Κόρινθος: Χειροπέδες στον εργολάβο για το μπαλκόνι που «έλιωσε» τη 43χρονη Γερμανίδα

Εξελίξεις προέκυψαν σχετικά με την τραγωδία στην Κόρινθο όταν μία γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή καταπλακωμένη από τα συντρίμμια μπαλκονιού το οποίο κατέρρευσε τραυματίζοντας και τα δύο παιδιά της.



Στο συγκεκριμένο κτίσμα γινόταν ανακαίνιση τις τελευταίες ημέρες και συνελήφθη ο εργολάβος ενώ αναζητείται ο επιβλέπων μηχανικός, η ιδιοκτήτρια καθώς επίσης και οι εργάτες επειδή τη στιγμή του δυστυχήματος λάμβαναν χώρα εργασίες, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Δεν πρόλαβε να αντιδράσει

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Korinthostv.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Πήγασου, στην περιοχή Καλάμια Κορίνθου, όταν ένα τμήμα του στηθαίου της ταράτσας αποκολλήθηκε και κατέπεσε στο πεζοδρόμιο.



Η άτυχη γυναίκα περπατούσε εκείνη τη στιγμή μαζί με τα παιδιά της και δεν πρόλαβε να αντιδράσει, εγκλωβιζόμενη κάτω από τα δομικά υλικά και το τσιμέντο. Παρά την άμεση παρουσία των διασωστικών συνεργείων, η γυναίκα υπέκυψε ακαριαία στα τραύματά της, ενώ τα παιδιά της τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.



Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ η περιοχή γύρω από το κτήριο έχει αποκλειστεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Το περιστατικό εγείρει ανησυχία για την κατάσταση εγκαταλελειμμένων κτιρίων στο κέντρο της Κορίνθου και την επικινδυνότητα που ενδέχεται να παρουσιάζουν για πεζούς.