποίες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου και εκλογής.

Η πολιτική κρίση της δεκαετίας του 1960 και η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 ανέκοψαν τη συνταγματική εξέλιξη της χώρας για επτά χρόνια.

syntagmawatch.gr

Το Σύνταγμα του 1975: Το θεμέλιο της Μεταπολίτευσης



Η αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 αποτέλεσε σημείο καμπής. Μετά το δημοψήφισμα που κατήργησε οριστικά τη μοναρχία, ψηφίστηκε το Σύνταγμα του 1975, το οποίο καθιέρωσε την Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Πρόκειται για το σημαντικότερο συνταγματικό κείμενο της σύγχρονης Ελλάδας, καθώς οικοδόμησε το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο της Μεταπολίτευσης.

Το νέο Σύνταγμα περιλάμβανε εκτεταμένη προστασία ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, ενίσχυε το κράτος δικαίου και προέβλεπε τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, αντανακλώντας τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ελλάδας.

Η αναθεώρηση του 1986 και το τέλος του «ισχυρού» Προέδρου



Η πρώτη αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975 πραγματοποιήθηκε το 1986.

Η σημαντικότερη αλλαγή ήταν ο δραστικός περιορισμός των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εξουσίες όπως η δυνατότητα πρόωρης διάλυσης της Βουλής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ή άλλες παρεμβατικές αρμοδιότητες καταργήθηκαν.

Από τότε, το ελληνικό πολίτευμα απέκτησε σαφώς πιο κοινοβουλευτικό και πρωθυπουργοκεντρικό χαρακτήρα.

wikimedia commons

Η μεγάλη συναινετική αναθεώρηση του 2001



Η αναθεώρηση του 2001 θεωρείται η πιο εκτεταμένη από τη Μεταπολίτευση και μετά.

Τροποποιήθηκε περίπου το ένα τρίτο των συνταγματικών διατάξεων και εισήχθησαν σημαντικές θεσμικές καινοτομίες:

προστασία προσωπικών δεδομένων,

προστασία της γενετικής ταυτότητας,

κατοχύρωση της συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας,

συνταγματική θωράκιση των Ανεξάρτητων Αρχών,

νέοι κανόνες διαφάνειας στη χρηματοδότηση των κομμάτων,

μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη,

ενίσχυση της αποκέντρωσης.

Η συγκεκριμένη αναθεώρηση αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τον εκσυγχρονισμό των θεσμών.

Οι πιο περιορισμένες αλλαγές του 2008



Η αναθεώρηση του 2008 είχε σαφώς μικρότερο εύρος.

Μεταξύ άλλων:



καταργήθηκε το επαγγελματικό ασυμβίβαστο των βουλευτών,

ενισχύθηκε η συνταγματική μέριμνα για τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές,

δόθηκαν νέες δυνατότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου στον κρατικό

προϋπολογισμό.

Για πολλούς συνταγματολόγους, πρόκειται για τη λιγότερο σημαντική αναθεώρηση της μεταπολιτευτικής περιόδου.

Η αναθεώρηση του 2019 και οι νέοι κανόνες για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας



Η τέταρτη αναθεώρηση του Συντάγματος πραγματοποιήθηκε το 2019.

Η πιο καθοριστική αλλαγή αφορούσε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η αδυναμία εκλογής Προέδρου δεν οδηγεί πλέον σε διάλυση της Βουλής και πρόωρες εκλογές, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Παράλληλα:

μειώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία για τη συγκρότηση Ανεξάρτητων Αρχών,

θεσπίστηκε η δυνατότητα λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας μέσω συγκέντρωσης 500.000 υπογραφών,

τροποποιήθηκαν διατάξεις που αφορούν την ευθύνη υπουργών και τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήματος.

Γιατί η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι τόσο δύσκολη



Το άρθρο 110 του Συντάγματος προβλέπει μία από τις πιο αυστηρές διαδικασίες αναθεώρησης στην Ευρώπη.

Ορισμένες διατάξεις δεν αναθεωρούνται ποτέ, όπως εκείνες που καθορίζουν τη μορφή του πολιτεύματος ως Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και βασικές διατάξεις που προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Επιπλέον, απαιτείται η συμμετοχή δύο διαφορετικών Βουλών και αυξημένες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, γεγονός που καθιστά τις πολιτικές συναινέσεις απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε ουσιαστική αλλαγή.

Ένας ζωντανός θεσμός δύο αιώνων



Από την Επίδαυρο του 1822 μέχρι τις αναθεωρήσεις του 21ου αιώνα, το ελληνικό Σύνταγμα εξελίσσεται παράλληλα με την ίδια τη χώρα.

Κάθε συνταγματική αλλαγή αποτυπώνει τις προτεραιότητες, τις κρίσεις και τις φιλοδοξίες της εποχής της. Και αν κάτι δείχνει η διαδρομή δύο αιώνων, είναι ότι το Σύνταγμα παραμένει ένας ζωντανός θεσμός: σταθερός στις θεμελιώδεις αρχές του, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτός στις ανάγκες μιας κοινωνίας που συνεχώς μεταβάλλεται.