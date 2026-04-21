Από το τετ α τετ με τον Ράμα στο forum των Δελφών με τον Αντόνιο Κόστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε δύο σημαντικά διπλωματικά μέτωπα θα βρεθεί την Τετάρτη (22/4) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκκινώντας από τις διμερείς σχέσεις με την Αλβανία και καταλήγοντας στη μεγάλη ευρωπαϊκή ατζέντα.

Στις 11:00 το πρωί, ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Αλβανό ομόλογό του, Έντι Ράμα. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι ελληνοαλβανικές σχέσεις παραμένουν στο μικροσκόπιο, με την ευρωπαϊκή προοπτική των Τιράνων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας να αποτελούν πάγιες θέσεις της Αθήνας. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, αλλά και την ανάγκη για σχέσεις καλής γειτονίας που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο.

Στο forum των Δελφών με τον πρόεδρο του ευρωπαϊκού συμβουλίου

Το απόγευμα, ο διπλωματικός μαραθώνιος μεταφέρεται στους Δελφούς. Στις 19:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε μια συζήτηση υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, έχοντας στο πλευρό του τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η παρουσία του Πορτογάλου αξιωματούχου και η δημόσια συζήτηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό αναμένεται να επικεντρωθεί στις μεγάλες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2026, τη γεωπολιτική ασφάλεια και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Γηραιάς Ηπείρου. Η συνάντηση αυτή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργού διαμορφωτή της ευρωπαϊκής πολιτικής.