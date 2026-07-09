Από το casus belli στο... περπάτημα: Φθηνή εμμονή τουρκικών ΜΜΕ κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η εμμονή των φιλοκυβερνητικών τουρκικών ΜΜΕ με κάθε κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έφτασε σε πρωτόγνωρα επίπεδα: μετά τις δηλώσεις του για τα F-35 και το casus belli, το CNN Türk επέλεξε να σχολιάσει ακόμη και τον τρόπο που περπάτησε ο Έλληνας πρωθυπουργός, o οποίος είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ένα σοβαρό πρόβλημα στη μέση του, αποδίδοντάς του συμβολισμούς που μαρτυρούν έλλειψη ουσιαστικών επιχειρημάτων.

Το τηλεοπτικό δίκτυο, σε δημοσίευμα με τίτλο που αναφερόταν σε «ψεύτικο νταή», υποστήριξε ότι ο Μητσοτάκης, κατευθυνόμενος προς τη συνεδρίαση της δεύτερης ημέρας, «προσέλκυσε την προσοχή με το ασυνήθιστο περπάτημά του».

@flashgrofficial Στο επίκεντρο του τουρκικού τύπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν περισσότερο στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν και στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου προς τον Τούρκο ομόλογό του, ωστόσο δεν έλειψαν και οι αναφορές στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μεγάλα τουρκικά δίκτυα σχολίασαν τον τρόπο με τον οποίο ο Έλληνας πρωθυπουργός περπάτησε στο μπλε χαλί έξω από τον Λευκό Οίκο, χρησιμοποιώντας μάλιστα χαρακτηρισμούς όπως «ψευτόμαγκας». Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα έρχονται μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τα F-35 και το τουρκικό casus belli, με την Άγκυρα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 🎤 Νίκος Νανούρης ( @nanourhs ) ♬ πρωτότυπος ήχος Flash.gr

Το CNN Türk έγραψε ότι ο πρωθυπουργός περπάτησε με χαμηλωμένο τον έναν ώμο, κάτι που -όπως ισχυρίστηκε- έγινε αντικείμενο σχολίων στα social media, υιοθετώντας συνολικά ειρωνικό και επικριτικό ύφος.

Ανάλογα σχόλια έκαναν και άλλα φιλοκυβερνητικά τηλεοπτικά δίκτυα παραθέτοντας ακόμα και αποσπάσματα από παλιές ταινίες του τουρκικού κινηματογράφου.