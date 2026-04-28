Από τον Κάστρο στον Τραμπ: Οι ηγέτες που γλίτωσαν από δεκάδες δολοφονικές επιθέσεις

Μια βραδιά που είχε σχεδιαστεί ως γιορτή της πολιτικής και των media κατέληξε σε σκηνές πανικού στην καρδιά της Ουάσιγκτον.

Και επανέφερε ένα ερώτημα που διατρέχει τη σύγχρονη Ιστορία: πόσο εύκολα μπορεί μια απόπειρα δολοφονίας να αλλάξει τα πάντα;

Το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου 2026, στο Washington Hilton, ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, τραυματίζοντας έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας. Ο πράκτορας σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο, ωστόσο η αντίδραση ήταν άμεση: ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από την αίθουσα, μαζί με τη Μελάνια Τραμπ, τον Τζέι Ντι Βανς και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους.



Ο δράστης, ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, φέρεται να είχε εκφράσει πρόθεση να στοχοποιήσει μέλη της κυβέρνησης, ενώ λίγα λεπτά πριν την επίθεση είχε στείλει μηνύματα στα οποία αυτοαποκαλούνταν «Friendly Federal Assassin».



Η επίθεση του Σαββάτου είναι η τρίτη φορά μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια που ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί στόχο πιθανής απόπειρας δολοφονίας, μετά τους πυροβολισμούς σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια τον Ιούλιο του 2024, όπου μια σφαίρα τον τραυμάτισε στο αυτί, και μια ένοπλη εισβολή στο γκολφ κλαμπ του στο West Palm Beach δύο μήνες αργότερα.



Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής βίας στις ΗΠΑ και επαναφέρει ένα διαχρονικό ερώτημα: πόσο κοντά φτάνουν τελικά όσοι επιχειρούν να δολοφονήσουν ηγέτες;



Το Euronews εξετάζει ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις.



Φιντέλ Κάστρο: 638 απόπειρες - ή μόλις οκτώ;



Ο Φαμπιάν Εσκαλάντε, ο επικεφαλής των κουβανικών μυστικών υπηρεσιών που πέρασε δεκαετίες προστατεύοντας τον Κουβανό πρόεδρο Φιντέλ Κάστρο, εκτίμησε τον συνολικό αριθμό των σχεδίων δολοφονίας εναντίον του μεταξύ 634 και 638, ανάλογα με την εκδοχή.

Το βιβλίο του έχει τίτλο «634 τρόποι για να σκοτώσετε τον Φιντέλ Κάστρο». Ένα ντοκιμαντέρ του Channel 4 του 2006 ανέβασε τον αριθμό σε 638.

Ωστόσο, ο αριθμός αυτός έχει αμφισβητηθεί: Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ, στην έρευνά της το 1975 για τις καταχρήσεις της CIA, επιβεβαίωσε τουλάχιστον οκτώ αποδεδειγμένες απόπειρες, μεταξύ 1960 και 1965.

Οι μέθοδοι περιελάμβαναν πούρα εμποτισμένα με τοξίνη αλλαντίασης, ένα εκρηκτικό κοχύλι που είχε τοποθετηθεί στο αγαπημένο σημείο κατάδυσης του Κάστρο, μια μολυσμένη στολή κατάδυσης και ένα μέλος της CIA που βρέθηκε στο ξενοδοχείο Habana Libre στην Αβάνα, έχοντας αναλάβει να ρίξει δηλητήριο στο σοκολατένιο μιλκσέικ του Κάστρο.

Η κάψουλα κόλλησε στο ράφι της κατάψυξης και έσπασε όταν προσπάθησε να την ανακτήσει.

Η πρώην ερωμένη του Κάστρο, Μαρίτα Λόρεντζ, μετέφερε λαθραία χάπια τοξίνης αλλαντίασης πίσω στην Αβάνα κρυμμένα σε ένα βάζο με κρέμα γάλακτος, όπου διαλύθηκαν πριν προλάβει να τα χρησιμοποιήσει.

Ο Κάστρο, ο οποίος παραιτήθηκε οικειοθελώς το 2008, πέθανε το 2016 σε ηλικία 90 ετών.

Βασιλιάς Ζογ Α' της Αλβανίας: 55 απόπειρες



Ο Αλβανός βασιλιάς Ζογ Α' επέζησε από περισσότερες από 55 τεκμηριωμένες απόπειρες δολοφονίας μεταξύ των μέσων της δεκαετίας του 1920 και της ιταλικής κατοχής της Αλβανίας το 1939 - περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο αρχηγό κράτους στην καταγεγραμμένη ιστορία, εκτός από ανεπιβεβαίωτα στοιχεία για τον Κάστρο. Ορισμένες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμη και για 600 απόπειρες εναντίον του.

Το 1924, πυροβολήθηκε τρεις φορές μέσα στους διαδρόμους του αλβανικού κοινοβουλίου. Αρνήθηκε ιατρική φροντίδα και εκφώνησε ομιλία ενώ αιμορραγούσε ακόμα.

Τον Φεβρουάριο του 1931, δύο Αλβανοί μετανάστες άνοιξαν πυρ εναντίον του καθώς έφευγε από μια παράσταση των Παλιάτσων στην Κρατική Όπερα της Βιέννης. Ο υπασπιστής του σκοτώθηκε, αλλά ο βασιλιάς Ζογ Α' έβγαλε το δικό του πιστόλι και ανταπέδωσε τα πυρά.

Ο βασιλιάς Ζογ Α' ήταν φημισμένος ως μανιώδης καπνιστής, καθώς φέρεται να κάπνιζε περίπου 200 τσιγάρα την ημέρα. Πέθανε από φυσικά αίτια στο Παρίσι το 1961.

Αδόλφος Χίτλερ: 42 απόπειρες

Οι ιστορικοί έχουν καταγράψει τουλάχιστον 42 σχέδια για τη δολοφονία του Αδόλφου Χίτλερ στη ναζιστική Γερμανίας, με τον πραγματικό αριθμό να θεωρείται υψηλότερος δεδομένων των μη καταγεγραμμένων υποθέσεων.

Επίδοξοι δολοφόνοι πολλοί. Από έναν Ελβετό φοιτητή θεολογίας που ακολούθησε τον Χίτλερ σε όλη τη Γερμανία μέχρι που του τελείωσαν τα χρήματά του, μέχρι έναν ξυλουργό ονόματι Γκέοργκ Έλσερ, ο οποίος πέρασε μήνες σκαλίζοντας κρυφά μια ξύλινη κολόνα μέσα σε μια μπυραρία του Μονάχου για να τη γεμίσει με εκρηκτικά.

Στις 20 Ιουλίου 1944, ο Συνταγματάρχης Κλάους φον Στάουφενμπεργκ μετέφερε έναν χαρτοφύλακα που περιείχε ένα οπλισμένο εκρηκτικό σε μια στρατιωτική διάσκεψη στο αρχηγείο του Χίτλερ, «Λημέρι του Λύκου», κοντά στο Ράστενμπουργκ της Ανατολικής Πρωσίας.

Το έβαλε κάτω από το τραπέζι δίπλα στον Χίτλερ και έφυγε από το δωμάτιο. Ο Χίτλερ επέζησε επειδή ο Συνταγματάρχης Χάιντς Μπραντ, σκυμμένος πάνω στο τραπέζι για να συμβουλευτεί έναν χάρτη, είχε μετακινήσει τον χαρτοφύλακα στην άλλη πλευρά μιας βαριάς δοκού στήριξης από δρυ. Η δοκός άντεξε το μεγαλύτερο μέρος της έκρηξης.

Ο Μπραντ σκοτώθηκε. Ο Χίτλερ υπέστη διάτρηση στο τύμπανο και ένα κάψιμο στο παντελόνι.

Αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 1945, καθώς οι συμμαχικές δυνάμεις προέλαυναν προς το Βερολίνο.

Σαρλ Ντε Γκωλ: 31 απόπειρες



Τριάντα μία απόπειρες εναντίον του Γάλλου Σαρλ ντε Γκωλ είναι τεκμηριωμένες, οι περισσότερες από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν από την Οργάνωση Μυστικός Στρατός (OAS), μια ακροδεξιά παραστρατιωτική ομάδα που αντιτίθεται στην απόφασή του να παραχωρήσει ανεξαρτησία στην Αλγερία.

Στις 22 Αυγούστου 1962, μια ομάδα 12 ανδρών άνοιξε πυρ εναντίον του προεδρικού Citroën DS του στο προάστιο Petit-Clamart του Παρισιού.

Από τις 187 σφαίρες που έριξαν, οι 14 χτύπησαν το όχημα. Ο Ντε Γκωλ και η σύζυγός του επέζησαν χωρίς τραυματισμούς. Το αυτοκίνητο έφυγε με σκασμένα λάστιχα.

Εκείνο το βράδυ, ο Ντε Γκωλ είπε τηλεφωνικά στον πρωθυπουργό Ζωρζ Πομπιντού: «Ήταν τόσο άστοχοι πυροβολισμοί».

Πέθανε τον Νοέμβριο του 1970 από ρήξη ανευρύσματος αορτής στο σπίτι του στο Κολομπέ-λε-Ντε-Εγκλίζ.

Γιάσερ Αραφάτ: 13 απόπειρες



Καθ' όλη τη διάρκεια των δεκαετιών που ηγούνταν της PLO, ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ αντιμετώπισε απόπειρες από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, αντίπαλες παλαιστινιακές παρατάξεις και άλλους.

Επέζησε από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το 1982 που σκότωσε άλλους στο ίδιο κτίριο και από μια αεροπορική συντριβή στην έρημο της Λιβύης το 1992.

Πέθανε τον Νοέμβριο του 2004 υπό αμφισβητούμενες συνθήκες. Ελβετοί επιστήμονες αργότερα βρήκαν ίχνη πολωνίου-210 στα προσωπικά του αντικείμενα.

Το αν δηλητηριάστηκε παραμένει άγνωστο.



Μουαμάρ Καντάφι: 5 απόπειρες



Ο Λίβυος ηγέτης Μουαμάρ Καντάφι επέζησε από μια απόπειρα αντπραξικοπήματος το 1969, μια επίθεση με πολυβόλα στην αυτοκινητοπομπή του το 1984, μια αμερικανική αεροπορική επιδρομή στο συγκρότημά του στην Μπαμπ αλ-Αζιζίγια το 1986 που σκότωσε την υιοθετημένη κόρη του, διάφορες εσωτερικές συνωμοσίες και μια ύποπτη επιχείρηση των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών τη δεκαετία του 1990.

Σκοτώθηκε από αντάρτες αφού αιχμαλωτίστηκε κοντά στη Σύρτη τον Οκτώβριο του 2011.



Αβραάμ Λίνκολν: 5 - ή πιθανώς λιγότερες - απόπειρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν δολοφονήθηκε στις 14 Απριλίου 1865 μετά από σχέδιο που οργανώθηκε από τον Τζον Γουίλκς Μπουθ, ο οποίος είχε επίσης οργανώσει δύο προηγούμενα σχέδια απαγωγής που κατέρρευσαν πριν από την εκτέλεση.

Ένα περιστατικό του 1864, κατά το οποίο μια σφαίρα πέρασε μέσα από το καπέλο του Λίνκολν στη διάρκεια μιας βραδινής βόλτας, αναφέρεται μερικές φορές, αν και αμφισβητείται το αν έγινε σκόπιμα.

Η λεγόμενη Συνωμοσία της Βαλτιμόρης του 1861 - ένα φερόμενο σχέδιο δολοφονίας του Λίνκολν πριν από την ορκωμοσία του - αμφισβητείται από τους ιστορικούς, οι οποίοι θεωρούν τα στοιχεία αναξιόπιστα.

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός για τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του είναι δύο ή τρεις.

Ιωσήφ Στάλιν: 4 απόπειρες



Τα σοβιετικά αρχεία καταγράφουν τουλάχιστον τέσσερις απόπειρες εναντίον του Ιωσήφ Στάλιν, συμπεριλαμβανομένης μιας απόπειρας από έναν 19χρονο φοιτητή το 1931 και αρκετών συνωμοσιών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Δεδομένης της μυστικοπαθούς φύσης του σοβιετικού κράτους, ο καταγεγραμμένος αριθμός είναι πιθανόν υποτιμημένος.

Μπενίτο Μουσολίνι: 4 απόπειρες



Τέσσερα άτομα επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον Ιταλό δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι σε διάστημα 13 μηνών, μεταξύ Νοεμβρίου 1925 και Οκτωβρίου 1926.



Ο πρώην σοσιαλιστής βουλευτής Τίτο Τζανιμπόνι συνελήφθη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με θέα το Palazzo Chigi, όπου είχε στήσει ένα τουφέκι με τηλεσκοπικό σκόπευτρο, προτού εμφανιστεί ο Μουσολίνι στο μπαλκόνι.



Τον Απρίλιο του 1926, η Βάιολετ Γκίμπσον - η 50χρονη κόρη του Ιρλανδού Λόρδου Καγκελάριου - πυροβόλησε τον Μουσολίνι από κοντινή απόσταση στην Piazza del Campidoglio στη Ρώμη.

Η σφαίρα τον έγδαρε στη μύτη, αλλά του έβαλαν επίδεσμο και συνέχισε το ταξίδι του.

Τον Σεπτέμβριο του 1926, ο αναρχικός Τζίνο Λουτσέτι πέταξε μια βόμβα στο αυτοκίνητο του Μουσολίνι στη Βία Νομεντάνα. Αυτή αναπήδησε και εξερράγη, τραυματίζοντας περαστικούς.



Τον Οκτώβριο του 1926, ένας πυροβολισμός έπεσε στο ανοιχτό αυτοκίνητο του Μουσολίνι στην Μπολόνια. Ένα 15χρονο αγόρι, ο Αντέο Ζαμπόνι, αρπάχθηκε από το πλήθος και λιντσαρίστηκε.



Το αν αυτός πυροβόλησε παραμένει αμφισβητούμενο. Κάθε απόπειρα χρησιμοποιήθηκε από το καθεστώς για να δικαιολογήσει την επέκταση των εξουσιών έκτακτης ανάγκης.



Ντόναλντ Τραμπ: 3 απόπειρες



Πριν το πρόσφατο περιστατικό, δύο επιβεβαιωμένες απόπειρες σημειώθηκαν το 2024, ενώ μια τρίτη φέρεται να αποτράπηκε.



Τον Ιούλιο του 2024, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, χτυπώντας το αυτί του Τραμπ προτού σκοτωθεί από τις Μυστικές Υπηρεσίες.



Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, ένας άνδρας συνελήφθη αφού βρέθηκε με ένα τουφέκι κοντά στο Trump International Golf Club στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Μια τρίτη απόπειρα, η οποία αναφέρθηκε από τις αμερικανικές Αρχές ως συνδεόμενη με το Ιράν, ματαιώθηκε προτού υλοποιηθεί.