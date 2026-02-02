Από τις φαβέλες της Βραζιλίας στον Πειραιά για τον Ολυμπιακό: Η απίθανη ιστορία του Κλέιτον

Ο Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα είναι το νέο όνομα που προσελκύει τα βλέμματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τη μεταγραφή του 27χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού από τη Ρίο Άβε έναντι ποσού περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για μία κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή των Πειραιωτών μετά την αποχώρηση του Γιάρεμτσουκ και την ανάγκη για λύσεις στην επίθεση.

Ο Κλέιτον, που πρόσφατα πάτησε Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία και τις ιατρικές εξετάσεις, έχει ήδη διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, σκοράροντας 10 γκολ και δίνοντας 4 ασίστ σε 19 εμφανίσεις φέτος με τη Ρίο Άβε.

🚨 Clayton set to join Olympiacos from Rio Ave on a permanent move for around €5m. #Olympiacos pic.twitter.com/KW8dkjSrk1 — Pedro Almeida (@pedrogva6) February 1, 2026

Η ιστορία του όμως ξεκινά πολύ πιο μακριά από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Γεννημένος στο Μπέλο Οριζόντε, μια πόλη με έντονες κοινωνικές ανισότητες και φαβέλες, ο Κλέιτον μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου το ποδόσφαιρο ήταν τρόπος ζωής και διέξοδος. Πριν καν αγωνιστεί σε 11άρια γήπεδα, ο ίδιος πέρασε από το futsal, ένα άθλημα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τεχνική και την ταχύτητα του παιχνιδιού του.

Το futsal όχι μόνο του έδωσε πρώιμη επαφή με τη μπάλα, αλλά του έμαθε να διαβάζει γρήγορα τις φάσεις, να κινείται σε μικρούς χώρους και να τελειώνει φάσεις με ακρίβεια, δεξιότητες που πλέον μεταφράζονται σε απειλή στην επίθεση σε υψηλό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον 54χρονο θείο του, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία του, ο Κλέιτον είναι ένας άνθρωπος ταπεινός αλλά και ένας σπουδαίος μαχητής που «δεν παρατάει καμία φάση». Ο θείος του τον περιγράφει ως έναν κλασικό σέντερ φορ με εξαιρετική τεχνική, ικανό να σκοράρει με κάθε τρόπο, τονίζοντας πως η θέλησή του να πετύχει τον βοήθησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να φτάσει σήμερα στον Ολυμπιακό.

«Είναι απλός, ταπεινός και με τεράστια θέληση να πραγματοποιήσει τα όνειρά του», αναφέρει χαρακτηριστικά, δηλώνοντας περήφανος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ανιψιού του. Για τον Κλέιτον, η μετάβαση αυτή είναι η απόδειξη της πίστης του, όπως λέει και ο ίδιος: «Deus mudo minha historia» δηλαδή, ο Θεός άλλαξε την ιστορία του.

Στον Ολυμπιακό, ο Κλέιτον δεν έρχεται μόνο ως αναπληρωματική λύση, αλλά ως παίκτης που μπορεί να δώσει τεχνική, κινητικότητα και γκολ στην επίθεση των Πειραιωτών. Με ικανότητα στο τελείωμα και ευελιξία να παίζει τόσο με πλάτη στην άμυνα όσο και σε πιο ανοικτούς χώρους, αναμένεται να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η μεταγραφή του Κλέιτον στον Ολυμπιακό αποτελεί ένα από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια των φετινών μεταγραφών.