Μια σπουδαία παγκόσμια διάκριση κατέκτησε ο ελληνικός αμπελώνας, καθώς ένα κρασί από τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να βρεθεί στην ελίτ της διεθνούς οινικής σκηνής. Πρόκειται για τη Μαλαγουζιά «Χελώνες» 2025 του Κτήματος Άλφα από το Αμύνταιο, η οποία αποτελεί τη μοναδική ελληνική ετικέτα που συμπεριλαμβάνεται φέτος στη διάσημη λίστα «Wine Spectator Top 100», κοιτάζοντας στα μάτια θρυλικά κρασιά από το Μπορντό, τη Βουργουνδία και την Τοσκάνη.

Το μοναδικό ελληνικό κρασί, που συμπεριλαμβάνεται φέτος στην παγκόσμια λίστα του «Wine Spectator Top 100», έχοντας ξεχωρίσει ανάμεσα σε περίπου 11.000 οίνους από όλον τον κόσμο, προέρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα. Η μαλαγουζιά «Χελώνες» 2025 (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης «Φλώρινα») κέρδισε μια θέση ανάμεσα στα 100 κρασιά που διακρίθηκαν φέτος, κάποια από τα οποία προέρχονται από ιστορικές και διεθνώς καταξιωμένες αμπελοοινικές περιοχές, όπως το Μπορντό, η Βουργουνδία, η Καμπανία, η Τοσκάνη, το Πιεμόντε και η Napa Valley.

Το κρασί προέρχεται από το αμπελοτόπι «Χελώνες», που εκτείνεται σε 46,58 εκτάρια στο οροπέδιο του Αμυνταίου, σε υψόμετρο 670 μέτρων, με θέα στο όρος Βόρας. Η καλλιέργεια της Μαλαγουζιάς στο συγκεκριμένο αμπελοτόπι ξεκίνησε το 1997 και αναπτύχθηκε σταδιακά έως και τα τελευταία έτη, τόσο με νέες φυτεύσεις όσο και με αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων αμπελώνων.

Σήμερα, η μέση ηλικία των πρέμνων μαλαγουζιάς στις «Χελώνες» είναι 16 έτη, αποτυπώνοντας μια διαχρονική διαδικασία εξέλιξης και ανανέωσης του αμπελώνα. Από το ίδιο αμπελοτόπι, το οποίο χαρακτηρίζεται από εδάφη εξαιρετικής αποστράγγισης και δροσερές καλοκαιρινές νύχτες, προερχόταν η εσοδεία 2014, που είχε κατακτήσει την 73η θέση στο Wine Spectator Top 100 του 2015.

Έντεκα χρόνια αργότερα, οι «Χελώνες» επιστρέφουν στη διεθνή κατάταξη, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και τη διαχρονική δυναμική της συγκεκριμένης αμπελουργικής προέλευσης. Οι φυτεύσεις της μαλαγουζιάς στο αμπελοτόπι πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά από το 1997 έως πρόσφατα, μέσα από νέες εγκαταστάσεις και αναδιαρθρώσεις, διαμορφώνοντας έναν αμπελώνα με διαφορετικές ηλικίες πρέμνων και μέση ηλικία τα 16 έτη. Η δε οινοποίηση πραγματοποιείται σε ανοξείδωτες δεξαμενές με ελεγχόμενη θερμοκρασία, ενώ το κρασί παραμένει για δύο μήνες σε επαφή με τις λεπτές οινολάσπες του, με τακτική ανάδευση.

«Ο οινολόγος Άγγελος Ιατρίδης και ο αμπελουργός Μάκης Μαυρίδης μετέτρεψαν τη βαθιά γνώση τους για το Αμύνταιο σε αφετηρία μιας κοινής δημιουργικής πορείας, που ξεκίνησε το 1995. Συνδυάζοντας την οινολογική επιστήμη με την αμπελουργική εμπειρία, μελετούν συστηματικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αμπελοτοπίου και προσαρμόζουν τις καλλιεργητικές και οινοποιητικές πρακτικές στις συνθήκες του. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη συνεχή παρατήρηση, στη γνώση του εδάφους, του μικροκλίματος και της συμπεριφοράς κάθε ποικιλίας, με στόχο τη συνεπή έκφραση της ταυτότητας του τόπου μέσα από το κρασί» υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Κτήματος Αλφα.

Το Wine Spectator δημοσιεύει την ετήσια κατάταξη Top 100 από το 1988, επιλέγοντας κρασιά που ξεχωρίζουν στη διεθνή οινική σκηνή. Η επιλογή δεν βασίζεται αποκλειστικά στη βαθμολογία. Συνεκτιμώνται η ποιότητα, η σχέση ποιότητας και τιμής, η διαθεσιμότητα στην αμερικανική αγορά και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας κάθε κρασιού, αυτό που οι συντάκτες του περιοδικού ονομάζουν «X-factor».