Πάφος - Σούδα: Ελληνογαλλικός άξονας ισχύος στη Μεσόγειο - Στον «Κίμωνα» Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης

Από την πολλά χρόνια θεωρία στην πράξη φαίνεται ότι περνά η ευρωπαϊκή άμυνα μετά την ασπίδα προστασίας που ύψωσαν η Ελλάδα πρώτα και μετά Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία στην Κύπρο, όπως επιβεβαίωσε η σημερινή παρουσία στην Πάφο του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γάλλου προέδρου, Εμάνουελ Μακρόν.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης μετά από τις κοινές δηλώσεις επισκέφθηκαν με ελικόπτερο τη Φρεγάτα «Κίμων».

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Φρεγάτα «Κίμων» pic.twitter.com/guebqrs7II — Flash.gr (@flashgrofficial) March 9, 2026

Οι δύο ηγέτες ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της επιχείρησης και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μέλη του πληρώματος, ενώ τονίστηκε η ετοιμότητα και η ταχύτατη ανταπόκριση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ως προς την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.



Στο τέλος της επίσκεψης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω και να πω δημόσια ότι με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, με την παρουσία σας στην Κύπρο, γράφετε ιστορία. Ο κυπριακός λαός, η επίσημη πολιτεία, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ για να προστατέψετε την Κυπριακή Δημοκρατία.»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε λέγοντας ότι η Ελλάδα έπραξε το καθήκον της: «Το καθήκον μας κάνουμε, αγαπητέ μου Νίκο, να προστατεύσουμε την Κύπρο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Να ευχαριστήσω και εγώ και πάλι τα πληρώματα των δύο φρεγατών μας για την προθυμία με την οποία αγκάλιασαν αυτή τη σημαντική αποστολή, για την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Από τη στιγμή που δόθηκε η κεντρική εντολή, σε πέντε ώρες τα πλοία είχαν αποπλεύσει κι αυτό κάτι λέει πια για τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικά του Πολεμικού μας Ναυτικού.



Πράγματι, να ξέρετε πάντα ότι είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί. Δεν το περιμέναμε ότι τόσο γρήγορα, όταν παραλαμβάναμε με τον κ. Κυβερνήτη τον «Κίμωνα», θα χρειαζόταν να κινηθεί επιχειρησιακά το πλοίο αυτό, αλλά εδώ είμαστε και θα ξαναείμαστε όποτε χρειάζεται.»

Τα μηνύματα Μακρόν, Μητσοτάκη από την Κύπρο

«Όταν επιτίθενται στην Κύπρο, επιτίθενται στην Ευρώπη. Το Κυπριακό δεν είναι μόνο σημαντικό για την Ελλάδα, είναι και για την Ευρώπη» διεμήνυσε από το κυπριακό έδαφος ο Γάλλος πρόεδρος και επέμεινε πως «η Ευρώπη της άμυνας δεν είναι απλά λόγια». Με το δικό του τρόπο ο Έλληνας πρωθυπουργός πέρασε το ίδιο μήνυμα προς κάθε πιθανό παραλήπτη στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο: «κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε ότι η συνεργασία ελληνικών και γαλλικών δυνάμεων επί του πεδίου υποδηλώνει ότι η ελληνογαλλική στρατηγική συνεργασία δεν είναι στη σφαίρα της θεωρίας. Ο οικοδεσπότης, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογράμμισε πως οτιδήποτε συμβαίνει στη Μέση Ανατολή έχει ευρύτερο αντίκτυπο σε όλα τα πεδία και συγκεκριμένα, στο εθνικό συμφέρον, την ενέργεια, την ασφάλεια και το μεταναστευτικό, «στο ευρωπαικό συλλογικό μέλλον».

Στη Σούδα Μακρόν και Δένδιας

Είναι σαφές ότι τα τελευταία 24ώρα Ελλάδα, Γαλλία και Ιταλία βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις, προκειμένου να αναληφθεί μία κοινή πρωτοβουλία σχετικά με την εμπέδωση της ασφάλειας της ναυσιπλοίας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο με τον κ. Μακρόν να ενημερώνει για τη συμμετοχή της Γαλλίας μαζί με άλλους ευρωπαίους εταίρους σε συνδυασμένη επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων και τάνκερ για την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, όπως ακριβώς το είχε ζητήσει τα προηγούμενα 24ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Πάντως, σε μία συναισθηματικά φορτισμένη αποστροφή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προς τον Κυπριακό λαό λέγοντας ότι «αδέρφια μου βρίσκομαι εδώ, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Θα ήμασταν στο πλευρό σας ακόμη και μόνοι. Αλλά δεν είμαστε μόνοι. Η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν την έμπρακτη αλληλεγγύη στην Κύπρο». Οι συμβολισμοί, πάντως, δεν τελειώνουν με την ταυτόχρονη παρουσία Μητσοτάκη – Μακρόν – Χριστοδουλίδη στη στρατιωτική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Και αυτό γιατί ο Γάλλος πρόεδρος μετά την Κύπρο μετέβη στη Σούδα, όπου έγινε δεκτός από τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, και εν συνεχεία πέταξε στο αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ, που βρίσκεται σήμερα ανοιχτά της Κρήτης και τις επόμενες ώρες προσεγγίζει την Κύπρο.

Αύριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Παρίσι, προκειμένου να συμμετάσχει στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια σε μία συγκυρία, πάντως, που φέρνει Αθήνα και Παρίσι πολύ κοντά. Μετά τον απόλυτο συντονισμό στο μέτωπο της Κύπρου, Ελλάδα και Γαλλία ετοιμάζονται να ανανεώσουν και να αναβαθμίσουν τη στρατηγική τους συνεργασία έως το τέλος Απριλίου, την ώρα, που η Ελλάδα θα είναι μία από τις 8 Ευρωπαικές χώρες, που πρόκειται να ενταχθούν στη γαλλική πυρηνική ομπρέλα.