Από την καμπίνα… στο Instagram: Χάος σε πτήση με πρωταγωνίστριες δύο μοντέλα του OnlyFans

Σκηνές που περισσότερο θυμίζουν reality show παρά αεροπορικό ταξίδι εκτυλίχθηκαν σε πτήση της American Airlines που ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το Μαϊάμι. Δύο μοντέλα του OnlyFans προκάλεσαν σοβαρή αναστάτωση μέσα στο αεροσκάφος, μετατρέποντας την καμπίνα σε… σκηνή.

Από την πρώτη θέση στην επέμβαση της αστυνομίας

Οι δύο γυναίκες κάθισαν χωρίς άδεια σε θέσεις πρώτης θέσης. Όταν το πλήρωμα τις ενημέρωσε ότι πρέπει να μετακινηθούν, αρνήθηκαν πεισματικά. Η ένταση ανέβηκε γρήγορα, οι επιβάτες αντέδρασαν και τελικά κλήθηκε η αστυνομία του αεροδρομίου.

Αντί για συμμόρφωση, ακολούθησε «παράσταση»: σπαγκάτα, ασκήσεις στο πάτωμα και ειρωνικά σχόλια, την ώρα που οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τις απομακρύνουν.

2 OnlyFans models being escorted off plane, arrested at Miami Airport



Video from Miami International Airport captured the moments two OnlyFans models were arrested after an alleged disturbance on a plane.



Sania Blanchard, 34, and Jordan Danne Lantry, 31, were charged with… pic.twitter.com/7eXXlxqjS2 — The World Watch (@WorldWatchGoat) January 12, 2026

«Με διώχνουν γιατί δεν κάθισα στη σωστή θέση»

Σε βίντεο που ανέβηκαν στα social media, η μία ακούγεται να φωνάζει ότι «τη διώχνουν επειδή δεν κάθισε στη σωστή θέση», φορώντας κόκκινη φόρμα με τη λέξη «PSYCHO». Η άλλη, ξαπλωμένη στο πάτωμα της καμπίνας, έκανε σπαγκάτο και απαντούσε γελώντας στους αστυνομικούς ότι «απλώς χρειαζόταν λίγη γιόγκα».

Σε άλλο στιγμιότυπο, αεροσυνοδός ρωτά αν έχουν κάρτες επιβίβασης, με την απάντηση να είναι εξίσου προκλητική: «Όχι, προφανώς είμαστε μεθυσμένες και δεν θέλετε να ασχοληθείτε μαζί μας».

Σύλληψη, φωτογραφίες από το τμήμα και λεζάντα-πρόκληση

Παρά τη σύλληψή τους, οι δύο γυναίκες (34 και 31 ετών) δεν έδειξαν ίχνος μεταμέλειας. Αντιθέτως, δημοσίευσαν φωτογραφίες ακόμη και από το αστυνομικό τμήμα, με τη λεζάντα «μαντέψτε τι κάναμε», αντιμετωπίζοντας το περιστατικό ως ακόμη ένα επεισόδιο για τους followers τους.

Και… δεύτερη πτήση σαν να μη συνέβη τίποτα

Το story δεν τελείωσε εκεί. Μία ημέρα αργότερα επέστρεψαν στο αεροδρόμιο και επιβιβάστηκαν σε άλλη πτήση της ίδιας εταιρείας, γράφοντας στα social media ότι «η American Airlines τις συγχώρεσε επειδή είναι σέξι και ξέρουν να κάνουν σπαγκάτο».



Το μόνο σίγουρο; Για τους υπόλοιπους επιβάτες, το ταξίδι ξεκίνησε με καθυστέρηση. Για τις ίδιες, με νέο viral περιεχόμενο.