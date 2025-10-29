Από το ατέλειωτο σκρολάρισμα μέχρι την ενημέρωση: Πώς χρησιμοποιούν τα socia media οι νέοι στην ΕΕ

Την ώρα που όλο και περισσότερες χώρες στρέφονται στις απαγορεύσεις χρήσης των social media από παιδιά, οι περισσότεροι από τους μισούς νέους στρέφονται σε αυτά για πλήθος ενεργειών ακόμα και για την ενημέρωσή τους.

Πάνω από 6 στους 10 νέους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να παρακολουθούν καθημερινά περιεχόμενο σχετικά με κοινωνικά και πολιτικά θέματα, σύμφωνα με νέα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου.

Η μελέτη ακολουθεί μια δήλωση που υπογράφηκε νωρίτερα αυτό το μήνα από όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από την Εσθονία και το Βέλγιο, η οποία ζητά ισχυρότερη προστασία για τα παιδιά στο διαδίκτυο και υποστηρίζει την καθιέρωση ελάχιστης ηλικίας για την πρόσβαση των παιδιών στα κοινωνικά μέσα.

Οι υπουργοί της ΕΕ δήλωσαν ότι θα διερευνήσουν εάν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για τη συμπλήρωση των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ, καθώς δηλώνουν ότι οι ανήλικοι διατρέχουν όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο να εκτεθούν σε παράνομο, επιβλαβές και εξτρεμιστικό περιεχόμενο και «απαιτούν ισχυρότερη και πιο στοχευμένη προστασία».

Ποια social media προτιμούν

Το Instagram, το TikTok και το X είναι τα μέσα που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι χρήστες ηλικίας 15 έως 24 ετών, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Οι νεότεροι ερωτηθέντες είναι πιο πιθανό από όσους είναι ηλικίας 55 ετών και άνω να διαβάζουν ή να βλέπουν περιεχόμενο στο feed τους, να κάνουν like ή να αντιδρούν σε αναρτήσεις και να μοιράζονται περιεχόμενο μέσω άμεσων μηνυμάτων ή ιδιωτικών συνομιλιών.

Ωστόσο, είναι λιγότερο πιθανό από όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες να σχολιάζουν αναρτήσεις — ποσοστό 18 % σε σύγκριση με 22% - 24%.

Πηγή: Euronews

Μπορούν οι νέοι να εντοπίζουν τα fake news;

Περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς τους νέους χρήστες αναζητούν ενεργά πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία γίνονται όλο και περισσότερο εστία παραπληροφόρησης.

Συνολικά, οι άνδρες στην ΕΕ είναι πιο πιθανό από τις γυναίκες να αναφέρουν συχνή έκθεση σε παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά ημερών. Περίπου το 46% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι εκτέθηκαν σε παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά ημερών. Ωστόσο, οι περισσότεροι νέοι Ευρωπαίοι αισθάνονται καλά προετοιμασμένοι για να εντοπίζουν και να προστατεύονται από ψευδείς αφηγήσεις στο διαδίκτυο.

Περίπου το 71% των νέων πολιτών δηλώνουν ότι αισθάνονται σίγουροι ότι μπορούν να αναγνωρίσουν την παραπληροφόρηση όταν την συναντούν — το υψηλότερο ποσοστό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οι πιο συνηθισμένες στρατηγικές επαλήθευσης που χρησιμοποιούν οι νέοι είναι να βεβαιώνονται ότι η πηγή είναι αξιόπιστη, να ελέγχουν τα σχόλια για να δουν τι λένε οι άλλοι και να επαληθεύουν αν οι εικόνες ή τα βίντεο φαίνονται αληθινά ή ψεύτικα.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Ευρωβαρόμετρου, οι νεότερες ηλικιακές ομάδες είναι πιο πιθανό από τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες να ακολουθούν τους λογαριασμούς διεθνών οργανισμών, πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και πολιτικών κομμάτων σε επίπεδο ΕΕ.