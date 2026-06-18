Από το Παρίσι στο Μπρνο: Η τέφρα του Μίλαν Κούντερα στην πόλη που τον γέννησε

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μπρνο της Τσεχίας, τάφηκαν την Πέμπτη η τέφρα του σπουδαίου συγγραφέα Μίλαν Κούντερα αλλά και της συζύγου του, Βέρα Κούντερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημαρχείου της πόλης.



Ο Κούντερα, ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους λογοτέχνες του 20ού αιώνα, έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2023 στο Παρίσι, σε ηλικία 94 ετών. Η Βέρα Κούντερα διατήρησε στο σπίτι της την τεφροδόχο με τις στάχτες του έως τον θάνατό της, τον Σεπτέμβριο του 2024.



Οι τεφροδόχοι με τις στάχτες του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στο Μπρνο τον Ιανουάριο του 2025 από τον Γάλλο εκδότη του συγγραφέα, Αντουάν Γκαλιμάρ, εκπληρώνοντας την επιθυμία του Κούντερα να ταφεί στην πόλη όπου γεννήθηκε.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, παρουσία εκπροσώπων της γαλλικής πρεσβείας και των αρχών του Μπρνο, του οποίου ο συγγραφέας ήταν επίτιμος δημότης.

Το ζευγάρι ενταφιάστηκε στο κεντρικό νεκροταφείο της πόλης, κάτω από ένα λιτό μνημείο που σχεδίασε ο Αυστριακός αρχιτέκτονας Γιοχάνες Πάαρ. Η λευκή μαρμάρινη πλάκα δίνει την αίσθηση ότι αιωρείται πάνω από τον τάφο, ακολουθώντας την επιθυμία των Κούντερα για έναν απλό και διακριτικό χώρο ανάπαυσης, σε αρμονία με το ύφος και τη φιλοσοφία του έργου του συγγραφέα.

Ο Μίλαν Κούντερα έγινε γνωστός διεθνώς μέσα από έργα όπως το Το Αστείο και η Η Αβάσταχτη Ελαφρότητα του Είναι. Μετά τη μετανάστευσή του από την τότε Τσεχοσλοβακία στη Γαλλία το 1975, απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα το 1981 και συνέχισε να γράφει έργα που εξερευνούσαν την ανθρώπινη ύπαρξη, τη μνήμη, την εξουσία και την ελευθερία.



Παρότι για χρόνια συγκαταλεγόταν στα φαβορί για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, δεν τιμήθηκε ποτέ με τη διάκριση, αφήνοντας ωστόσο πίσω του ένα από τα πιο σημαντικά λογοτεχνικά έργα της σύγχρονης ευρωπαϊκής γραμματείας.