Από το casus belli στο... περπάτημα: Φθηνή εμμονή τουρκικών ΜΜΕ κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη
Οι δηλώσεις Μητσοτάκη από το ΝΑΤΟ για τα F35 και το casus belli ενόχλησαν τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά ΜΜΕ που στη συνέχεια έσπευσαν να σχολιάσουν ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο περπάτησε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Η εμμονή των φιλοκυβερνητικών τουρκικών ΜΜΕ με κάθε κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έφτασε σε πρωτόγνωρα επίπεδα: μετά τις δηλώσεις του για τα F-35 και το casus belli, το CNN Türk επέλεξε να σχολιάσει ακόμη και τον τρόπο που περπάτησε ο Έλληνας πρωθυπουργός, o οποίος είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ένα σοβαρό πρόβλημα στη μέση του, αποδίδοντάς του συμβολισμούς που μαρτυρούν έλλειψη ουσιαστικών επιχειρημάτων.
Το τηλεοπτικό δίκτυο, σε δημοσίευμα με τίτλο που αναφερόταν σε «ψεύτικο νταή», υποστήριξε ότι ο Μητσοτάκης, κατευθυνόμενος προς τη συνεδρίαση της δεύτερης ημέρας, «προσέλκυσε την προσοχή με το ασυνήθιστο περπάτημά του».
Το CNN Türk έγραψε ότι ο πρωθυπουργός περπάτησε με χαμηλωμένο τον έναν ώμο, κάτι που -όπως ισχυρίστηκε- έγινε αντικείμενο σχολίων στα social media, υιοθετώντας συνολικά ειρωνικό και επικριτικό ύφος.
Ανάλογα σχόλια έκαναν και άλλα φιλοκυβερνητικά τηλεοπτικά δίκτυα παραθέτοντας ακόμα και αποσπάσματα από παλιές ταινίες του τουρκικού κινηματογράφου.