Από την ευλογία στο αίμα: Ο παράνομος έρωτας με τον αρχιμανδρίτη που κατέληξε σε στυγερή δολοφονία

Το καλοκαίρι του 1997 η Ελλάδα παρακολουθούσε με σοκ την είδηση για την εν ψυχρώ εκτέλεση του 59χρονου αρχιμανδρίτη Άνθιμου Ελευθεριάδη έξω από το σπίτι του στη Νέα Σμύρνη.

Αρχικά, οι Αρχές αναζητούσαν τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία ενός ανθρώπου της Εκκλησίας. Πολύ σύντομα, όμως, αποκαλύφθηκε μια ιστορία γεμάτη πάθος, εμμονή, οικονομική εκμετάλλευση και τραγικές αποφάσεις.

Η δράστιδα ήταν η 42χρονη τότε Κάτια Γιαννακοπούλου, μια παντρεμένη γυναίκα και μητέρα, η οποία επί σχεδόν οκτώ χρόνια διατηρούσε κρυφή ερωτική σχέση με τον αρχιμανδρίτη.

Η Κάτια Γιαννακοπούλου στη δίκη της/Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Από την εξομολόγηση στον παράνομο έρωτα



Η γνωριμία τους ξεκίνησε το 1989 στην εκκλησία της Παναγίτσας στο Παλαιό Φάληρο. Αναζητώντας ψυχική στήριξη, η Κάτια στράφηκε στον χαρισματικό ιερωμένο, ο οποίος έγινε αρχικά ο πνευματικός της.

Οι συχνές συναντήσεις έφεραν τους δύο πιο κοντά, μέχρι που μια επίσκεψη στο σπίτι του αρχιμανδρίτη άλλαξε τα πάντα. Η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια της πνευματικής καθοδήγησης και εξελίχθηκε σε έναν κρυφό ερωτικό δεσμό που κράτησε χρόνια.

Αργότερα η ίδια θα περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο την είχε γοητεύσει λέγοντας πως ένιωθε ότι την «τραβούσε σαν μαγνήτης».

Εκατομμύρια δραχμές στο όνομα της αγάπης



Ωστόσο, η σχέση δεν περιορίστηκε μόνο στο συναίσθημα. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ίδια, στη διάρκεια των χρόνων που ήταν μαζί του, τού έδωσε περισσότερα από 27 εκατομμύρια δραχμές, χρήματα που αφαιρούσε ακόμη και από τον οικογενειακό λογαριασμό χωρίς να γνωρίζει τίποτα ο σύζυγός της.

Η ίδια πίστευε ότι βοηθούσε το έργο της Εκκλησίας, ενώ ο αρχιμανδρίτης φέρεται να της είχε υποσχεθεί πως το διαμέρισμά του θα περνούσε μετά τον θάνατό του στην κατοχή της.

Το Λονδίνο έφερε την οριστική ρήξη



Το 1994 ο Άνθιμος μετατέθηκε στο Λονδίνο. Παρά την απόσταση, η Κάτια συνέχισε να τον επισκέπτεται κρυφά, πραγματοποιώντας ακόμη και αυθημερόν ταξίδια ώστε να μην κινήσει υποψίες στην οικογένειά της.

Με τον καιρό, όμως, ο αρχιμανδρίτης απομακρύνθηκε συναισθηματικά και επιχείρησε να βάλει τέλος στη σχέση. Εκείνη δεν μπορούσε να δεχθεί τον χωρισμό.

Τα συνεχόμενα τηλεφωνήματα, οι πιέσεις και οι εκβιασμοί έγιναν μέρος της καθημερινότητας, ενώ μια συνάντησή τους τον Μάρτιο του 1997 κατέληξε σε έντονο καβγά, κατά τον οποίο η γυναίκα τον τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι.

Από εκείνη τη στιγμή, ο αρχιμανδρίτης διέκοψε κάθε επικοινωνία.

Η απόφαση που οδήγησε στο φονικό



Λίγους μήνες αργότερα η Κάτια Γιαννακοπούλου αποφάσισε να τον σκοτώσει. Αγόρασε παράνομα ένα περίστροφο και περίμενε την επιστροφή του από το Λονδίνο στην Αθήνα.

Η τελευταία τους συνάντηση ήταν εκρηκτική. Ο αρχιμανδρίτης φέρεται να της ζήτησε να φύγει και να επιστρέψει στην οικογένειά της, απειλώντας ακόμη και να καλέσει την Αστυνομία.

Το επόμενο πρωί, στις 22 Ιουλίου 1997, τον περίμενε έξω από το σπίτι του. Όταν εκείνος γύρισε την πλάτη και απομακρύνθηκε, η 42χρονη έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε επανειλημμένα, σκοτώνοντάς τον.

Η Κάτια Γιαννακοπούλου/Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Η τριήμερη φυγή και η εξομολόγηση



Μετά το έγκλημα εγκατέλειψε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, πέταξε το όπλο και περιπλανήθηκε για ημέρες στην Αθήνα, κοιμώμενη ακόμη και σε οικοδομές και πάρκα.

Τρεις ημέρες αργότερα έφτασε στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου στη Μάνδρα. Εκεί εξομολογήθηκε όσα είχε κάνει σε μια μοναχή, η οποία ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία, οδηγώντας στη σύλληψή της.

«Τον αγαπούσα ακόμη και όταν τον σκότωνα»



Η ομολογία της προκάλεσε αίσθηση. Στις καταθέσεις της υποστήριξε ότι εξακολουθούσε να αγαπά τον άνθρωπο που είχε μόλις σκοτώσει και περιέγραψε τον εαυτό της ως τον αυστηρότερο τιμωρό της.

Οι φράσεις της, όπως ότι «τον αγαπούσα ακόμη και την ώρα που τον σκότωνα» και πως «ο μεγαλύτερος εισαγγελέας είναι ο εαυτός μου», έμειναν χαραγμένες στη συλλογική μνήμη της υπόθεσης.

Η Κάτια Γιαννακοπούλου με τον σύζυγό της και τον δικηγόρο της/Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Η δίκη και η ανατροπή στην ποινή



Το 1998 το πρωτοβάθμιο δικαστήριο της επέβαλε κάθειρξη 20 ετών, αναγνωρίζοντας ελαφρυντικά, μεταξύ των οποίων τον πρότερο έντιμο βίο.

Ωστόσο, τρία χρόνια αργότερα, το Εφετείο είχε διαφορετική άποψη.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι η δολοφονία είχε σχεδιαστεί ψύχραιμα και χωρίς στοιχεία που να δικαιολογούν επιείκεια. Τα ελαφρυντικά απορρίφθηκαν και η Κάτια Γιαννακοπούλου καταδικάστηκε ομόφωνα σε ισόβια κάθειρξη.

Ύστερα από 16 χρόνια εγκλεισμού, αποφυλακίστηκε το καλοκαίρι του 2013.



Μια υπόθεση που δεν ξεχάστηκε ποτέ



Η δολοφονία του αρχιμανδρίτη Άνθιμου Ελευθεριάδη παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις εγκλήματος πάθους στην Ελλάδα.

Η ιδιότητα του θύματος, η μακρόχρονη μυστική σχέση, τα μεγάλα χρηματικά ποσά, η εμμονή που ακολούθησε τον χωρισμό και η τραγική κατάληξη συνέθεσαν μια ιστορία που εξακολουθεί να προκαλεί έντονες συζητήσεις, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά.

Το 2000 η υπόθεση μεταφέρθηκε και στη μικρή οθόνη μέσα από επεισόδιο της σειράς «Κόκκινος Κύκλος», επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις των ελληνικών αστυνομικών χρονικών.