Από το Χόλιγουντ στο ΦΕΚ: Πώς το κράτος στήνει και εξαφανίζει μυστικούς πράκτορες

Σενάρια με μυστικούς αστυνομικούς, πράκτορες με διπλή ταυτότητα και ανθρώπους που ζουν για χρόνια μέσα στο οργανωμένο έγκλημα δεν γράφονται πια μόνο στο Χόλιγουντ. Γράφονται πλέον και… στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τη δημοσίευση της ΚΥΑ 4871/30-10-2025, το ελληνικό κράτος θέτει σε πλήρη εφαρμογή ένα θεσμικό πρωτόκολλο «κατασκευής» προσώπων-φαντασμάτων, επιτρέποντας σε ανακριτικούς υπαλλήλους, αλλά και σε ιδιώτες που δρουν υπό τις εντολές τους– να ζουν νόμιμα μια διπλή ζωή, με κρατικά κονδύλια και πλήρη νομική κάλυψη.

Όταν ο σκοπός «αγιάζει» επίσημα τα μέσα

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης και υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξειδικεύει το άρθρο 254 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και καθορίζει με λεπτομέρεια:

την έκδοση συγκαλυμμένων στοιχείων ταυτότητας

την έγκριση οικονομικών συναλλαγών

τη διάθεση χρημάτων για επιχειρήσεις υποκάλυψης

Με απλά λόγια ό,τι γινόταν μέχρι σήμερα άτυπα ή «γκρίζα», πλέον γίνεται θεσμικά, οργανωμένα και απολύτως νόμιμα.

Τι σημαίνει πρακτικά η νέα ρύθμιση

Το κράτος αποκτά τη δυνατότητα να «χτίζει» μυστικούς αστυνομικούς, πράκτορες ή ντετέκτιβ που παρεισφρύουν σε εγκληματικές οργανώσεις για την πρόληψη και καταστολή σοβαρών εγκλημάτων. Όχι περιστασιακά. Με πλήρες background, οικονομικό αποτύπωμα και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η «κατασκευή βιτρίνας»: ένας άνθρωπος που δεν υπήρξε ποτέ

Η επιχείρηση ξεκινά με τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψεύτικης ταυτότητας. Όχι απλώς πλαστή, αλλά πλήρως λειτουργική. Ο αρμόδιος προϊστάμενος καθορίζει τα συγκαλυμμένα στοιχεία του πράκτορα, ενώ το κράτος προχωρά στην έκδοση:

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Υπηρεσιακής ταυτότητας (π.χ. δήθεν εφοριακού)

Ελληνικού διαβατηρίου

ΑΦΜ και λοιπών φορολογικών στοιχείων

'Αδειες οδήγησης, πλοήγησης, χειρισμού μηχανημάτων ή αεροσκαφών χορηγούνται μόνο αν ο πράκτορας είναι ήδη κάτοχος των αντίστοιχων πιστοποιήσεων. Η κάλυψη έχει όρια – τουλάχιστον στα χαρτιά.

«Βρώμικο» χρήμα με κρατική υπογραφή

Για να σταθεί κάποιος πειστικά μέσα στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, δεν αρκεί ένα καλό σενάριο. Χρειάζεται χρήμα. Πολύ χρήμα.

Η ΚΥΑ επιτρέπει στους πράκτορες:

να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς

να συνεργάζονται με πιστωτικά ιδρύματα

να πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές

να κάνουν εισαγωγές, εξαγωγές και διακίνηση προϊόντων

Ουσιαστικά, μπορούν να στήσουν ολόκληρες επιχειρήσεις-βιτρίνες, σε οποιονδήποτε τομέα προϊόντων ή υπηρεσιών, ώστε η κάλυψή τους να είναι απολύτως αδιαπέραστη.

Το «βαλιτσάκι» του σύγχρονου Τζέιμς Μποντ

Η απόφαση προβλέπει πλήρη τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη. Κινητά και δορυφορικά τηλέφωνα, internet, ειδικές συνδέσεις, μισθώσεις ακινήτων, ενοικιάσεις οχημάτων, ακόμη και χρήση θαλάσσιων ή εναέριων μέσων.

Όλα «εφόσον είναι απαραίτητα για τη συγκαλυμμένη δράση». Το lifestyle δεν είναι πολυτέλεια – είναι μέρος της αποστολής.

Μυστικά κονδύλια και «εξαφάνιση» αρχείων

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος για επείγουσες κρατικές υποθέσεις. Τα χρήματα φτάνουν στον πράκτορα μέσω καλυμμένων διαδικασιών, ενώ όσα περισσέψουν επιστρέφονται στο Δημόσιο.

Και όταν η αποστολή τελειώσει, όλα τα έγγραφα, οι συμβάσεις και τα παραστατικά της ψεύτικης ζωής φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο και –μετά την αμετάκλητη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης– καταστρέφονται υποχρεωτικά.

Ο πράκτορας επιστρέφει στην πραγματική του ζωή. Η βιτρίνα εξαφανίζεται. Σαν να μην υπήρξε ποτέ. Μόνο που αυτή τη φορά, το σενάριο δεν γράφτηκε για σινεμά. Γράφτηκε σε ΦΕΚ.