Aπό την Κυριακή στην Ελένη: Θύματα γυναικοκτονιών «ζωντανεύουν« με ΑΙ σε ένα συγκινητικό βίντεο

Με ένα βίντεο γροθιά στο στομάχι στο οποίο «ζωντανεύουν» με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης φωτογραφίες θυμάτων βίας κατά γυναικών τιμά σήμερα 25 Νοεμβρίου ο οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Πρόκειται για το σωματείο που ιδρύθηκε το 2021 και «δραστηριοποιείται κατά της βίας σε κάθε της μορφή, με ειδική εστίαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και στη θεσμική αναγνώριση του φαινομένου των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα».

Με τη συναίνεση των οικογενειών τους -ιδρυτικών μελών του οργανισμού- η Ελένη Τοπαλούδη, η Κυριακή Γρίβα, η Γαρυφαλλιά Ψαρρακού, η Σοφία Σαββίδου, η Πολυξένη Μπέρδου, η Ερατώ Μανωλακέλλη και η Ντόρα Ζαχαριά «ζωντανεύουν» μέσω τεχνητής νοημοσύνης και αφηγούνται με τη δική τους φωνή: «Κάποτε ήμουν κοπέλα… και με δολοφόνησαν».

Μέσα από μια σύντομη αλλά ουσιαστική αφήγηση, ακούγεται η φράση που συνοψίζει την αλήθεια τους:

«Κάποτε ήμουν απλά μία κοπέλα

[…] Και έγινα όνομα σε τίτλο ειδήσεων.

Φωτογραφία σε ρεπορτάζ λίγων λεπτών.

Άλλη μία γυναικοκτονία».

Η δημιουργία του βίντεο υπογράφεται από τον Αντώνη Αγγελίδη, αντιπρόεδρο του «Γίνε Άνθρωπος», σε σενάριο, σκηνοθεσία, μοντάζ, μουσική και τεχνητή νοημοσύνη. Το κείμενο έχει γραφτεί από τη Δρ. Κέλλυ Ιωάννου, καθηγήτρια Εγκληματολογίας και πρόεδρο του οργανισμού. Η Εριέττα Δρακοπούλου, εγκληματολογική ψυχολόγος και εθελόντρια, δίνει φωνή στην αφήγηση.

Το βίντεο ζητά να σταματήσουμε να αγνοούμε τα σημάδια, να ακούμε τις γυναίκες που μιλούν, να δράσουμε προτού είναι αργά. «Γίνε η φωνή που εκείνες δεν πρόλαβαν να έχουν. Γίνε η δράση που σήμερα θα σώσει μια ζωή. Γίνε Άνθρωπος» καταλήγει το βίντεο του σωματείου.

Δείτε το βίντεο: