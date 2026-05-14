Από το πλατό στο χορτάρι: Ο ηθοποιός που στα 35 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο

Ο Κρίστο Φερνάντεζ πέρασε από την υποκριτική στην μεγάλη του αγάπη, το ποδόσφαιρο υπογράφοντας το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στα 35 του με την Ελ Πάσο Λοκομοτίβ.

Ο Μεξικανός ηθοποιός έγινε ιδιαίτερα γνωστός από την διάσημη σειρά «Τέντ Λάσο», η οποία διαδραματίζει την πορεία μίας αγγλικής ομάδας, της Ρίτσμοντ, από της χαμηλές κατηγορίες της Αγγλίας, έως και την κορυφή του ποδοσφαίρου. Μάλιστα, η σειρά δείχνει τις αληθινές ομάδες με τους αληθινούς παίκτες και προπονητές, όπως τον Γκουαρδιόλα.

Ο Φερνάντεζ έμεινε τρεις σεζόν στην σειρά και τότε συνειδητοποίησε την αγάπη που έχει για το ποδόσφαιρο. Έτσι, σε μία ηλικία που άλλοι παίκτες αποσύρονται από την ενεργό δράση, εκείνος αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στο χορτάρι.

Cristo Fernández opens up about how starring on Ted Lasso brought his professional soccer dream back to life.



He says he met Junior Gonzalez, head coach of El Paso Locomotive FC, last year at the CONCACAF Nations League.

Ο ίδιος ξεκίνησε δοκιμαστικά στην Ελ Πάσο Λοκομοτίβ και η ομάδα αποφάσισε να τον προσθέσει στο ρόστερ της. Από αυτή τη σεζόν, ο Φερνάντεζ θα αγωνίζεται ως επιθετικός με τον αριθμό 91 στην φανέλα σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ποια είναι η Ελ Πάσο Λοκομοτίβ

Η Ελ Πάσο Λοκομοτίβ αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία Αμερικής, που ονομάζεται USL Championship και βρίσκεται στην 4 θέση του πρωταθλήματος.

Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε το 2018 και είναι βασισμένη στην Πόλη του Μεξικού, Ελ Πάσο Τέξας, γεγονός που ευνόησε τον Φερνάντεζ, καθώς είναι κι αυτός από το Μεξικό.