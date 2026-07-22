Η Μαίρη Λίντα δεν υπήρξε απλώς μία σπουδαία τραγουδίστρια. Ήταν μια καλλιτέχνιδα που ταυτίστηκε με τη χρυσή εποχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και άφησε πίσω της μια μουσική παρακαταθήκη που συνεχίζει να συγκινεί μέχρι σήμερα. Με τη χαρακτηριστική φωνή, το ξεχωριστό ταπεραμέντο και την αφοσίωσή της στη μουσική, κατάφερε να γράψει το δικό της κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού.

Η Μαίρη Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε το 1935 και από πολύ μικρή ηλικία έδειξε πως είχε ένα σπάνιο χάρισμα και πως η μουσική θα γινόταν ολόκληρη η ζωή της. Σε ηλικία μόλις επτά ετών ανέβηκε στη σκηνή του κινηματοθεάτρου Αλκαζάρ, όπου ο σκηνοθέτης Ορέστης Λάσκος εντυπωσιάστηκε από τη φωνή της και της έδωσε το καλλιτεχνικό όνομα που θα τη συνόδευε σε όλη της τη ζωή.

Η συνάντηση με τον Μανώλη Χιώτη που άλλαξε τα πάντα

Η γνωριμία της με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσε σημείο καμπής. Η συνάντηση τους αποδείχθηκε καθοριστική τόσο για την καλλιτεχνική όσο και για την προσωπική της ζωή.

Μαζί δημιούργησαν ένα από τα πιο ιστορικά καλλιτεχνικά δίδυμα της ελληνικής μουσικής, ενώ η σχέση τους εξελίχθηκε και σε έναν μεγάλο έρωτα.

Οι δυο τους ταξίδεψαν την ελληνική μουσική εντός και εκτός συνόρων, με εμφανίσεις σε μεγάλες σκηνές της Ελλάδας αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια περίοδο γεννήθηκαν τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα, όπως τα «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα» και «Απόψε φίλα με», τα οποία εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι σήμερα.

Μια καριέρα γεμάτη μεγάλες επιτυχίες

Η Μαίρη Λίντα ερμήνευσε περισσότερα από 1.200 τραγούδια, συνεργαζόμενη με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιώργος Μητσάκης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις.

Η φωνή της σφράγισε διαχρονικά τραγούδια όπως το «Μυρτιά», το «Ροδόσταμο», το «Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου» και το «Μαργαρίτα Μαργαρώ», ενώ η παρουσία της στον ελληνικό κινηματογράφο, μέσα από δεκάδες μουσικές εμφανίσεις, συνέβαλε ακόμη περισσότερο στην καθιέρωσή της.

Η γυναίκα πίσω από τη μεγάλη ερμηνεύτρια

Παρότι έκανε τρεις γάμους και απέκτησε μία κόρη, η ίδια δεν έκρυψε ποτέ πως ο μεγάλος έρωτας της ζωής της ήταν ο Μανώλης Χιώτης. Χρόνια μετά τον χωρισμό τους είχε παραδεχθεί ότι εκείνος ήταν ο άνθρωπος που σημάδεψε τη ζωή της, λέγοντας πως το διαζύγιό τους ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ποτέ.

Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της παρέμεινε μια προσωπικότητα που ενέπνεε σεβασμό και αγάπη. Η φωνή της, οι ερμηνείες της και τραγούδια όπως τα «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα» και «Απόψε φίλα με» αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, διατηρώντας ζωντανή την παρουσία της στις καρδιές του κοινού.