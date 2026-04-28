Από το Ορμούζ στη Μαλάκκα: Το στενό που μπορεί να «μπλοκάρει» την παγκόσμια οικονομία

Η παγκόσμια οικονομία μοιάζει να κρατά την ανάσα της κάθε φορά που ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα απειλείται. Μετά την ένταση στα Στενά του Ορμούζ, ένα άλλο, ακόμη πιο πολυσύχναστο σημείο μπαίνει στο μικροσκόπιο: το Στενό της Μαλάκκα.

Από εκεί περνά πάνω από το 1/5 του παγκόσμιου εμπορίου και τεράστιες ποσότητες πετρελαίου που τροφοδοτούν τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ασίας. Αρκεί μια σπίθα - μια γεωπολιτική κρίση, μια σύγκρουση πλοίων ή ακόμη και μια απλή πρόταση για διόδια - για να προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων με παγκόσμιο αντίκτυπο. Γιατί, τελικά, το πιο κρίσιμο «στενό» του πλανήτη δεν είναι απλώς μια θαλάσσια διαδρομή, αλλά το πιο ευαίσθητο σημείο της παγκοσμιοποίησης.



Ένας θαλάσσιος «λαιμός μπουκαλιού» που κινεί τον πλανήτη



Το Στενό της Μαλάκκα δεν είναι απλώς ένα ακόμη πέρασμα στον παγκόσμιο χάρτη. Είναι η βασική αρτηρία που ενώνει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Νότια Σινική Θάλασσα και, κατ’ επέκταση, τον Ειρηνικό. Εκτείνεται για περίπου 805 χιλιόμετρα ανάμεσα στο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας και τη Μαλαισιανή χερσόνησο, με τη Σιγκαπούρη να στέκεται σαν «πύλη» στη νότια είσοδό του.

Η σημασία του είναι σχεδόν αδύνατο να αγνοηθεί. Περισσότερα από 102.500 πλοία το διέσχισαν μέσα στο 2025 - αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα περίπου 94.300 του 2024. Από πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο μέχρι άνθρακα, φοινικέλαιο, σιδηρομετάλλευμα και βιομηχανικά προϊόντα, σχεδόν κάθε μορφή εμπορίου περνά από εδώ, όπως σημειώνει το Bloomberg.



Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά: μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025, περίπου 23,2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως διέσχισαν το στενό - περισσότερα από τα 20,9 εκατομμύρια που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ την ίδια περίοδο. Με άλλα λόγια, πρόκειται για έναν ενεργειακό «πνεύμονα» που τροφοδοτεί οικονομίες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.



Γιατί θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα chokepoints



Ο όρος «chokepoint» (σημείο συμφόρησης) δεν είναι υπερβολικός. Στο στενότερο σημείο του, το Στενό της Μαλάκκα έχει πλάτος μόλις 2,7 χιλιόμετρα. Όταν σε ένα τόσο περιορισμένο πέρασμα κινείται ένα τεράστιο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου, η παραμικρή διαταραχή μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις.

Οι κίνδυνοι είναι πολλαπλοί και όχι θεωρητικοί. Η πυκνή κυκλοφορία αυξάνει τις πιθανότητες συγκρούσεων και προσαράξεων, ιδιαίτερα στα πιο πολυσύχναστα τμήματα. Ακόμη και ένα τοπικό περιστατικό μπορεί να επιβραδύνει τη ροή και να εκτοξεύσει το κόστος μεταφοράς.



Παράλληλα, η πειρατεία και οι ένοπλες ληστείες παραμένουν υπαρκτή απειλή. Το 2025 καταγράφηκαν 108 περιστατικά στα στενά της Μαλάκκα και της Σιγκαπούρης, δείχνοντας μια σαφή αύξηση.



Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, αλλά καμία δεν είναι πραγματικά ισοδύναμη. Το Στενό της Σούνδα είναι ρηχό και κοντά σε ενεργό ηφαίστειο, ενώ η διαδρομή μέσω Λομπόκ και Μακασάρ συνεπάγεται σημαντική επιμήκυνση του ταξιδιού. Ενδεικτικά, μια διαδρομή από τη σαουδαραβική πόλη Ρας Τανούρα προς την Ιαπωνία γίνεται υπερδιπλάσια σε απόσταση αν παρακαμφθεί η Μαλάκκα.



Ποιος «ελέγχει» τελικά το στενό



Ινδονησία, Μαλαισία και Σιγκαπούρη είναι οι χώρες που βρέχονται από το στενό και ασκούν κυριαρχία στα χωρικά τους ύδατα, έως 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ήδη από το 1971, οι τρεις χώρες έχουν δημιουργήσει ένα τριμερές πλαίσιο συνεργασίας για τη διαχείριση του στενού. Ωστόσο, το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι το Στενό της Μαλάκκα θεωρείται διεθνές στενό.



Αυτό σημαίνει πως τα πλοία και τα αεροσκάφη έχουν δικαίωμα ελεύθερης και συνεχούς διέλευσης. Οι παράκτιες χώρες δεν μπορούν να μπλοκάρουν την κίνηση ή να επιβάλλουν διόδια απλώς για τη διέλευση - αν και επιτρέπονται χρεώσεις για συγκεκριμένες υπηρεσίες.



Η ασφάλεια αποτελεί συλλογική υπόθεση. Μαζί με την Ταϊλάνδη, οι χώρες της περιοχής συντονίζουν περιπολίες και επιχειρήσεις κατά της πειρατείας, επιβεβαιώνοντας ότι κανένα κράτος δεν «ελέγχει» πλήρως το στενό, αλλά όλα έχουν καθοριστικό ρόλο.



Από το Ορμούζ στη Μαλάκκα: γιατί αυξάνεται η ανησυχία



Η πρόσφατη ένταση στα Στενά του Ορμούζ λειτούργησε σαν «καμπανάκι». Όταν ένα τέτοιο πέρασμα διαταράσσεται - ή ακόμη και απειλείται - οι επιπτώσεις μεταφέρονται άμεσα σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, μια δήλωση από την Ινδονησία ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει ανησυχία. Ο υπουργός Οικονομικών Purbaya Yudhi Sadewa άφησε να εννοηθεί - έστω και για λίγο - ότι θα μπορούσαν να επιβληθούν διόδια για τη διέλευση, κατά το πρότυπο όσων επιχείρησε το Ιράν στο Ορμούζ. Η ιδέα αποσύρθηκε γρήγορα, αλλά το μήνυμα είχε ήδη σταλεί.



Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της χώρας εξετάζει αμερικανική πρόταση για διέλευση στρατιωτικών αεροσκαφών από τον εναέριο χώρο της, προκαλώντας εσωτερικές αντιδράσεις, κυρίως λόγω ζητημάτων κυριαρχίας.



Η Σιγκαπούρη αντέδρασε άμεσα, υπογραμμίζοντας ότι το στενό πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και ελεύθερο. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Μαλαισία, επιμένοντας στη σημασία της ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας.



Την ίδια στιγμή, η Ταϊλάνδη επαναφέρει στο προσκήνιο ένα φιλόδοξο - και εξαιρετικά δύσκολο - σχέδιο: τη δημιουργία μιας χερσαίας «γέφυρας» με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους στη νότια χερσόνησο, που θα παρακάμπτει τη Μαλάκκα. Το έργο, ωστόσο, θεωρείται εξαιρετικά περίπλοκο τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά.



Η «παγίδα της Μαλάκκα» για την Κίνα



Για την Κίνα, το Στενό της Μαλάκκα δεν είναι απλώς μια εμπορική οδός. Είναι μια στρατηγική ευαλωτότητα.

Ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, η χώρα εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από θαλάσσιες μεταφορές που περνούν από το στενό. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια συστηματική προσπάθεια διαφοροποίησης των διαδρομών: αγωγοί από την Κεντρική Ασία και τη Ρωσία, αλλά και επενδύσεις σε εναλλακτικούς διαδρόμους στο πλαίσιο της «Belt and Road Initiative», όπως εκείνοι που διασχίζουν τη Μιανμάρ.



Παρά τις κινήσεις αυτές, η εξάρτηση παραμένει. Και ακριβώς αυτή η εξάρτηση γέννησε τον όρο «Malacca Dilemma», που έγινε γνωστός επί προεδρίας του Hu Jintao. Σε ένα σενάριο σύγκρουσης, το στενό θα μπορούσε να μετατραπεί σε σημείο ασφυξίας για την κινεζική οικονομία.



Η εικόνα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τις διεκδικήσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα και τον ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ για την κυριαρχία στις θαλάσσιες οδούς.



Η «σκιώδης» ναυτιλία και ο ρόλος των ΗΠΑ



Ένα λιγότερο ορατό, αλλά εξίσου κρίσιμο στοιχείο αφορά τη λεγόμενη «σκιώδη» ναυτιλία. Τα νερά της Νοτιοανατολικής Ασίας χρησιμοποιούνται για μεταφορές πετρελαίου από τον λεγόμενο «σκοτεινό στόλο» του Ιράν - μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο, με στόχο την παράκαμψη κυρώσεων. Μεγάλο μέρος αυτών των φορτίων καταλήγει τελικά σε ασιατικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Η Ουάσιγκτον δείχνει διατεθειμένη να κλιμακώσει. Ο πρόεδρος των Μικτών Επιτελείων, Dan Caine, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα «καταδιώκουν ενεργά» πλοία που στηρίζουν υλικά το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο.



To εύθραυστο «στενό» της παγκοσμιοποίησης



Το Στενό της Μαλάκκα είναι κάτι περισσότερο από ένας γεωγραφικός διάδρομος. Είναι το σημείο όπου συναντιούνται η οικονομία, η ενέργεια και η γεωπολιτική.



Η πρόσφατη αναταραχή απέδειξε πόσο γρήγορα μπορεί να μετατραπεί ένα «ασφαλές» πέρασμα σε παγκόσμιο σημείο πίεσης. Και όσο η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να εξαρτάται από λίγα, στενά περάσματα, η αίσθηση ευαλωτότητας δεν θα υποχωρεί - απλώς θα μετακινείται από το ένα σημείο συμφόρησης στο άλλο.