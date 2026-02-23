Από το σχολικό θρανίο στον «ψηφιακό φίλο»: 6 στα 10 παιδιά συνομιλούν πλέον με AI Chatbots

Η εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι πλέον μια είδηση από το μέλλον, αλλά η καθημερινότητα μέσα στα ελληνικά σπίτια. Μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια, τα AI chatbots μετατράπηκαν από τεχνολογικό πείραμα σε «μόνιμο κάτοικο» του παιδικού δωματίου.

Τα νούμερα προκαλούν ίλιγγο: Μόνο το ChatGPT εξυπηρετεί 700 εκατομμύρια χρήστες την εβδομάδα, όμως η πραγματική είδηση κρύβεται στις μικρότερες ηλικίες.

Η «Γενιά της Τεχνητής Νοημοσύνης» είναι εδώ



Σύμφωνα με πρόσφατη βρετανική μελέτη, το 64% των παιδιών χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Το πιο ανησυχητικό; Ένα αντίστοιχο ποσοστό γονέων εκφράζει τον φόβο ότι τα παιδιά τους έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν τα chatbots ως πραγματικούς ανθρώπους.

Όπως επισημαίνει ο Phil Muncaster της εταιρείας ψηφιακής ασφάλειας ESET, η τάση αυτή δεν είναι απλώς μια νέα μόδα, αλλά μια ριζική αλλαγή που αγγίζει την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και, κυρίως, την ψυχολογική ανάπτυξη των ανηλίκων.

Από τον «ψηφιακό βοηθό» στον «ψηφιακό κολλητό»

Η χρήση της AI από τους ανηλίκους έχει δύο πρόσωπα:

Το εκπαιδευτικό: Βοήθεια στις σχολικές εργασίες και την έρευνα.

Το συναισθηματικό: Εδώ εντοπίζεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Πολλά παιδιά μετατρέπουν το chatbot σε «ψηφιακό φίλο», ζητώντας συμβουλές για την αυτοεκτίμησή τους ή τις σχέσεις τους.

Σε μια ηλικία που η ταυτότητα διαμορφώνεται μέσα από την τριβή με τους συνομηλίκους, η προσκόλληση σε ένα σύστημα που δεν κρίνει, δεν διαφωνεί και δεν απαιτεί προσπάθεια μπορεί να αποδειχθεί ναρκοπέδιο. Οι πραγματικές σχέσεις έχουν συγκρούσεις· η AI έχει μόνο συγκατάβαση. Το αποτέλεσμα; Μια σταδιακή κοινωνική απομόνωση.

Οι «παραισθήσεις» και οι ψηφιακές παγίδες

Οι κίνδυνοι δεν σταματούν στην ψυχολογία. Η Τεχνητή Νοημοσύνη υποφέρει συχνά από «παραισθήσεις» (hallucinations), παρουσιάζοντας ψευδείς πληροφορίες με απόλυτα πειστικό τρόπο. Ενώ ένας ενήλικας μπορεί να φιλτράρει μια λάθος απάντηση, ένα παιδί μπορεί να την υιοθετήσει ως αδιαμφισβήτητο γεγονός.

Παράλληλα, παρά τα φίλτρα ασφαλείας, η παρακαμψή τους (jailbreaking) από «ψαγμένα» παιδιά μπορεί να εκθέσει τους ανηλίκους σε βίαιο ή ακατάλληλο περιεχόμενο, ενώ η εισαγωγή προσωπικών δεδομένων στις συνομιλίες δημιουργεί μια μόνιμη ψηφιακή σκιά που μπορεί να ακολουθεί το παιδί για χρόνια.

Προειδοποιητικά σημάδια για τους γονείς

Η ευθύνη επιστρέφει στους γονείς, οι οποίοι καλούνται να εντοπίσουν έγκαιρα τα σημάδια: