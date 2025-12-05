Η Choose υπογράφει τη νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Από το Μα στο “Μαμά” και από το Μπα στο “Μπαμπά”», πρωτοβουλία της Υπουργού κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Στο πλαίσιο του Ευρύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου για το Δημογραφικό και με την υποστήριξη της Eurobank που υλοποιεί και δικές τις δράσεις σε αυτόν τον πυλώνα, η καμπάνια παρουσιάζει μια σειρά νέων μέτρων ενίσχυσης για όλους όσοι επιθυμούν να γίνουν γονείς.

Με έναν εύστοχο και ευρηματικό τρόπο, το concept της νέας καμπάνιας αναδεικνύει τη μετάβαση από τον δισταγμό στην πραγματοποίηση του ονείρου. Το κεντρικό μήνυμα, «Από το Μα στο Μαμά και από το Μπα στο Μπαμπά, είμαστε δίπλα σας», φωτίζει όλα τα δομικά «Μα» και «Μπα» που θέτει η λογική, ακόμη κι όταν η καρδιά επιθυμεί άλλα – επισημαίνοντας πως η υποστήριξη της Πολιτείας λειτουργεί ως καταλύτης σε μια απαιτητική καθημερινότητα, ώστε όσοι το επιθυμούν να φτάσουν στο να γίνουν Μαμά και Μπαμπάς.

Στόχος της καμπάνιας ήταν να αγγίξει το κοινό των επίδοξων νέων γονιών με ένα αυθεντικό μήνυμα που αναγνωρίζει την πραγματικότητα που βιώνουν, ενώ παράλληλα ενισχύει το δικαίωμά τους στο συναίσθημα και το όνειρο της δικής τους οικογένειας. Η καμπάνια καλεί το κοινό να επισκεφτεί oikogeneia . gov . gr για να μάθει περισσότερα.

Η επικοινωνία αναδεικνύει την ειλικρινή πρόθεση της Πολιτείας να σταθεί δίπλα στα νέα κοινά, καθώς και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να προσφέρει λύσεις μέσα από το Εκτενές Σχέδιο που εκπονήθηκε με δεκαετή ορίζοντα για την περίοδο 2025–2035, σε ένα θέμα που, ενώ είναι βαθιά προσωπικό, έχει τεράστιο αντίκτυπο στο μέλλον και την ευημερία όλων.

Η τηλεοπτική διαφήμιση βρίσκεται ήδη στον αέρα, ενώ η καμπάνια πλαισιώνεται από υλικό στο digital περιβάλλον και στα κοινωνικά μέσα. Την παραγωγή του spot επιμελήθηκε η Norrogroup Productions, σε σκηνοθεσία Στάθη Μουρδουκούτα.

Λίγα λόγια για την Choose

Η Choose είναι μια ελληνική εταιρεία με πορεία άνω των 20 ετών στον χώρο της επικοινωνίας, της διαφήμισης και της στρατηγικής συμβουλευτικής. Σήμερα δραστηριοποιείται μέσα από τρεις βασικούς άξονες: Επικοινωνία, Συμβουλευτική και Τεχνολογία, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που βοηθούν οργανισμούς και επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις προκλήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και να επιτυγχάνουν σταθερή ανάπτυξη.

Αυτό που διαφοροποιεί την Choose είναι η ολιστική 360° προσέγγιση που εφαρμόζει. Με μια ομάδα περισσότερων από 120 εξειδικευμένων στελεχών, η εταιρεία αξιοποιεί τη βαθιά γνώση του ελληνικού κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, συνδυάζοντας στρατηγική σκέψη, δημιουργικότητα και τεχνολογική καινοτομία. Με οδηγό τις αξίες της — Αξιοπιστία, Ευελιξία, Πάθος και Σεβασμό — η Choose σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις με πραγματικό και μετρήσιμο αντίκτυπο για τους πελάτες της.