Από το «ζέσταμα» στο... χειρόφρενο

Έπειτα από μια πυκνή περίοδο υπέρμετρης έκθεσης στα ΜΜΕ, λόγω της έκδοσης της «Ιθάκης», εκεί στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα σαν τράβηξαν άπαντες ένα απότομο... χειρόφρενο.

Χθες εμφανίστηκε στο κλειστό του ΟΑΚΑ για τον αγώνα του ΠΑΟ κόντρα στην Αρμάνι αλλά δε ξέρω...

Ίσως στην Αμαλίας να ασχολούνται περισσότερο με την οργάνωση της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη αλλά και πάλι φαίνεται πως πλέον υπάρχουν πιο διστακτικά, πιο μετρημένα, βήματα. Μπορεί όλα να σχετίζονται με τα όποια πολιτικά σχέδια της Μαρίας Καρυστιανού. Μπορεί και όχι.

Το ζήτημα στη «γειτονιά» της κεντροαριστεράς είναι πως ο κ. Τσίπρας σήκωσε πολύ ψηλά τον πήχη με αυτά που μέχρι σήμερα έχει πει και έχει γράψει για το μέλλον του χώρου. Οπότε οι προσδοκίες είναι δεδομένες.

«Μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα» είχε πει για τον κ. Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης...