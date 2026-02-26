Από την Ουάσιγκτον στο Υπουργικό: Μηνύματα Μητσοτάκη για την ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα καθίσταται και με τη…βούλα των υπογραφών στην Ουάσιγκτον ο καθοριστικότερος από τους κρίκους του Κάθετου Διαδρόμου στο πλαίσιο του αμερικανόπνευστου mega project της απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο αναμένεται να εκπέμψει μέσω της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου ο πρωθυπουργός.

Και αυτό γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου θα ακούσουν μέσω zoom τον Υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, να ενημερώνει από την αμερικανική πρωτεύουσα το όργανο για το χαρακτήρα και τη σημασία των συμφωνιών, που κατ ουσίαν ενεργοποιούν τον Κάθετο Διάδρομο, αλλά και τις υψηλόβαθμες επαφές, που είχε με τους Υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ, Ντάγκ Μπέργκαμ και Κρίς Ράιτ.

Κατά το Μέγαρο Μαξίμου οι παραλήπτες του κυβερνητικού μηνύματος βρίσκονται τόσο εκτός, όσο και εντός της χώρας, ένα 24ώρο μετά τις νέες βολές του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, που προειδοποίησε για δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων κατά τις συμφωνίες με τη Chevron, αλλά και σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ – Κύπρου Ελλάδος. Πάντως σε απάντηση στον κ. Σαμαρά κυβερνητικά στελέχη έκαναν λόγο για «συνήθεις εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις» και σημείωναν ότι «κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες».



Συναφές με τα παραπάνω και η έμφαση, που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έννοιες της νομιμότητας και της ασφάλειας στο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χθες στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία και χαρακτήρισε σημαντικό κεκτημένο ότι πλέον δεν γίνονται ανεκτές καταλήψεις στα Πανεπιστήμια, αλλά και η βίας στα γήπεδα. Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης είχε διαβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην επέκταση του φράχτη στον Έβρο, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου επείγεται να επανασυνδεθεί με συγκεκριμένα τμήματα ενός πιο συντηρητικού ακροατηρίου, που θα του επιτρέψει καθ' οδόν προς τις εκλογές να αυξήσει σημαντικά τη συσπείρωση της γαλάζιας κομματικής βάσης.