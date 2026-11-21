Την ώρα που το GTA 6 ετοιμάζεται να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά γεγονότα στην ιστορία των videogames, η βιομηχανία του gaming έχει ήδη να επιδείξει και την άλλη όψη του νομίσματος: παραγωγές που συγκεντρώνουν τεράστιες επενδύσεις, συνοδεύονται από υψηλές προσδοκίες, αλλά καταλήγουν σε θεαματική αποτυχία. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι το Concord, το παιχνίδι της Sony που πέρασε από την κυκλοφορία στο οριστικό τέλος μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες.

Η ιστορία του αποτελεί ένα από τα πιο ηχηρά παραδείγματα του πόσο απρόβλεπτη μπορεί να αποδειχθεί η αγορά των videogames, ακόμη και για εταιρείες με την οικονομική δύναμη και την εμπειρία της Sony.

Οκτώ χρόνια ανάπτυξης και μια επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων

Το Concord αναπτύχθηκε από τη Firewalk Studios, ένα στούντιο που εξαγοράστηκε από τη Sony λιγότερο από δύο χρόνια πριν από την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Η απόκτηση εντασσόταν στη στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει την παρουσία του PlayStation στον χώρο των live-service games, δηλαδή των παιχνιδιών που βασίζονται στη συνεχή διαδικτυακή λειτουργία και στην προσέλκυση παικτών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το εγχείρημα, ωστόσο, αποδείχθηκε εξαιρετικά δαπανηρό. Αν και η Sony δεν ανακοίνωσε επίσημα το συνολικό κόστος ανάπτυξης, δημοσιεύματα και εκτιμήσεις το τοποθέτησαν μεταξύ 200 και 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για ένα ποσό που, εφόσον επιβεβαιωνόταν, θα καθιστούσε την αποτυχία του ακόμη πιο εντυπωσιακή, αναφέρει σχετικό άρθρο του Guardian.

Το πρόβλημα ήταν ότι το Concord έφτασε σε μια αγορά όπου κυριαρχούσαν ήδη καθιερωμένα ονόματα, όπως τα Overwatch, Fortnite, Apex Legends και Call of Duty. Επιπλέον, αρκετοί από τους βασικούς ανταγωνιστές του προσφέρονταν δωρεάν, την ώρα που η Sony επέλεξε να διαθέσει το δικό της παιχνίδι στην τιμή των 40 δολαρίων.

Παρά την τεχνικά σταθερή λειτουργία του, το Concord δυσκολεύτηκε να πείσει τους παίκτες ότι είχε κάτι πραγματικά ξεχωριστό να προσφέρει. Η έλλειψη πρωτοτυπίας και η απουσία ενός ιδιαίτερα ισχυρού λόγου για να εγκαταλείψει κάποιος τα ήδη δημοφιλή παιχνίδια της κατηγορίας αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Οι 14 ημέρες που έγραψαν το τέλος

Η εμπορική πορεία του Concord ήταν απογοητευτική από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Οι εκτιμήσεις για τις πωλήσεις του έκαναν λόγο για περίπου 25.000 αντίτυπα, ενώ στο Steam ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων παικτών έφτασε μόλις τους 697. Τα μεγέθη αυτά απείχαν δραματικά από όσα θα χρειαζόταν μια τόσο ακριβή παραγωγή για να αποκτήσει βιώσιμη παρουσία στην αγορά.

Η αντίδραση της Sony ήταν εξίσου γρήγορη με την κατάρρευση του παιχνιδιού. Μόλις 14 ημέρες μετά την κυκλοφορία του, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σταματά τη διάθεσή του και κλείνει τους servers, ακυρώνοντας ουσιαστικά τη συνέχιση της υποστήριξής του. Οι αγοραστές μπορούσαν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων, ενώ το μέλλον του τίτλου τέθηκε αμέσως υπό αμφισβήτηση.

Λίγο αργότερα ήρθε και η οριστική εξέλιξη: η Sony ανακοίνωσε το κλείσιμο της Firewalk Studios, βάζοντας τέλος στην ομάδα που είχε αναλάβει την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Μέσα σε λίγο περισσότερο από δύο μήνες, το στούντιο είχε κυκλοφορήσει τον πρώτο του τίτλο, είχε δει το παιχνίδι να αποσύρεται και τελικά είχε κλείσει.

Η αποτυχία του Concord δεν αποδεικνύει απαραίτητα ότι το ίδιο το παιχνίδι ήταν κακό. Αναδεικνύει, όμως, πόσο δύσκολο είναι πλέον για μια νέα παραγωγή να ξεχωρίσει σε μια υπερκορεσμένη αγορά, ειδικά όταν καλείται να ανταγωνιστεί τίτλους με τεράστιες κοινότητες και πολυετή παρουσία.