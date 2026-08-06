Από το σκάκι στο Νόμπελ: Ποιος είναι ο Ντέμης Χασάμπης που αναλαμβάνει επικεφαλής στην ΑΙ της Google

Ακόμη υψηλότερα στην ιεραρχία της Alphabet ανεβαίνει ο Ελληνοκύπριος επιστήμονας και επιχειρηματίας Ντέμης Χασάμπης, στο πλαίσιο της μεγάλης αναδιοργάνωσης που ανακοίνωσε η Google στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο μέχρι σήμερα διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind αναλαμβάνει πρόεδρος της εταιρείας και, παράλληλα, τον νέο ρόλο του επικεφαλής επιστήμονα της Alphabet. Η αλλαγή τού επιτρέπει να απομακρυνθεί από την καθημερινή διοίκηση και να επικεντρωθεί στη μακροπρόθεσμη επιστημονική στρατηγική του ομίλου, στην ανάπτυξη της τεχνητής γενικής νοημοσύνης (Artificial General Intelligence - AGI και στις ευρύτερες επιπτώσεις της στην κοινωνία.

Τις καθημερινές επιχειρησιακές αρμοδιότητες της Google DeepMind αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα επικεφαλής τεχνολογίας, Κοράι Καβουκτσούογλου, ο οποίος αναβαθμίζεται σε ανώτερο αντιπρόεδρο και επικεφαλής αρχιτέκτονα τεχνητής νοημοσύνης της Alphabet. Δεν αναλαμβάνει, πάντως, τον τίτλο του διευθύνοντος συμβούλου της DeepMind.

Ο Χασάμπης θα συνεχίσει παράλληλα να ηγείται της Isomorphic Labs, της εταιρείας που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων.

Γιατί αλλάζει ρόλο

Στο μήνυμά του προς τους εργαζομένους, ο Ντέμης Χασάμπης εξήγησε ότι η νέα θέση θα του προσφέρει περισσότερο χρόνο και χώρο για να επικεντρωθεί στη «μεγάλη εικόνα» γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και την προοπτική ανάπτυξης συστημάτων γενικής νοημοσύνης.

Η αλλαγή πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο για την Alphabet, καθώς ο ανταγωνισμός με την OpenAI και την Anthropic εντείνεται και οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η αναδιοργάνωση συνοδεύεται και από την αποχώρηση κορυφαίων στελεχών της Google, ανάμεσά τους ο επί χρόνια επικεφαλής επιστήμονας της Alphabet, Τζεφ Ντιν, ο οποίος πρόκειται να συμμετάσχει στη δημιουργία της νέας ερευνητικής εταιρείας Discovery Loop.

Ποιος είναι ο Ντέμης Χασάμπης

Ο σερ Ντέμης Χασάμπης γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 1976 στο Λονδίνο. Ο πατέρας του είναι Ελληνοκύπριος και η μητέρα του κατάγεται από τη Σιγκαπούρη, με κινεζικές ρίζες.

Από μικρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερες ικανότητες στη στρατηγική σκέψη. Έμαθε σκάκι σε ηλικία τεσσάρων ετών και ως έφηβος είχε ήδη φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Πριν ακόμη ξεκινήσει τις πανεπιστημιακές του σπουδές, εργάστηκε στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Σε ηλικία 17 ετών συμμετείχε στον σχεδιασμό και στον προγραμματισμό του επιτυχημένου παιχνιδιού προσομοίωσης Theme Park, το οποίο πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα.

Σπούδασε Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και αποφοίτησε με κορυφαίες διακρίσεις. Αργότερα απέκτησε διδακτορικό στη Γνωσιακή Νευροεπιστήμη από το University College London, μελετώντας τη μνήμη, τη φαντασία και τις λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Ο Ντέμης Χασάμπης / Φωτ.: Reuters

Η ίδρυση της DeepMind

Το 2010 ίδρυσε τη DeepMind μαζί με τους Σέιν Λεγκ και Μουσταφά Σουλεϊμάν. Βασικός τους στόχος ήταν η ανάπτυξη τεχνητής γενικής νοημοσύνης, δηλαδή συστημάτων που θα μπορούν να μαθαίνουν και να εκτελούν ένα μεγάλο εύρος νοητικών εργασιών.

Η εταιρεία απέκτησε γρήγορα διεθνή αναγνώριση και το 2014 εξαγοράστηκε από την Google. Το 2023 ενώθηκε με την ερευνητική ομάδα Google Brain, δημιουργώντας τη σημερινή Google DeepMind.

Υπό την ηγεσία του Χασάμπη, η DeepMind ανέπτυξε ορισμένα από τα σημαντικότερα συστήματα στην ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης.

Από το AlphaGo στο AlphaFold

Ένα από τα πρώτα μεγάλα επιτεύγματα της εταιρείας ήταν το AlphaGo, το οποίο το 2016 νίκησε τον κορυφαίο παίκτη του επιτραπέζιου παιχνιδιού Go, Λι Σεντόλ.

Η επικράτηση θεωρήθηκε ιστορική, καθώς το Go διαθέτει τεράστιο αριθμό πιθανών κινήσεων και για δεκαετίες αντιμετωπιζόταν ως ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια για τα υπολογιστικά συστήματα.

Ακόμη μεγαλύτερη επιστημονική σημασία απέκτησε το AlphaFold, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που προβλέπει την τρισδιάστατη δομή των πρωτεϊνών από την αλληλουχία των αμινοξέων τους.

Το AlphaFold έδωσε λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολούσε τους επιστήμονες για περισσότερα από 50 χρόνια και άνοιξε νέες προοπτικές στη βιολογία, στην κατανόηση ασθενειών και στην ανάπτυξη φαρμάκων.

Οι προβλέψεις του συστήματος καλύπτουν πλέον περίπου 200 εκατομμύρια γνωστές πρωτεΐνες και έχουν διατεθεί στην επιστημονική κοινότητα.

Το Νόμπελ Χημείας

Το 2024 ο Ντέμης Χασάμπης και ο Τζον Τζάμπερ τιμήθηκαν με το Νόμπελ Χημείας για το έργο τους στην πρόβλεψη της δομής των πρωτεϊνών μέσω του AlphaFold. Το βραβείο μοιράστηκαν με τον Ντέιβιντ Μπέικερ, ο οποίος διακρίθηκε για το έργο του στον υπολογιστικό σχεδιασμό πρωτεϊνών.

Ο Χασάμπης είναι επίσης μέλος της Βασιλικής Εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει λάβει σειρά διεθνών επιστημονικών διακρίσεων.

Το 2024 χρίστηκε ιππότης για την προσφορά του στην τεχνητή νοημοσύνη και στη βρετανική επιστήμη.

Η νέα θέση και η μάχη για την πρωτοκαθεδρία στην τεχνητή νοημοσύνη

Ως πρόεδρος της Google DeepMind και επικεφαλής επιστήμονας της Alphabet, ο Ντέμης Χασάμπης αποκτά πλέον ευρύτερη επιρροή στη συνολική επιστημονική κατεύθυνση του τεχνολογικού ομίλου.

Ο ρόλος του δεν θα περιορίζεται στη DeepMind ή στα μοντέλα Gemini. Θα επικεντρώνεται στις μεγαλύτερες ερευνητικές προκλήσεις της Alphabet, στην πορεία προς την τεχνητή γενική νοημοσύνη, στην επιστημονική αξιοποίηση της AI και στις συνέπειες που μπορεί να έχει η τεχνολογία για την ανθρωπότητα.

Η ανάδειξή του στη νέα θέση καταδεικνύει ότι η Alphabet επενδύει ακόμη περισσότερο στην επιστημονική έρευνα ως βασικό όπλο στον ανταγωνισμό με την OpenAI, την Anthropic και τις υπόλοιπες εταιρείες που διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.