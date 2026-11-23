Το φαινόμενο Super Ελ Νίνιο, για το οποίο οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει εντονότερα και συχνότερα φαινόμενα κακοκαιρίας στη Βρετανία αυτόν τον χειμώνα, συνεχίζει να ενισχύεται, με τους χάρτες να δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού έχουν εκτοξευθεί έως και 10°C (18°F) πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι το φαινόμενο εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά, έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα «mega El Niño», όπως μεταδίδει η Dailymail.

Το ισχυρό αυτό κλιματικό φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος του πλανήτη κατά τους επόμενους μήνες.

Ενώ οι Βρετανοί έχουν προειδοποιηθεί ότι θα πρέπει να αναμένουν ισχυρές καταιγίδες αυτόν τον χειμώνα, η δυτική ακτή των ΗΠΑ έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από το χάος που μπορεί να προκαλέσει το Ελ Νίνιο, καθώς ισχυρά καιρικά συστήματα από τον Ειρηνικό Ωκεανό έχουν φέρει έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και καταστροφικούς ανέμους.

Το φαινόμενο θα μπορούσε επίσης να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην άγρια ζωή, καθώς διαταράσσει τα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά ύδατα που στηρίζουν την τροφική αλυσίδα της περιοχής, αφήνοντας θαλάσσια λιοντάρια, θαλασσοπούλια, πιγκουίνους και θαλάσσια ιγκουάνα να δυσκολεύονται να βρουν αρκετή τροφή.

«Αυτό είναι πλέον ένα mega Ελ Νίνιο»

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη αύξηση της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων μπορεί να προκαλέσει αποτυχίες στην αναπαραγωγή, περιστατικά μαζικής λιμοκτονίας και μείωση των πληθυσμών ορισμένων από τα πιο χαρακτηριστικά είδη της περιοχής.

«Ανωμαλία στη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας κατά +10°C κοντά στα Γκαλαπάγκος και στα ανοικτά των ακτών του Περού», έγραψε ο Αμερικανός μετεωρολόγος Ράιαν Μάουε στην πλατφόρμα X.

«Αυτό είναι πλέον ένα mega Ελ Νίνιο».

Ο χάρτης, τον οποίο κοινοποίησε στο διαδίκτυο ο κ. Μάουε, βασίζεται σε δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF).

+10°C sea surface temperature anomaly near Galapagos 🐢and off coast of Peru.



This is now a Mega El Niño. pic.twitter.com/xfavOfY16L — Ryan Maue (@RyanWeather) November 22, 2026

Σε αυτόν απεικονίζεται μια τεράστια ζώνη εξαιρετικά θερμών υδάτων, η οποία εκτείνεται κατά μήκος του ισημερινού Ειρηνικού Ωκεανού, από τις ακτές της Νότιας Αμερικής προς το κεντρικό τμήμα του ωκεανού.

Οι πιο σκούρες αποχρώσεις του κόκκινου και του λευκού υποδηλώνουν ότι οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας είναι αρκετούς βαθμούς υψηλότερες από τον μέσο όρο, με τις αποκλίσεις να αγγίζουν σχεδόν τους 10°C (18°F) πάνω από τα κανονικά επίπεδα κοντά στα νησιά Γκαλαπάγκος και στις ακτές του Περού.

Τα ύδατα με θερμοκρασίες χαμηλότερες από τον μέσο όρο απεικονίζονται με μπλε χρώμα, αναδεικνύοντας την έντονη αντίθεση ανάμεσα στις ασυνήθιστα θερμές περιοχές του ανατολικού και κεντρικού Ειρηνικού και τις γύρω θαλάσσιες περιοχές.

Σχολιάζοντας την κατακόρυφη αύξηση των θερμοκρασιών, η δρ Τζενεβιέβ Γκένθερ, συγγραφέας του βιβλίου «The Language of Climate Politics», έγραψε στην πλατφόρμα X: «Πολλοί υδρόβιοι οργανισμοί πεθαίνουν εξαιτίας αυτού του κύματος καύσωνα».

Ένας άλλος χρήστης πρόσθεσε: «Μοιάζει με ουλή. Η Γη ουρλιάζει από τον πόνο. Το επόμενο καλοκαίρι θα είναι ένα πραγματικά εφιαλτικό καλοκαίρι».

Παρά τον εντυπωσιακό χάρτη, η θερμοκρασία του Ειρηνικού Ωκεανού δεν έχει αυξηθεί κατά 10°C (18°F) σε όλες τις περιοχές του.

Η συγκεκριμένη τιμή αφορά μια τοπικά περιορισμένη περιοχή με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες κοντά στη Νότια Αμερική, ενώ η ένταση του El Niño μετράται συνήθως σε μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή του κεντρικού Ειρηνικού, όπου οι αποκλίσεις από τον μέσο όρο κυμαίνονται γενικά πιο κοντά στους 3°C (5,4°F) ή στους 4°C (7,2°F).

Ακόμη κι έτσι, το συγκεκριμένο φαινόμενο θα συγκαταλεγόταν μεταξύ των ισχυρότερων που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Η κλιματολόγος Ρεμπέκα Τζόουνς δήλωσε πρόσφατα: «Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο δυνητικά καταστροφικό θα μπορούσε να είναι αυτό το El Niño».

Το El Niño αποτελεί μέρος ενός φυσικού κλιματικού κύκλου που ονομάζεται Νότια Ταλάντωση El Niño (ENSO) και εναλλάσσεται μεταξύ θερμών και ψυχρών περιόδων κάθε δύο έως επτά χρόνια.

Κατά τη θερμή φάση του Ελ Νίνιο, θερμά ύδατα συσσωρεύονται κοντά στην επιφάνεια του κεντρικού και ανατολικού τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απελευθερώνονται τεράστιες ποσότητες θερμότητας στην ατμόσφαιρα, μεταβάλλοντας τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα και αυξάνοντας τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) προειδοποίησε ότι το φαινόμενο Super Ελ Νίνιο βρίσκεται «εκτός κάθε κλίμακας» και έχει ήδη αρχίσει να ενισχύει σημαντικά τα καιρικά φαινόμενα.

Νέα εποχή κλιματικών ακραίων φαινομένων

Η έκθεση του WMO με τίτλο «Ενημέρωση για την Κατάσταση του Κλίματος 2026» (State of the Climate Update 2026) αποκάλυψε ότι το ακραίο κλιματικό φαινόμενο έχει ήδη συνδεθεί με εξαιρετικά υψηλές παγκόσμιες θερμοκρασίες, το λιώσιμο των πάγων και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Επιπλέον, τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, καθώς το Ελ Νίνιο αναμένεται να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας και ακραία καιρικά φαινόμενα έως και το 2027.

«Έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή κλιματικών ακραίων φαινομένων», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ένα Ελ Νίνιο υπερμεγέθους έντασης συγκρούεται με έναν πλανήτη που έχει ήδη υπερθερμανθεί εξαιτίας της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

«Τα κλιματικά ρεκόρ καταρρίπτονται το ένα μετά το άλλο. Το ανθρώπινο κόστος συνεχίζει να αυξάνεται. Και εκείνοι που φέρουν τη μικρότερη ευθύνη είναι αυτοί που υποφέρουν πρώτοι και περισσότερο.

«Οι ηγέτες πρέπει να αναλάβουν σοβαρή δράση, μειώνοντας ταχύτερα τις εκπομπές ρύπων, επιταχύνοντας μια δίκαιη μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα και εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση και την προστασία που χρειάζονται οι ευάλωτες χώρες».