Καταφύγιο σε αστυνομικό τμήμα στη γερμανική πόλη Λύμπεκ ζήτησε ένας γυμνός τουρίστας τα ξημερώματα, αφού κλειδώθηκε κατά λάθος έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του. Ο άνδρας, που κάλυπτε το σώμα του μόνο με μια τσάντα από σούπερ μάρκετ που πήρε από τον δρόμο, βρήκε τελικά σωτηρία στους αστυνομικούς, οι οποίοι του πρόσφεραν τσάι και μια ολόσωμη ιατροδικαστική στολή μέχρι να ανοίξει ξανά η ρεσεψιόν.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στη μέση της νύχτας. Ο άνδρας είπε στους αστυνομικούς ότι βγήκε για λίγο από το δωμάτιό του χωρίς ρούχα για να ελέγξει το αυτοκίνητό του που ήταν παρκαρισμένο έξω από το ξενοδοχείο.

Συνειδητοποιώντας ότι είχε ξεχάσει την κάρτα-κλειδί του δωματίου του και ότι η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου δεν είχε προσωπικό τη νύχτα, προσπαθούσε να βρει λύση αναζητώντας παράλληλα βοήθεια.

Τελικά, βρήκε καταφύγιο στο τμήμα, όπου αστυνομικοί έσπευσαν να τον… σώσουν με ολόσωμη ιατροδικαστική στολή και λίγο τσάι. Του επέτρεψαν επίσης να περιμένει στο λόμπι του σταθμού μέχρι να ανοίξει ξανά η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου. Ο τουρίστας επέστρεψε στο ξενοδοχείο του νωρίς το πρωί, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με το dpa.