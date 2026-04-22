Από το Πάντειο και το μεροκάματο, στη θέση του εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς
Με «ένσημα» στον σκληρό κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού από μικρή ηλικία, συνδύασε το μεροκάματο με τις σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση του Παντείου.
Η Νέα Αριστερά αποφάσισε να κάνει την έκπληξη και να δώσει το «τιμόνι» της επικοινωνίας σε έναν εκπρόσωπο της Gen Z.
Ο Γιώργος Λυκοπάντης, μόλις 25 ετών, είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει να μεταφέρει τις θέσεις του κόμματος, στέλνοντας σαφές μήνυμα ανανέωσης και εμπιστοσύνης στη νέα γενιά.
Γεννημένος το 2001 στη Ρόδο, ο Λυκοπάντης δεν είναι ο κλασικός πολιτικός γραφειοκράτης. Με «ένσημα» στον σκληρό κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού από μικρή ηλικία, συνδύασε το μεροκάματο με τις σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση του Παντείου.
Η διαδρομή του ξεκίνησε από την ΚΝΕ, πέρασε από τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε ιδρυτικό μέλος της Νέας Αριστεράς. Με έντονη δράση στο φοιτητικό κίνημα και στις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη, ο μέχρι σήμερα Γραμματέας της Νεολαίας του κόμματος ανεβαίνει στην «πρώτη γραμμή» ως μέλος του Πολιτικού Γραφείου, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο της επικοινωνιακής αντεπίθεσης.