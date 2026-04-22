Από το Πάντειο και το μεροκάματο, στη θέση του εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς

Η Νέα Αριστερά αποφάσισε να κάνει την έκπληξη και να δώσει το «τιμόνι» της επικοινωνίας σε έναν εκπρόσωπο της Gen Z.

Ο Γιώργος Λυκοπάντης, μόλις 25 ετών, είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει να μεταφέρει τις θέσεις του κόμματος, στέλνοντας σαφές μήνυμα ανανέωσης και εμπιστοσύνης στη νέα γενιά.

Γεννημένος το 2001 στη Ρόδο, ο Λυκοπάντης δεν είναι ο κλασικός πολιτικός γραφειοκράτης. Με «ένσημα» στον σκληρό κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού από μικρή ηλικία, συνδύασε το μεροκάματο με τις σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση του Παντείου.

Η διαδρομή του ξεκίνησε από την ΚΝΕ, πέρασε από τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε ιδρυτικό μέλος της Νέας Αριστεράς. Με έντονη δράση στο φοιτητικό κίνημα και στις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη, ο μέχρι σήμερα Γραμματέας της Νεολαίας του κόμματος ανεβαίνει στην «πρώτη γραμμή» ως μέλος του Πολιτικού Γραφείου, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο της επικοινωνιακής αντεπίθεσης.