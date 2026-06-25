Από το λάστιχο στο QR: Γιατί η «έξυπνη» ντουζιέρα στις παραλίες διχάζει την Ισπανία

Η μάχη για την εξοικονόμηση νερού φτάνει πλέον και στις παραλίες. Στην Ανδαλουσία, η παραλία Ματαλάσκανιας στον δήμο Αλμόντε της επαρχίας Ουέλβα απέκτησε την πρώτη της «έξυπνη» ντουζιέρα.

Το νέο σύστημα αντικαθιστά τα παραδοσιακά ντους παραλίας με μια ψηφιακά συνδεδεμένη εγκατάσταση. Πρόκειται για ένα πιλοτικό σύστημα που καταγράφει τη χρήση και ελέγχει την κατανάλωση νερού.

Αναπτύχθηκε από ομάδα τοπικών μηχανικών, σε συνεργασία με ξενοδοχειακή εταιρεία της περιοχής και τον δήμο Αλμόντε, και παρουσιάζεται ως πιλοτικό πρόγραμμα με στόχο την πιο υπεύθυνη διαχείριση του νερού, μετά τα σοβαρά προβλήματα ξηρασίας που αντιμετώπισε η νότια Ισπανία.

Η τεχνολογία της ντουζιέρας επιτρέπει την καταγραφή του αριθμού των χρήσεων και της ποσότητας νερού που καταναλώνεται, ώστε να συγκεντρωθούν δεδομένα για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία της στο μέλλον.

Αν το πρόγραμμα αποδειχθεί επιτυχημένο, αντίστοιχα συστήματα ενδέχεται να τοποθετηθούν και σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές.

@selustuntman Probamos la Primera Ducha de la Playa de Matalascañas usando el código QR gratuito ♬ sonido original - Selu Stuntman

Από δωρεάν παροχή σε υπηρεσία με κόστος;



Παρότι για την τρέχουσα περίοδο η χρήση της παραμένει δωρεάν, η προοπτική να γίνει επί πληρωμή έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

Οι επικριτές θεωρούν ότι μια υπηρεσία που προσφερόταν παραδοσιακά χωρίς χρέωση, μετατρέπεται σε νέο τρόπο είσπραξης.

Όταν εφαρμοστεί το σύστημα χρέωσης, η ενεργοποίηση θα μπορεί να γίνεται μέσω κωδικού QR, ενώ εξετάζεται και η χρήση κερμάτων.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το κόστος θα μπορούσε να κυμανθεί από λίγα λεπτά ανά λεπτό χρήσης έως περίπου ένα ευρώ ανά ντους, ανάλογα με το αν θα υπάρξει δημόσια χρηματοδότηση.

Αντιδράσεις και για τη χρήση QR

Εξάλλου για να τρέξει νερό για μόλις 60 δευτερόλεπτα, ο λουόμενος πρέπει να σκανάρει υποχρεωτικά έναν κωδικό QR με το κινητό του, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να έχει μαζί του τη συσκευή του ακόμη και πάνω στην άμμο, με τους κινδύνους φθοράς ή κλοπής που αυτό συνεπάγεται.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές εφαρμογές —όπως αρκετοί ηλικιωμένοι— υπάρχει και η δυνατότητα πληρωμής με κέρματα.

Επιπλέον, το σύστημα έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα: δεν επιστρέφει ρέστα, κάτι που δυσκολεύει όσους δεν χρησιμοποιούν κινητό ή δεν έχουν το ακριβές ποσό.



Η τεχνολογία απέναντι στη σπατάλη



Στον αντίποδα οι υποστηρικτές του εγχειρήματος βλέπουν στη «έξυπνη» ντουζιέρα ένα εργαλείο περιορισμού της σπατάλης.

λογική είναι ότι η παρακολούθηση της κατανάλωσης μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη χρήση του νερού, ειδικά σε περιοχές όπου η λειψυδρία αποτελεί μόνιμη πρόκληση.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος πάντως υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για δοκιμαστική εφαρμογή και πως οι αντιδράσεις των πολιτών θα ληφθούν υπόψη πριν ληφθούν οριστικές αποφάσεις.

Η μικρή ντουζιέρα της Ματαλάσκανιας έχει ήδη ανοίξει μια μεγαλύτερη συζήτηση: αν η προστασία του νερού στις παραλίες είναι θέμα τεχνολογίας, αλλαγής συμπεριφορών ή —όπως φοβούνται κάποιοι— ενός νέου κόστους για μια απλή καλοκαιρινή συνήθεια.

Με πληροφορίες από την El Español