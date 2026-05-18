Από το παρκέ στο κορτ: Ο Σορτς έπαιξε τένις με τον Τζόκοβιτς και αποθέωσε τον ανερχόμενο Παγώνη

Ο Τι Τζέι Σορτς εκμεταλλεύτηκε το ρεπό του Παναθηναϊκού AKTOR και άφησε για λίγο τα παρκέ, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις του στο τένις δίπλα σε έναν από τους κορυφαίους όλων των εποχών, τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Αμερικανός γκαρντ των «πράσινων» βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Σέρβου θρύλου, όπου έπαιξε τένις μαζί του, σε μια ξεχωριστή εμπειρία μακριά από την καθημερινότητα του μπάσκετ.

Από την παρέα δεν έλειπε και ο ταλαντούχος 14χρονος τενίστας Ραφαήλ Παγώνης, με τον οποίο ο Σορτς αντάλλαξε δώρα. Ο νεαρός αθλητής χάρισε στον άσο του Παναθηναϊκού μια ρακέτα, ενώ εκείνος του έδωσε φανέλα του.

Ο Σορτς μοιράστηκε στιγμές από τη συνάντηση μέσω Instagram stories, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δουλεύοντας στο νέο χόμπι μου. Σε ευχαριστώ για τη ρακέτα, Ραφαήλ Παγώνη». Σε άλλη ανάρτησή του αποθέωσε τόσο τον Τζόκοβιτς όσο και τον νεαρό Έλληνα τενίστα, σημειώνοντας: «Ένας αδιαμφισβήτητος GOAT και ένας ανερχόμενος».