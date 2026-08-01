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Αν σταθείτε για λίγα λεπτά στην άκρη ενός πολυσύχναστου δρόμου και παρατηρήσετε τα αυτοκίνητα που περνούν, θα διαπιστώσετε μια σχεδόν απόκοσμη ομοιομορφία. Το κόκκινο, το μπλε και το πράσινο —που μεσουρανούσαν τις δεκαετίες του '70 και του '80— μοιάζουν πλέον με σπάνια εκθέματα μουσείου. Στη θέση τους κυριαρχεί μια ατελείωτη παλέτα του γκρι, του ασημί, του λευκού και του μαύρου. Πρόκειται απλώς για μια βαρετή επιλογή της εποχής μας ή μήπως πίσω από αυτή την αλλαγή κρύβεται ένας συνδυασμός υψηλής τεχνολογίας, εταιρικής στρατηγικής και... των συνηθειών της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ;

Η Silicon Valley και η κυριαρχία της μονοχρωμίας

Η ιστορία της αυτοκίνησης δείχνει ότι το χρώμα του αμαξώματος ανέκαθεν αντανακλούσε την ευρύτερη κουλτούρα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η λιτότητα επέβαλε τα αυστηρά μαύρα και σκούρα πράσινα. Η καταναλωτική έκρηξη της δεκαετίας του '60 και του '70 έφερε την επανάσταση του ζωντανού κόκκινου και του έντονου μπλε. Όμως, στην αλλαγή της χιλιετίας, συνέβη κάτι καθοριστικό: H έκρηξη της ψηφιακής τεχνολογίας.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Vehicle Data Global, η αισθητική που επέβαλε η Silicon Valley —με κορυφαίο παράδειγμα τις συσκευές της Apple σε αποχρώσεις του ασημί, του λευκού και του γκρι — επηρέασε βαθύτατα το βιομηχανικό design. Τα αυτοκίνητα, μετατρεπόμενα σταδιακά σε «έξυπνα» τεχνολογικά προϊόντα και ηλεκτρικά οχήματα, υιοθέτησαν αυτή τη μινιμαλιστική, high-tech ταυτότητα.

Η ψυχρή λογική των αριθμών: Η μεταπωλητική αξία

Πέραν όμως της αισθητικής, υπάρχει ένας πολύ πιο ωμός, οικονομικός λόγος: οι εταιρικοί στόλοι (fleet cars). Στις σύγχρονες αγορές, η πλειονότητα των καινούργιων οχημάτων αγοράζεται από εταιρείες leasing και ενοικιάσεων. Για αυτούς τους διαχειριστές, το αυτοκίνητο δεν είναι συναίσθημα, αλλά περιουσιακό στοιχείο προς μεταπώληση. Το ασημί και το γκρι αποδείχθηκαν «μαγικά» χρώματα.

Σε αντίθεση με τα συμπαγή χρώματα (όπως το κόκκινο), οι ουδέτερες, μεσαίες αποχρώσεις του γκρι διαθέτουν οπτικές ιδιότητες που κρύβουν με μοναδικό τρόπο τις μικρογρατζουνιές, τις πέτρες του δρόμου και τα σημάδια από τα αυτόματα πλυντήρια μετά από 100.000 χιλιόμετρα χρήσης. Για τους εμπόρους μεταχειρισμένων, αυτό σημαίνει λιγότερα έξοδα προετοιμασίας και βαφής πριν το όχημα μπει στη βιτρίνα.

Από τα Supercars της Lamborghini στους δρόμους της γειτονιάς

Αν αναρωτιέστε πώς φτάσαμε στο σημερινό «τσιμεντί» ή ματ γκρι χωρίς μεταλλικές νιφάδες που βλέπουμε ακόμα και στα πιο οικονομικά οικογενειακά crossover, η απάντηση κρύβεται στην τάση του «Stealth Wealth» (κρυφός πλούτος) και την τακτική του trickle-down effect.

Όπως στην μόδα, έτσι έγινε και στην αυτοκίνηση. Το 2006, η Lamborghini παρουσίασε την ειδική σειρά Grigio Telesto, ενώ λίγο αργότερα η Audi καθιέρωσε το εμβληματικό Nardo Grey στα σπορ μοντέλα της. Αυτό το «παχύ», επίπεδο γκρι, που θυμίζει στόκο ή ασταρωμένο μέταλλο, έγινε αμέσως το σύμβολο μιας διακριτικής αλλά πανάκριβης πολυτέλειας. Μέσα σε λίγα χρόνια, η τάση πέρασε από την Porsche και τη McLaren στις ευρωπαϊκές και ιαπωνικές εταιρείες ευρείας κυκλοφορίας. Ο καταναλωτής που επιλέγει σήμερα ένα γκρι SUV, χωρίς να το γνωρίζει, υιοθετεί μια αισθητική που σχεδιάστηκε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες για τους πολυεκατομμυριούχους του πλανήτη.

Όταν το χρώμα κοστίζει μια περιουσία: Τα πιο ακριβά εργοστασιακά χρώματα

Ενώ η πλειονότητα του κόσμου οδηγεί στις αποχρώσεις του γκρι, υπάρχει μια κατηγορία αγοραστών που πληρώνει ποσά ικανά να αγοράσουν ένα ολόκληρο σπίτι, μόνο και μόνο για μια μοναδική στρώση μπογιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα πιο προηγμένα χρώματα στον κόσμο αναπτύχθηκε από τη Lexus. Εμπνευσμένο από την μπλε πεταλούδα Morpho, το χρώμα αυτό δεν περιέχει καμία μπλε χρωστική ουσία! Πρόκειται για ένα οπτικό τρικ με 40 διαφορετικές στρώσεις που διαθλούν το φως. Αν πωλούνταν ελεύθερα, το κόστος του θα ξεπερνούσε τα 480 ευρώ ανά λίτρο ($2.000 ανά γαλόνι).

Lexus Morpho

Ορισμένα από τα πιο εξωφρενικά εργοστασιακά χρώματα στην ιστορία της αυτοκίνησης:

• Honda/Acura Valencia Red Pearl (~5.500 €): Χρησιμοποιεί νανο-χρωστικές και ορυκτά μικρο-κρίσταλλα (mica) που ψεκάζονται από ρομπότ σε πολλαπλές στρώσεις για να δώσουν απύθμενο βάθος στο κόκκινο του NSX.

Honda/Acura Valencia Red Pearl

• BMW Frozen Editions (~9.200 €): Ματ φινιρίσματα που απαιτούν ειδική φροντίδα. Η BMW υποχρέωνε τους αγοραστές να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα έχαναν την εγγύηση αν δεν συντηρούσαν το χρώμα με συγκεκριμένο τρόπο.



BMW Frozen Editions

• Mercedes-Benz Alubeam (~11.700 €): Δημιουργεί ένα εφφέ καθρέφτη πάνω στο αμάξωμα. Εξαιτίας της δύσκολης επεξεργασίας της βαφής, η Mercedes μπορούσε να κατασκευάσει μόλις τρία τέτοια αυτοκίνητα την εβδομάδα.

Mercedes-Benz Alubeam

• Koenigsegg Candy Colors (~58.000 €): Αν και το γυμνό ανθρακόνημα της εταιρείας μπορεί να ξεπεράσει τα 400.000 €, οι ειδικές αποχρώσεις Apple Red και Sweet Mandarin προσθέτουν μια περιουσία στην αρχική τιμή των μοντέλων της.

Koenigsegg Candy Colors

• Porsche Chromaflair (~79.000 €): Η βαφή περιέχει νιφάδες αλουμινίου και γυαλιού με πάχος ατόμων. Το χρώμα αλλάζει εντυπωσιακά ανάλογα με τη γωνία του φωτός.

Porsche Chromaflair

• McLaren Diamond-Flaked (~119.000 €): Σχεδιασμένο για την Speedtail, το χρώμα αυτό περιέχει πραγματικά κομμάτια διαμαντιών, χαρίζοντας μια απαράμιλλη λάμψη.

McLaren Diamond-Flaked

• Bugatti "Lady Bug" (~920.000 €): Ένα περίπλοκο γεωμετρικό μοτίβο από 1.600 σχήματα διαμαντιών πάνω στις καμπύλες της Divo. Η Bugatti σχεδόν εγκατέλειψε το project, καθώς χρειάστηκε ειδικό λογισμικό 3D και εβδομάδες ζωγραφικής στο χέρι για να μην παραμορφώνεται το σχέδιο.

Bugatti "Lady Bug"

• Rolls-Royce Diamond Stardust (Ανεκτίμητο): Η εταιρεία χρησιμοποίησε 1.000 διαμάντια, τα οποία αλέστηκαν σε λεπτή σκόνη και αναμείχθηκαν με τη βαφή, δημιουργώντας το απόλυτο σύμβολο χλιδής.

Rolls-Royce Diamond Stardust

Η νέα πραγματικότητα στους δρόμους

Η εξαφάνιση των ζωντανών χρωμάτων από τους δρόμους δεν είναι μια τυχαία μόδα. Είναι το αποτέλεσμα μιας αγοράς που κινείται με γνώμονα τη μεταπωλητική αξία, την τεχνολογική αισθητική της Silicon Valley και την ανάγκη των οδηγών να ενταχθούν σε ένα ασφαλές, ουδέτερο περιβάλλον.

Όσο κι αν νομίζουμε ότι η επιλογή του γκρι αυτοκινήτου μας ήταν μια εντελώς προσωπική απόφαση, η ιστορία αποδεικνύει το αντίθετο: Την πήραν για εμάς, χρόνια πριν, οι αναλυτές των εταιρικών στόλων και οι σχεδιαστές των supercars.