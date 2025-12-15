Από το εγκεφαλικό πίσω στο γήπεδο: Η απίστευτη ιστορία δύναμης του Σαμουέλ Μπαστιέν στην Ολλανδία

Ο 29χρονος μέσος της Φορτούνα Σιτάρντ, Σαμουέλ Μπαστιέν, κατέρρευσε τον Μάρτιο έπειτα από έντονους πονοκεφάλους και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν εγκεφαλικό επεισόδιο. Η κατάσταση του Κονγκολέζου διεθνή κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, καθώς παρέμεινε σε κώμα και οι πιθανότητες πλήρους ανάρρωσης θεωρούνταν ελάχιστες.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, ο ποδοσφαιριστής άρχισε σταδιακά να ανακτά τις αισθήσεις του και μπήκε σε μια δύσκολη και μακρόχρονη διαδικασία αποκατάστασης, χάνοντας βάρος και βρισκόμενος σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Back with the boys🫶 pic.twitter.com/xrhUCH4UbD — Fortuna Sittard (@FortunaSittard) December 14, 2025

Επτά μήνες μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας, επέστρεψε στα γήπεδα, αγωνιζόμενος ξανά στο ολλανδικό πρωτάθλημα, φορώντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Αν και όπως παραδέχεται δεν έχει φτάσει ακόμη στο απόλυτο επίπεδο ετοιμότητας, η επιστροφή του αποτελεί μια μεγάλη προσωπική νίκη και ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και ψυχικής αντοχής.

Μερικά από τα λόγια του πρωταγωνιστή μετά τη λήξη του αγώνα και την επιστροφή του στα γήπεδα: «Είχα χάσει 10 κιλά, ήμουν σε αναπηρικό καροτσάκι και μετά με πατερίτσες. Πριν από τέσσερις μήνες οι γιατροί μου έλεγαν ότι δεν θα ξαναπαίξω ποτέ ποδόσφαιρο. Ήταν μια τρελή περίοδος. Δεν είμαι ακόμη στο 100%, αλλά όλα πάνε καλά. Προσπάθησα να μείνω δυνατός για αυτή τη στιγμή. Είναι ωραίο που επέστρεψα».