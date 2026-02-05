Από το Μεξικό στην Θεσσαλονίκη part 2: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Χόρχε Σάντσεζ (video)

Ο Χόρχε Σάντσεζ είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ο Μεξικανός δεξιός μπακ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο (μέχρι 30/6 2029) με τον δικέφαλο και θα αγωνίζεται με το νούμερο 35 στην πλάτη.

Το σχετικό βίντεο που κοινοποίησε η επίσημη ΠΑΕ, δείχνει το νέο απόκτημα του «Δικεφάλου του Βορρά» να βρίσκεται στο γήπεδο της Τούμπας, να βρίσκει την φανέλα του στην κερκίδα και να την φιλάει, ενώ στην αρχή του βίντεο υπάρχει το γράφημα που λέει «Από το Μεξικό στην Θεσσαλονίκη μέρος 2ο». Να θυμίσουμε ότι το... πρώτο μέρος ήταν η ανακοίνωση του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης του Σάντσεζ στην Κρούζ Αζούλ.

Ποιός είναι ο Χόρχε Σάντσεζ

Ο Χόρχε Σάντσεζ γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου του 1997 στο Τορρεόν του Μεξικού, και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Σάντος Λαγκούνα. Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε έναν αγώνα απέναντι στην Πούμας στις 18 Σεπτεμβρίου του 2016, και αγωνίστηκε για τρείς σεζόν στην ομάδα της Λαγκούνα, μετρώντας 40 συμμετοχές και δυο ασίστ.

Το 2018 πήρε μεταγραφή στην Κλάμπ Αμέρικα, οπού και αγωνίστηκε για τέσσερις χρονιές, μετρώντας συνολικά 150 συμμετοχές, δυο γκολ και οκτώ ασίστ, ενώ κατέκτησε ένα Clasura, ένα Apertura, και ένα Campeon de Campeones. Το καλοκαίρι του 2022 επιχείρησε να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, και υπέγραψε στον Άγιαξ. Με την φανέλα του Αίαντα αγωνίστηκε σε 26 ματς, με τα πέντε από αυτά να είναι στους ομίλους του Champions League, πετυχαίνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας τρείς ασίστ.

Την σεζόν 2023-2024 παραχωρήθηκε δανεικός στην Πόρτο, οπού σε 23 αναμετρήσεις μοίρασε τρείς ασίστ και κατέκτησε το Κύπελλο Πορτογαλίας. Το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στο Μεξικο, για χάρη της Κρούζ Αζούλ, όπου σε 65 παιχνίδια μέτρησε τρία γκολ και πέντε ασίστ, και κατέκτησε το Champions League της CONCAF.

Ο Σάντσεζ είναι διεθνής με την εθνική Μεξικού, και μάλιστα βασικό στέλεχος της, έχοντας καταγράψει 55 συμμετοχές δυο γκολ και μια ασίστ με τα χρώματα της χώρας του. Συμμετείχε σε μεγάλες διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, ενώ έχει κατακτήσει δυο φορές το CONCAF Gold Cup τις χρονιές 2023 και 2025, και μια φορά το CONCAF Nations League το 2025.