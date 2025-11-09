Από το Ρίο στο Παρίσι: Οι διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα, μια μακρά πορεία με διαφωνίες και ελπίδες

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι χώρες έχουν αντιληφθεί την αναγκαιότητα λήψης μέτρων και έχουν καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου για το πώς θα «καταπολεμήσουν» την κλιματική αλλαγή. Αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν οδηγήσει σε αρκετές σημαντικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου του Κιότο και της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι κυβερνήσεις συμφωνούν γενικά ως προς την επιστήμη πίσω από την κλιματική αλλαγή, αλλά έχουν αποκλίνει ως προς το ποιος είναι ο πιο υπεύθυνος, πώς να παρακολουθούν τους στόχους μείωσης των εκπομπών και εάν πρέπει να αποζημιώνουν τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο.

Με το 2025 να σηματοδοτεί την δέκατη επέτειο της Συμφωνίας του Παρισιού, οι χώρες έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο στη μείωση των προβλέψεων για την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά οι τάσεις εξακολουθούν να μην είναι σε καλό δρόμο για την τήρηση των δεσμεύσεων για το κλίμα.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί συλλογικά να επιβραδύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Παρά την εντατικοποιημένη διπλωματία, ο κόσμος αντιμετωπίζει ήδη τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες αναμένεται να επιδεινωθούν.



Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον προειδοποίηση· είναι πραγματικότητα. Από τα μέσα του 20ού αιώνα, η επιστήμη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη, την τήξη των πάγων και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πολλαπλασιάζονται. Μπροστά σε αυτή την απειλή, η διεθνής κοινότητα προσπαθεί, εδώ και δεκαετίες, να χαράξει κοινή πορεία.



Η ιστορία των διεθνών συμφωνιών για το κλίμα είναι μια μακρά διαδρομή γεμάτη ελπίδες, αντιθέσεις και δύσκολες διαπραγματεύσεις - μια ιστορία που ξεκινά από το Ρίο το 1992 και συνεχίζεται ως σήμερα, με επίκεντρο την πιο φιλόδοξη συμφωνία όλων, εκείνη του Παρισιού.

Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ

Πολύ πριν ακουστεί ο όρος «κλιματική αλλαγή», το 1987, οι χώρες υπέγραψαν το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, που στόχευε στη μείωση των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Αν και αρχικά δεν αφορούσε την υπερθέρμανση του πλανήτη, η εφαρμογή του είχε τεράστια έμμεση επίδραση στο κλίμα, καθώς οδήγησε και στη μείωση αερίων με υψηλό δυναμικό θέρμανσης, όπως οι HFCs. Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ ήταν μια ιστορική περιβαλλοντική συμφωνία που έγινε πρότυπο για τη μελλοντική διπλωματία στο θέμα. Κάθε χρόνο, οι χώρες-μέλη συναντώνται σε Συνόδους των Μερών (COP), αναζητώντας τρόπους να μετατρέψουν τα λόγια σε πράξεις. Σήμερα θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες.

Η σύμβαση-πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή

Στη Διάσκεψη του Ρίο ντε Ζανέιρο, γνωστή και ως «Σύνοδος της Γης», 154 χώρες υπέγραψαν το 1992 τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC). Η Ελλάδα επικύρωσε την σύμβαση με τον Νόμο 2205/1994 (ΦΕΚ 60/Α/15-4-1994). Ήταν η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα αναγνώριζε επίσημα ότι το κλίμα αλλάζει εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας και ότι χρειάζεται κοινή δράση για να αποφευχθεί «επικίνδυνη ανθρωπογενής παρέμβαση στο κλιματικό σύστημα». Η UNFCCC έθεσε το πλαίσιο για όλες τις μετέπειτα διαπραγματεύσεις.

Το Πρωτόκολλο του Κιότο: Οι πρώτοι δεσμευτικοί στόχοι

Το 1997, στην ιαπωνική πόλη Κιότο, οι διαπραγματεύσεις απέδωσαν την πρώτη νομικά δεσμευτική συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το Πρωτόκολλο του Κιότο, που τέθηκε σε ισχύ το 2005, υποχρέωνε τις ανεπτυγμένες χώρες να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά περίπου 5% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.



Ήταν ένα ιστορικό βήμα, αλλά και κάπως... ατελές. Οι αναπτυσσόμενες χώρες εξαιρέθηκαν από δεσμευτικούς στόχους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες -τότε ο μεγαλύτερος ρυπαντής του πλανήτη- δεν επικύρωσαν ποτέ τη συμφωνία. Παρ’ όλα αυτά, το Κιότο έβαλε τον θεμέλιο λίθο για το σύγχρονο διεθνές καθεστώς κλιματικής πολιτικής.

Η Συμφωνία του Παρισιού: Μια παγκόσμια δέσμευση

Μετά από δύο δεκαετίες δύσκολων συνομιλιών και αποτυχιών (όπως η Διάσκεψη της Κοπεγχάγης το 2009), η Συμφωνία του Παρισιού το 2015 σηματοδότησε μια νέα εποχή. Για πρώτη φορά, όλες οι χώρες του κόσμου - ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες - δεσμεύτηκαν να περιορίσουν την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας «καλά κάτω από τους 2°C» και να επιδιώξουν το όριο του 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.



Το Παρίσι δεν επιβάλλει κοινές ποσοστώσεις. Κάθε χώρα καταθέτει τις δικές της «εθνικά καθορισμένες συνεισφορές» (NDCs), τις οποίες αναθεωρεί περιοδικά. Παρότι οι στόχοι δεν είναι νομικά δεσμευτικοί, η συμφωνία στηρίζεται στη διαφάνεια, την κοινωνική πίεση και την παγκόσμια λογοδοσία.

Εικόνα από την υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού (φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Από τις υπογραφές στην πράξη

Τρεις δεκαετίες μετά το Ρίο, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι διεθνείς συμφωνίες έθεσαν το πλαίσιο, αλλά η εφαρμογή τους εξαρτάται από την πολιτική βούληση και την κοινωνική πίεση. Η συζήτηση πλέον δεν είναι μόνο για το πόσο θα μειώσουμε τις εκπομπές, αλλά και για το πώς θα προσαρμοστούμε στις αναπόφευκτες αλλαγές, πώς θα στηρίξουμε τις πιο ευάλωτες χώρες και πώς θα χρηματοδοτήσουμε τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Η πορεία είναι δύσκολη - αλλά το Παρίσι άφησε πίσω του κάτι πιο σημαντικό από νούμερα: την αναγνώριση ότι η κλιματική κρίση είναι κοινή υπόθεση όλων.

Από το Κιότο μέχρι το Παρίσι, από τα δεσμευτικά ποσοστά έως τις εθελοντικές δεσμεύσεις, ο πλανήτης αναζητά ακόμα τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Οι διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα δεν είναι τέλειες, αλλά παραμένουν το πιο ελπιδοφόρο παράδειγμα παγκόσμιας συνεργασίας σε έναν κόσμο που αλλάζει - και...θερμαίνεται - ταχύτερα από ποτέ.

