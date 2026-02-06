Από την κορυφή της EuroLeague στο αδιέξοδο του NBA: Η δύσκολη απόφαση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις εξελίχθηκε σε ηγετική φυσιογνωμία στη Ζάλγκιρις. Ακολούθως, στην Μπαρτσελόνα επιχείρησαν να κάνουν πρωταθλητισμό και τελικά, φορώντας τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, κατέκτησαν τα πάντα. Ο Αμερικανός φόργουορντ έφτασε στο απόγειο της καριέρας του, αναδείχθηκε MVP του Final Four της EuroLeague και ολοκλήρωσε ένα ιστορικό treble με την τουρκική ομάδα.



Κάπου εκεί, πήρε τη μεγάλη απόφαση. Μια απόφαση που, εκ των υστέρων, αποδείχθηκε λανθασμένη.



Ο Χέιζ-Ντέιβις αποδέχθηκε με ενθουσιασμό την πρόκληση του NBA, όμως στους Φοίνιξ Σανς δεν κατάφερε ποτέ να βρει ρόλο. Το ρίσκο αποδείχθηκε «δίκοπο μαχαίρι». Σε μία σεζόν με τους «Ήλιους», περιορίστηκε σε μόλις 7’02’’ συμμετοχής ανά αγώνα, με 1,3 πόντους και 1,2 ριμπάουντ μέσο όρο, αδυνατώντας να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου.



Η διοίκηση των Σανς έκρινε το συμβόλαιό του μη λειτουργικό και προχώρησε στην αποδέσμευσή του, μεταφέροντάς το στους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι με τη σειρά τους αρνήθηκαν να το αναλάβουν, αφήνοντάς τον ελεύθερο.



Ο 31χρονος φόργουορντ τοποθετήθηκε στη δεξαμενή των waivers, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε ομάδα του NBA μπορεί να τον αποκτήσει εντός 48 ωρών από τη στιγμή που τα «Ελάφια» τον «έκοψαν». Ωστόσο, όσο ο χρόνος κυλά, η επιστροφή στην Ευρώπη φαντάζει όλο και πιο πιθανή.



EuroLeague σε αναβρασμό – τρεις «κολοσσοί» στο παιχνίδι



Η EuroLeague της φετινής σεζόν χαρακτηρίζεται από ακραία ανταγωνισμό και εξαντλητικούς ρυθμούς. Για τους ουδέτερους, αυτό μεταφράζεται σε θέαμα. Για τις ομάδες που στοχεύουν αποκλειστικά στην κορυφή και δεν έχουν ακόμη «κλείσει» τα ρόστερ τους, η περίπτωση Χέιζ-Ντέιβις αποτελεί χρυσή ευκαιρία.



Σύμφωνα με τη «MARCA», τρεις ομάδες έχουν ήδη μπει δυναμικά στο παιχνίδι: ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε και η Χάποελ Τελ Αβίβ. Τρεις οργανισμοί με τη δυνατότητα να κάνουν all-in και να προσθέσουν στο δυναμικό τους έναν παίκτη επιπέδου σούπερ σταρ.



Για κάθε μία, οι λόγοι είναι διαφορετικοί. Η Φενέρμπαχτσε, εφόσον τον επαναπατρίσει, ενισχύεται περαιτέρω και εδραιώνει τον ρόλο του απόλυτου φαβορί για την κατάκτηση της EuroLeague και το back-to-back. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, ειδικά μετά την αποχώρηση του Γιαμπουσέλε για τους Σικάγο Μπουλς και με τον Κέντρικ Ναν να έχει χάσει τους τελευταίους έξι αγώνες της διοργάνωσης, γεγονός που έχει στοιχίσει βαθμολογικά. Από την άλλη, η Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά το εκρηκτικό της ξεκίνημα, δείχνει να περνά περίοδο κάμψης, μετρώντας τέσσερις συνεχόμενες ήττες.



Σε κάθε περίπτωση, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποτελεί δεδομένα «ένεση ποιότητας» για οποιοδήποτε ρόστερ. Είτε υπό τις οδηγίες του Αταμάν, είτε επιστρέφοντας στον Γιασικεβίτσιους, είτε συνεργαζόμενος με τον Ιτούδη, ο Αμερικανός δείχνει έτοιμος να ξαναβρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο που άφησε πίσω του στην Ευρώπη.