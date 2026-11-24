Οι αλλοπρόσαλλες κόντρες στο Grand Theft Auto μετατρέπονται σε πολύτιμο εργαστήριο για την εκπαίδευση αυτόνομων οχημάτων και την οδική ασφάλεια. Με μηδενικό ρίσκο και τεράστιο ρεαλισμό, οι δρόμοι του GTA βοηθούν ερευνητές να μελετήσουν την ανθρώπινη αντίδραση και την τεχνητή νοημοσύνη.

Καθώς ετοιμάζεσαι να εξερευνήσεις και τα 212 GB του «Grand Theft Auto VI» και να επιδοθείς στο απόλυτο, χαοτικό κυνηγητό στην εικονική πολιτεία της Leonida —την εκδοχή της Φλόριντα από τη Rockstar Games— οι επιστήμονες ετοιμάζονται για τη δική τους «κούρσα» στον νέο τίτλο. Οι εξαιρετικά λεπτομερείς δρόμοι του GTA, σε συνδυασμό με την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά των παικτών πίσω από το τιμόνι, δημιούργησαν άθελά τους ένα ιδανικό πεδίο δοκιμών για επιστημονικές μελέτες που στοχεύουν να κάνουν τις πραγματικές μετακινήσεις πιο ασφαλείς, σύμφωνα με το BBC.



Αν οι ερευνητές θέλουν να παρατηρήσουν πώς αντιδρούν οι άνθρωποι σε επικίνδυνες καταστάσεις στην άσφαλτο, ποιο παιχνίδι προσφέρει καλύτερα σενάρια από το GTA; Παράλληλα, οι λεπτομερείς χάρτες και το οδικό δίκτυο του τίτλου μειώνουν δραστικά το κόστος της επιστημονικής έρευνας. Ο Pavlo Bazilinskyy, μηχανικός ανθρώπινων παραγόντων (ή μηχανικός εργονομίας) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Αϊντχόφεν στην Ολλανδία, δήλωσε στο BBC ότι ένα βιντεοπαιχνίδι με τόσο τεράστιο προϋπολογισμό βρίσκεται «μίλια μπροστά από τον μέσο προσομοιωτή». Το GTA προσφέρει ένα ρεαλιστικό περιβάλλον για τον Bazilinskyy και τους συνεργάτες του, αποτελώντας τον ιδανικό χώρο για την εφαρμογή τεχνολογιών όπως η παρακολούθηση βλέμματος (eye-tracking) — μελετώντας, για παράδειγμα, πώς κινούνται τα μάτια και η προσοχή των ποδηλατών καθώς πλησιάζουν σε επικίνδυνα σημεία.

Εκπαιδεύοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στους δρόμους του GTA

Ήδη από το 2016, τα εργαστήρια της Intel Labs και το Πανεπιστήμιο του Ντάρμστατ στη Γερμανία δημοσίευσαν μια έρευνα για το πώς αξιοποίησαν τα οδικά σκηνικά και τα αντικείμενα του Grand Theft Auto ώστε να «διδάξουν» στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) να τα αναγνωρίζει. Όπως έγραψε το MIT Technology Review, η χρήση των ήδη κατηγοριοποιημένων εικόνων και δρόμων του παιχνιδιού γλίτωσε τους ερευνητές από χιλιάδες ώρες συλλογής και επισήμανσης πραγματικών δεδομένων. Επιπλέον, οι εναλλαγές της ώρας και των καιρικών συνθηκών μέσα στο παιχνίδι επιτρέπουν στα μοντέλα AI να βιώνουν ρεαλιστικές συνθήκες που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο και δαπανηρό να αναδημιουργηθούν ψηφιακά από το μηδέν.

Σήμερα, ιδρύματα όπως το Προηγμένο Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κορέας (KAIST) διεξάγουν παρόμοιες έρευνες, χρησιμοποιώντας το GTA για να εκπαιδεύσουν λογισμικό αυτόνομης οδήγησης στην αποφυγή κινδύνων. Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Eastern Michigan αξιοποίησαν το παιχνίδι για να εκπαιδεύσουν την ηθική λήψη αποφάσεων μιας Τεχνητής Νοημοσύνης — μια προσέγγιση που, σύμφωνα με τα ευρήματά τους, συνέβαλε στη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων κατά 24%.

Μια «έκτη αίσθηση» για ποδηλάτες και πεζούς



Αυτή την περίοδο αναπτύσσονται συσκευές που θα μπορούσαν να προειδοποιούν ποδηλάτες και πεζούς για επερχόμενους κινδύνους σε πολυσύχναστους δρόμους, λειτουργώντας σαν μια «έκτη αίσθηση» που ανιχνεύει την κυκλοφορία πίσω τους. Για να δοκιμάσουν μία από αυτές τις συσκευές, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Οσναμπρύκ στη Γερμανία —με επικεφαλής τη μηχανικό Milena Jäger— τοποθέτησαν εθελοντές σε στατικά ποδήλατα, περιτριγυρισμένα από οθόνες που πρόβαλλαν το GTA V μπροστά και πίσω τους.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να «κάνουν ποδήλατο» στους δρόμους της φανταστικής πόλης Los Santos, ενώ μεγάλα φορτηγά περνούσαν με ταχύτητα δίπλα τους. Οι συσκευές κατάφεραν να εντοπίσουν έγκαιρα την κυκλοφορία που πλησίαζε τους ποδηλάτες, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα χωρίς τον θανάσιμο κίνδυνο που θα ενείχε μια αντίστοιχη δοκιμή σε πραγματικό δρόμο. (Σημειώνεται πως τόσο η Rockstar Games όσο και η μητρική της, Take-Two Interactive, δεν σχολίασαν επίσημα το θέμα στο BBC).

Η επιστήμη και η οδική ασφάλεια ίσως είναι τα τελευταία πράγματα που περνούν από το μυαλό του μέσου παίκτη του GTA τώρα που κυκλοφορεί το έκτο κεφάλαιο της σειράς. Ωστόσο, για τους επιστήμονες και τους ερευνητές ανά τον κόσμο, αυτός ο νέος, ακόμη πιο ρεαλιστικός ψηφιακός κόσμος αποτελεί το πιο συναρπαστικό εργαστήριο της χρονιάς.