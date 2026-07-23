Από την πλατεία Συντάγματος στο Γουδί – Πώς χάθηκε το Μουσείο 1821 για το Ναύπλιο

Η οριστικοποίηση της στέγασης του πρώτου Εθνικού Μουσείου για την Επανάσταση του 1821 στο Γουδί επισφραγίζει μια εξέλιξη που για την Αργολίδα έχει διπλή ανάγνωση. Το ίδιο Ίδρυμα, ο ίδιος δωρητής και η ίδια συλλογή που σήμερα κατευθύνονται στην Αθήνα, πριν από λίγους μήνες βρίσκονταν στο επίκεντρο ενός σχεδίου για το Ναύπλιο.

Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης δωρεάς έως 12 εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα «Αντώνιος Ε. Κομνηνός» σημαίνει, στην πράξη, ότι η πόλη που υπήρξε πρώτη πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους έμεινε εκτός ενός μουσείου αφιερωμένου ακριβώς στην περίοδο που την ανέδειξε.

Διαβάστε περισσότερα για την μετακίνηση του μουσείου στο Γουδί, που αφήνει το Ναύπλιο με ένα διπλό ζητούμενο: την αξιοποίηση ενός αδρανούς μνημείου στον πυρήνα του ιστορικού κέντρου και το κατά πόσο η τοπική κοινωνία μπορεί να συνδυάσει την προστασία του δημόσιου χώρου με την προσέλκυση επενδύσεων πολιτισμού.