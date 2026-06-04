Από τον Άρη στη Wall Street: Ο Έλον Μασκ σπάει τους κανόνες και η SpaceX απογειώνεται στα $1,8 τρις

Η SpaceX ετοιμάζεται για μια χρηματιστηριακή κίνηση χωρίς προηγούμενο, με στόχο άντληση έως και 86 δισ. δολαρίων και αποτίμηση που αγγίζει τα 1,78 τρισ. δολάρια.

Αν το σχέδιο ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στις ΗΠΑ.



Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ / Reuters

Η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή όλων των εποχών



Η SpaceX του Έλον Μασκ βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια ιστορική είσοδο στις κεφαλαιαγορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει 555,6 εκατομμύρια μετοχές στην τιμή των 135 δολαρίων ανά μετοχή.

Η βασική προσφορά αναμένεται να αποφέρει περίπου 75 δισ. δολάρια, ενώ το συνολικό ποσό θα μπορούσε να φτάσει τα 86 δισ. δολάρια εφόσον ενεργοποιηθεί η δυνατότητα διάθεσης επιπλέον μετοχών (greenshoe option).

Με αυτά τα δεδομένα, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας διαμορφώνεται κοντά στα 1,78 τρισ. δολάρια, τοποθετώντας τη SpaceX ανάμεσα στις πολυτιμότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως από την πρώτη κιόλας ημέρα διαπραγμάτευσης.

Ο Μασκ «σπάει» τους κανόνες της Wall Street



Η πιο ασυνήθιστη πτυχή της διαδικασίας δεν αφορά μόνο το μέγεθος της IPO, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται.

Σε αντίθεση με την καθιερωμένη πρακτική, όπου η τελική τιμή καθορίζεται μετά το roadshow και τις συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές, η SpaceX ανακοίνωσε εξαρχής την τιμή διάθεσης των 135 δολαρίων ανά μετοχή.

Η κίνηση θεωρείται εξαιρετικά σπάνια για δημόσια εγγραφή τέτοιου μεγέθους και ερμηνεύεται ως ένδειξη της ισχυρής θέσης που διαθέτει ο Μασκ απέναντι στις επενδυτικές τράπεζες και τη χρηματοπιστωτική κοινότητα.

Το roadshow προς τους επενδυτές βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η τελική τιμολόγηση αναμένεται στις 11 Ιουνίου και η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Nasdaq μία ημέρα αργότερα.

Reuters

Αποτίμηση-μαμούθ που διχάζει τους αναλυτές



Παρά τον ενθουσιασμό που προκαλεί η επικείμενη εισαγωγή, η αποτίμηση της SpaceX προκαλεί έντονες συζητήσεις.

Η εταιρεία κατέγραψε το 2025 έσοδα 18,67 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 33%, ωστόσο παρέμεινε ζημιογόνος με καθαρές απώλειες που ανήλθαν σε 4,94 δισ. δολάρια.

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία, η προτεινόμενη αποτίμηση αντιστοιχεί σε περίπου 92 φορές τα ετήσια έσοδα της εταιρείας — επίπεδο που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό ακόμη και για τα δεδομένα του τεχνολογικού κλάδου.

Υποστηρικτές της εταιρείας επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά συγκρίσιμες επιχειρήσεις, καθώς η SpaceX δραστηριοποιείται ταυτόχρονα στις διαστημικές εκτοξεύσεις, τις δορυφορικές επικοινωνίες, τις αμυντικές εφαρμογές και τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Ο απόλυτος έλεγχος παραμένει στον Μασκ



Παρά τη δημόσια εγγραφή, ο Έλον Μασκ δεν αναμένεται να χάσει τον έλεγχο της εταιρείας.

Η δομή των μετοχών εξασφαλίζει στον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία περίπου το 82% των δικαιωμάτων ψήφου, επιτρέποντάς του να διατηρήσει τον καθοριστικό λόγο σε όλες τις στρατηγικές αποφάσεις.

Το γεγονός αυτό έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από ορισμένους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες για τη συγκέντρωση εξουσίας και τα περιορισμένα περιθώρια εταιρικής λογοδοσίας.

Το μεγάλο στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης



Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την IPO δεν προορίζονται αποκλειστικά για τα διαστημικά προγράμματα της εταιρείας.

Η SpaceX έχει ξεκαθαρίσει ότι σημαντικό μέρος των εσόδων θα κατευθυνθεί στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, στην επέκταση του δικτύου Starlink και στην εξέλιξη νέων διαστημικών οχημάτων.

Παράλληλα, μέρος των χρημάτων θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων που συνδέονται με το ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα του Μασκ.

Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Η αγορά βρίσκεται σε έναν πρωτοφανή αγώνα χρηματοδότησης της επόμενης γενιάς εφαρμογών AI, με κολοσσούς όπως η Alphabet, η Anthropic και η OpenAI να αναζητούν επίσης τεράστια κεφάλαια για την ανάπτυξη νέων υποδομών.

Επένδυση στη SpaceX ή επένδυση στον Μασκ;

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι επενδυτές είναι αν αγοράζουν μια εταιρεία με μοναδικές τεχνολογικές δυνατότητες ή αν ποντάρουν κυρίως στο όνομα του ιδρυτή της.

Η SpaceX διαθέτει κυρίαρχη θέση στις εμπορικές διαστημικές εκτοξεύσεις και ένα ταχέως αναπτυσσόμενο δορυφορικό δίκτυο μέσω του Starlink. Ωστόσο, η αποτίμηση που επιδιώκει προϋποθέτει χρόνια ταχείας ανάπτυξης και επιτυχίας.

Η αγορά θα δώσει σύντομα την απάντηση. Ένα είναι ήδη βέβαιο: είτε δικαιωθεί είτε όχι η αποτίμηση, η εισαγωγή της SpaceX αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής για τη Wall Street και μία από τις πιο πολυσυζητημένες IPO της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας.