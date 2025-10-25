Από τις 08:30 το λαϊκό προσκύνημα στον Διονύση Σαββόπουλο - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στο κέντρο

Στο παρεκκλήσι της Μητροπόλεως θα τεθεί για λαϊκό προσκύνημα από τις 08:30 το πρωί του Σαββάτου 25/10 η σορός του σπουδαίου τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου που πέθανε σε ηλικία 81 ετών την Τρίτη 21 Οκτωβρίου.

Όσοι επιθυμούν να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο μουσικό θα μπορούν να το κάνουν έως και τις 11:30 όπου θα ακολουθήσει η νεκρώσιμος ακολουθία στον ιερό μητροπολιτικό ναό Αθηνών και στη συνέχεια η ταφή του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας τους από τις 06:00 έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Αιόλου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού. Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς. Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Η επιθυμία της οικογένειας του Διονύση Σαββόπουλου

Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν:

στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε

EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.