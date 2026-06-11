Από το Βουλευτικό στον χάρτη της Ευρώπης: Η οικονομική λογική του τάνγκο στο Ναύπλιο

Στο Βουλευτικό του Ναυπλίου χόρεψαν τάνγκο. Η εκδήλωση έγινε, πέτυχε. Και ακριβώς γι’ αυτό αξίζει να τεθεί το επόμενο ερώτημα χωρίς να κολακεύει κανέναν: Θα έπρεπε να γίνει θεσμός; Το τάνγκο δεν είναι χόμπι ελίτ. Είναι οικονομία. Το φεστιβάλ τάνγκο του Μπουένος Άιρες το 2022 έφερε πάνω από 20.000 διεθνείς επισκέπτες και περίπου δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στην τοπική οικονομία, τονώνοντας ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορές και τοπικές επιχειρήσεις.

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