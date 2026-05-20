Από την Gucci στη Mango: Δολοφονίες, απαγωγές, διαμάχες - Η κατάρα των δυναστειών που έγιναν ταινία

Καλογυαλισμένες βιτρίνες, ιδιωτικά νησιά, lear jets, μετοχές, επιχειρήσεις, οικογενειακές φωτογραφίες με λαμπερά χαμόγελα. Αυτή είναι η εικόνα. Κάποιες φορές όμως, στο βάθος κρύβεται το σκοτάδι. Δυναστείες δισεκατομμυρίων, «ποτισμένες» με τα περισσότερα θανάσιμα αμαρτήματα. Απληστία, φθόνος, αλαζονεία, οργή. Οικογένειες «καταδικασμένες» από το άγγιγμα του Μίδα που διψούν για εξουσία και χρήματα, αδιαφορώντας για τους κανόνες της διαδοχής.

Η είδηση της σύλληψης του Jonathan Andic, γιου του ιδρυτή της Mango που σκοτώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2024, σε ηλικία 71 ετών, όταν έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή του Μοντσεράτ, φέρνει στο φως μια πραγματικότητα που συνήθως κρύβεται πίσω από τη χλιδή και τη λάμψη. Ένας πόλεμος ακήρυχτος ανάμεσα σε κληρονόμους που, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν διστάζουν να φτάσουν ακόμη και στο έγκλημα. Στη δική του περίπτωση, μένει να αποδειχθεί.

«Παράδεισος» Η «μαύρη χήρα» του Maurizio Gucci κι οι τρεις σφαίρες που του έκοψαν το νήμα της ζωής

27 Μαρτίου 1995. Ο Maurizio Gucci, τελευταίος μεγάλος κληρονόμος της ιστορικής οικογένειας, που μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε επιδείξεις μόδας, βίλες, ταξίδια και γιοτ, γεύεται την προδοσία με τον χειρότερο τρόπο, από τον άνθρωπο που κάποτε μοιράζονταν τα ίδια όνειρα. Πέφτει νεκρός έξω από το γραφείο του, στη Via Palestro, στο Μιλάνο, με τρεις σφαίρες που του κόβουν βίαια το νήμα της ζωής. Δύο στην πλάτη, μια στο κεφάλι. Δράστης, ένας πληρωμένος δολοφόνος. Ηθικός αυτουργός η πρώην σύζυγός του, Patrizia Reggiani, η οποία καταδικάζεται για το θάνατο του. Ανατριχιαστική λεπτομέρεια; Την ημέρα της δολοφονίας του, εκείνη γράφει μόνο μια λέξη στο ημερολόγιο της. «Παράδεισος». Οι έρευνες ρίχνουν φως στο θρίλερ. Η Reggiani, λένε, οδηγήθηκε στην ενορχήστρωση του στυγερού εγκλήματος από ένα σύμπλεγμα ζήλιας, οικονομικών απαιτήσεων και της επιθυμίας της να αποτρέψει τον Maurizio Gucci από το να παντρευτεί τη σύντροφό του, Paola Franchi. Η τιμωρία της, αρχικά, 29 χρόνια κάθειρξη. Εκτίει περίπου 19 κι αποφυλακίζεται λόγω καλής διαγωγής.

Στο μεσοδιάστημα, η υπόθεση συγκλονίζει την Ιταλία. Το οικογενειακό δράμα έρχεται στην επιφάνεια και μαζί του φέρνει επιχειρηματικές ίντριγκες, δικαστικές διαμάχες, ατέρμονες συγκρούσεις για τις μετοχές και τον έλεγχο της εταιρείας που κάποτε δημιούργησε από το μηδέν ο Γκούτσιο Γκούτσι. Ο άνθρωπος που εργαζόταν αδιαμαρτύρητα για χρόνια σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία -ως υπάλληλος σε ασανσέρ- στο Παρίσι και το Λονδίνο, αποκωδικοποιώντας τα μυστικά της υψηλής κοινωνίας, ώστε να είναι σε θέση να ιδρύσει το 1921 τον ιταλικό κολοσσό της μόδας, στη Φλωρεντία.

Τα γεγονότα γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό το 2021, μέσω της ταινίας «House of Gucci» που σκηνοθετεί ο κορυφαίος Ridley Scott. Τη «μαύρη χήρα» υποδύεται η Lady Gaga.

John Paul Getty III: Ενίοτε οι αυτοκρατορίες μπορούν να προστατεύσουν τα πάντα και να γυρίσουν την «πλάτη» στην ίδια τους την οικογένεια

Αν υπάρχει μια δυναστεία που αποτελεί απόδειξη πως ο πλούτος δεν είναι ασπίδα κατά της ανθρώπινης δυστυχίας και του μίσους που μπορεί να φωλιάζει ακόμα και ανάμεσα σε οικογένειες, αυτή είναι η περίπτωση του J.Paul Getty.

Ιούλιος 1973, Ρώμη. Ο εγγονός του μεγιστάνα του πετρελαίου, ο 16χρονος John Paul Getty III, απάγεται από την καλαβρέζικη μαφία. Οι δράστες απαιτούν λύτρα. Ο πατριάρχης της οικογένειας, αν και κατάφερε να δημιουργήσει μια αμύθητη περιουσία, ζει -λένε όσοι τον γνωρίζουν- χαμένος στον δικό του κόσμο, που χαρακτηρίζεται από καχυποψία, φόβο και οικογενειακή αποξένωση. Αρχικά αρνείται να πληρώσει 17 εκατομμύρια δολάρια. Εξάλλου, οι υποψίες του στρέφονται επάνω στον ίδιο του τον εγγονό. Τον θεωρεί ικανό να έχει σκηνοθετήσει μια καλοστημένη απάτη, προκειμένου να του αποσπάσει χρήματα.

Οι μέρες κυλούν και η πεισματική άρνηση του παππού του θύματος, δεν κάμπτεται. Φοβάται πως αν υποκύψει στις απαιτήσεις των απαγωγέων, θα βάλει σε κίνδυνο και τα υπόλοιπα 13 εγγόνια του. Τουλάχιστον έτσι λέει. Είναι χαρακτηριστική μια δήλωσή του. «Αν πληρώσω έστω και μία δεκάρα τώρα, θα έχω 14 απαχθέντα εγγόνια. Δεν μου περισσεύουν λεφτά για ξόδεμα». Μάλιστα, δεν κάνει πίσω ακόμα κι όταν οι δράστες στέλνουν σε εφημερίδα της Ρώμης, το αυτί του 16χρονου, σε μια προσπάθεια να αποδείξουν ότι δεν αστειεύονται. Μια κίνηση που συνοδεύουν από ένα σημείωμα…

«Αυτό είναι το πρώτο αυτί του Paul. Αν μέσα σε δέκα ημέρες η οικογένεια εξακολουθεί να πιστεύει ότι πρόκειται για μια φάρσα που έστησε ο ίδιος, τότε θα φτάσει και το άλλο αυτί. Με άλλα λόγια, θα επιστρέψει κομμάτι-κομμάτι».

Τελικά, ακόμα και μετά το μακάβριο αποδεικτικό στοιχείο, δεν δέχεται να καλύψει ολόκληρο το ποσό των 3.2 εκατομμυρίων, που πλέον ζητούν οι απαγωγείς. Πληρώνει μόνο 2.2 εκατομμύρια δολάρια -το μέγιστο ποσό που μπορούσε να δηλώσει ως φορολογική έκπτωση- και δανείζει το υπόλοιπο ποσό στον γιο του και πατέρα του θύματος, με επιτόκιο 4%!

Παρόλ’ αυτά η κατάληξη είναι τραγική. Ο νεαρός απελευθερώνεται μετά από πέντε μήνες αιχμαλωσίας. Όμως τα ψυχικά τραύματα σε συνδυασμό με την έλλειψη οικογενειακής θαλπωρής που τόσο είχε ανάγκη, τον οδηγούν στο λαβύρινθο των ναρκωτικών, χωρίς έξοδο κινδύνου. Το 1981 παθαίνει εγκεφαλικό, μετά από υπερβολική δόση. Μένει παράλυτος και τυφλός, μέχρι και τον θάνατό του το 2011, σε ηλικία 54 ετών. Η τραγική υπόθεση της βαθύπλουτης οικογένειας και συνάμα εμμονικής με τον έλεγχο της αμύθητης περιουσίας της, γίνεται ταινία σε σκηνοθεσία -επίσης- του Ridley Scott. «Όλα τα λεφτά του κόσμου» τιτλοφορείται, κυκλοφορεί το 2017 και περιγράφει χωρίς περιστροφές μία αλήθεια που σοκάρει.

Redstone VS Redstone: Παρά τα δισεκατομμύρια ή μάλλον εξαιτίας αυτών, οι οικογενειακοί δεσμοί περνούν σε δεύτερη μοίρα

Ακόμη μια υπόθεση που αποδεικνύει πως στις δυναστείες των δισεκατομμυρίων οι πιο επικίνδυνοι εχθροί συχνά βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη και στις φλέβες τους μπορεί να κυλά το ίδιο αίμα, είναι κι αυτή της οικογένειας Redstone. Άλλωστε, στις επιχειρηματικές αυτοκρατορίες οι πόλεμοι γίνονται με επιχειρήματα και αντεγκλήσεις μέσα σε δικαστικές αίθουσες και πρωτίστως σε συσκέψεις διοικητικών συμβουλίων.

Η οικογένεια του πανίσχυρου επιχειρηματία των media, Sumner Redstone βιώνει μία από τις πιο ακραίες μάχες διαδοχής στην ιστορία των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Ο αυτοδημιούργητος άνδρας περνά τα τελευταία χρόνια της ζωής του όχι ανάμεσα σε κοινά όνειρα και σχέδια ομαλής διαδοχής με την μοναχοκόρη του, αλλά σε οικογενειακές συγκρούσεις και καταγγελίες.

Η Shari Redstone έρχεται σε ρήξη μαζί του σχετικά με τις φιλανθρωπικές δωρεές του και τα ρίσκα σε επενδύσεις και δίνει μάχη απέναντι σε στενούς συνεργάτες του πατέρα της για τον έλεγχο της εταιρείας. Η διαφωνία τους επικεντρώνεται στον έλεγχο των εταιρειών κολοσσών που διοικεί ο Redstone. Εκείνος διαχειρίζεται πεισματικά και αρνείται να παραδώσει τη σκυτάλη. Κυρίως λόγω της άποψής του περί… ανικανότητας της κόρης του. Το γράφει και σε επιστολή του την οποία δημοσιοποιεί. Είναι η εποχή που η ένταση κορυφώνεται. Το 2007. Η διαμάχη κρατά χρόνια ολόκληρα. Το 2016 παλεύουν με νύχια και με δόντια μέσα σε δικαστικές αίθουσες. Η κόρη του καταφέρνει να απομακρύνει δύο ερωμένες από το σπίτι του, αλλά και ανώτατα στελέχη που διοικούν και με τα οποία διαφωνεί. Λίγο πριν τον θάνατό του συμφιλιώνονται κι η Shari αναλαμβάνει τα ηνία της αυτοκρατορίας που έχει χτίσει ο πατέρας της.

Στη δημόσια σφαίρα ωστόσο παραμένουν χαραγμένες για πάντα οι αλληλοκατηγορίες και οι εσκεμμένες διαρροές στον Τύπο που εξυπηρετούσαν είτε τη μία είτε την άλλη πλευρά, για να θυμίζουν πως σε κάποιες περιπτώσεις, παρά τα δισεκατομμύρια ή μάλλον εξαιτίας αυτών, οι οικογενειακοί δεσμοί περνούν σε δεύτερη μοίρα…