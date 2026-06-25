Από την τεχνητή νοημοσύνη στα χωράφια: Γιατί η βιοοικονομία βρέθηκε στο επίκεντρο του Growthfund Investor Summit 2026

Όταν γίνεται λόγος για το μέλλον της οικονομίας, οι περισσότεροι σκέφτονται την τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και τις μεγάλες επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές. Στο Growthfund Investor Summit 2026 όλα αυτά είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ωστόσο, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις της διοργάνωσης αφορούσε έναν κλάδο που συχνά μένει εκτός των μεγάλων τίτλων: τη βιοοικονομία, την αγροδιατροφή και την καινοτομία.

Και αυτό καθώς η επόμενη μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία ενδέχεται να μην προέλθει αποκλειστικά από τις υποδομές, την ενέργεια ή την ψηφιακή οικονομία, αλλά από τη σύγκλιση της βιολογίας, της τεχνολογίας και των επενδύσεων. Η βιοοικονομία, οι επιστήμες ζωής, η βιοτεχνολογία και η αγροδιατροφή εξελίσσονται σε στρατηγικούς πυλώνες ανταγωνιστικότητας για τις οικονομίες που επιδιώκουν να δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πάνελ «Shaping the New Economy Frontier» συγκέντρωσε προσωπικότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και των επενδύσεων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς η καινοτομία μετατρέπεται σε οικονομική αξία και πώς η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Από τη χρηματοδότηση της καινοτομίας μέσω επενδυτικών εργαλείων, όπως το Phaistos Fund και το HIIF, μέχρι τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων στους τομείς της υγείας, της βιοτεχνολογίας και της αγροδιατροφής, οι συμμετέχοντες αναζήτησαν απαντήσεις σε ένα κρίσιμο ερώτημα: πώς η επιστημονική γνώση, η έρευνα και η επιχειρηματικότητα μπορούν να μετατραπούν σε διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και μακροπρόθεσμη αξία για την ελληνική οικονομία.

Οι συμμετέχοντες στο panel υποστήριξαν ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται μπροστά σε μια νέα περίοδο μετασχηματισμού, καθώς η τεχνολογία, η έρευνα και οι απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης αλλάζουν τον τρόπο παραγωγής, διαχείρισης και αξιοποίησης των φυσικών πόρων. Η γεωργία ακριβείας, η αξιοποίηση δεδομένων, οι βιοτεχνολογικές εφαρμογές και οι λύσεις κυκλικής οικονομίας δημιουργούν ένα νέο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας, που συνδέει την καινοτομία με την παραγωγή.

Η συζήτηση ανέδειξε, επίσης, μια διάσταση που συχνά παραβλέπεται: ότι η ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, η ενίσχυση των εξαγωγών και η δημιουργία νέας αξίας στον αγροδιατροφικό τομέα μπορούν να αποτελέσουν μέρος της ίδιας στρατηγικής που περιλαμβάνει τις επενδύσεις στην τεχνολογία και τις υποδομές.

Το μήνυμα που προέκυψε από το σύνολο των εργασιών του συνεδρίου ήταν ότι η ανταγωνιστικότητα της χώρας δεν θα κριθεί μόνο από την προσέλκυση νέων κεφαλαίων ή την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών. Θα εξαρτηθεί εξίσου από την ικανότητα σύνδεσης διαφορετικών κλάδων της οικονομίας - από την τεχνητή νοημοσύνη και τα δίκτυα νέας γενιάς, μέχρι τη βιοοικονομία, την αγροδιατροφή και την παραγωγή.

Το Growthfund Investor Summit, διοργανώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, όπως ονομάζεται πλέον το Υπερταμείο, συγκέντρωσε κυβερνητικά στελέχη, επενδυτές, επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η θέση της Ελλάδας στον νέο γεωοικονομικό χάρτη.

Στις κεντρικές συζητήσεις κυριάρχησαν ζητήματα όπως η προσέλκυση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, η ανάπτυξη νέων υποδομών, η ενεργειακή μετάβαση και η ενίσχυση της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής, ενώ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας από τον χώρο του PHAROS, του πρώτου ελληνικού AI Factory, μαζί με τη διευθύνουσα σύμβουλο του PHAROS, Αφροδίτη Σεβαστή, ανέδειξε τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η τεχνολογία βρέθηκε στο επίκεντρο του πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές υποδομές, με τη συμμετοχή του Ανδρέα Σταυρόπουλου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Growthfund, του Κώστα Νεμπή, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου ΟΤΕ, και του Παναγιώτη Καραμπίνη της Endeavor. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επενδύσεις που απαιτούνται σε δίκτυα, υποδομές δεδομένων και νέα τεχνολογικά οικοσυστήματα, προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία της γνώσης.